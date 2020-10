Růžena Chrasteková: Přestaňte už štvát lidi proti vládě, vy "umělci" a presstituti

reklama

Jejich hlavním motivem a programem je masivně štvát lidi, veřejnost, občany proti vládě, ale i mezi sebou. Podsouvat jim, že vše je tady špatně, vyvolávat strach, obavy z budoucnosti, šířit chaost, nestabilitu až anarchii. Zcela otevřeně se objevují v některých médiích, které ani není třeba jmenovat, nenávistné výzvy ke svržení vlády a i prezidenta republiky.

Co je ale naprosto nepřijatelné a svým způsobem nebezpečné, byť to tak Jáchcibýtgenerálem Koudelkova BIS nevidí, neboť ta šilhá jinými, zcestnými směry, že na této snaze destabilizovat společnost, má lví podíl, nese vlajku v popředí, naše/jejich Česká televize. Ta Česká televize, která má být veřejnoprávní, objektivní, nezaujatá, která má svým koncesionářům zprostředkovávat především zprávy a události doma i ve světě. Která nemá být ale rozhodně opoziční k vládě médium, nemá štvát proti té vládě občany, nemá aktivisticky prostřednictvím svých zaměstnanců podsouvat společnosti, co si myslí, co si myslet má.

Selektivní výběr zpráv, informací, které vypouštějí do společnosti, zvaní si do politických pořadů nevyváženě zástupce opozice a osoby, někdy i osobnosti, které se nikterak netají touhou svrhávat cochvílu vládu i prezidenta, to je strategie té naší/jejich ČT. Vyvolávat tím v občanech pocit, že těch opozičníků a rádoby svrhávačů je víc, mnohem víc než těch voličů, kteří si svými hlasy zvolili ty politiky, kteří dnes vládnou. Je to taková podlá, zákeřná, ale sofistikovaná hra, strategie ovlivňování těch, kteří nevolili buď ještě nebo vůbec. Ale i vnášení pochybností směrem k těm, kteří volili jinak, než je evidentní přání opozice. Prostě a jednoduše, Česká televize vede předvolební boj, permanentně, už dlouhodobě, v zájmu opozice a nespokojených aktivistů, mezi které se její zaměstnanci řadí. A snaží se, seč může, ovlivňovat voliče, ale i veřejné mínění, štvát lidi proti vítězům voleb, ale i rozeštvávat mezi sebou. Ale to je tady už tak známé, že není ani třeba více objasňování.

Do stejné kategorie opoziční nenávistné party patří i někteří "umělci", co by bezesporu pošli na úbytě, nebýt třeba i toho, že si je vykrmuje i ta naše/jejich ČT (za naše, koncesionářské peníze). Ale i živí dotace, granty, některé taky stupidní reklamy, že paní Issová, pane Mádle? To se pak ohýbá páteř před Němci třeba, kydá špína na vlastní národ a vládu, která obratem ruky za to odklepne daší grant, aby jí bylo příjemcem řečeno, že jí pohrdá a stydí se za ni. ZDE

To další takový "umělec", nějaký béčkový pěvec, kojený našimi penězi prostřednictvím té naší/jejich ČT, Ruppert, výskajíc radostí na vlastními i cizími dezinformacemi, plive své jedy také s vervou. Vždyť co, pohoda, tabáček, oni mi to zaplatí. To špinění premiéra, je jedno že lživé, to vítačství připrchlíků a jakože touhu po sirotcích z Řecka, to se musí propagovat, zadarmo není nic. I když to tak někdy vypadá. ZDE

Nebylo-li by to tak strašně hloupé a až smutné, bylo by úsměvné, jak aktivistické a špetky rozumu prosté je třeba také vyjádření další mladé "umělkyně", už ke koronavirové situaci v zemi. A nezapoměla si, Jenovéfa Boková, pšouknout své hloupé smrady i na prezidenta republiky. Nicméně nejdůležitější její sdělení ke krizi je, že to vidí, dopadá to na ni, že jí už zavírají její oblíbené podniky. No považte, taková hrůza! Intelekt a inteligence holt po tatínkovi ZDE

Snad nejtrefněji v poslední době zhodnotil všechno to štvaní proti vládě, ty stupidní a nehorázné lži, šířené médii a některými zlořády ve společnosti, ve svém článku Stanislav Zapletal. Ten se naprosto oprávněně ptá - "Kdo opravňuje pana Pečinku k tomu, aby hovořil za veřejnost, když ji blíže nepředstavuje. Jako obvbykle jde o "jeho" veřejnost, tedy i tu, co si vymyslí." A za toho Pečinku si můžeme doplnit i některé jiné, i tu naši/jejich ČT. ZDE

Přestaňte, opravdu již přestaňte, vy zlomyslníci a nýmandové, rozeštvávat společnost, mluvit za všechenlid. Je vás nepoměrně méně, než jak vás opoziční a Bakalova média prezentují. Jenom víc křičíte, řvete, doslova řičíte své nenávisti a záště, svoji do očí bijící závist a zlost, zlobu. Respektujte konečně výsledky voleb a nesnažte se o to, aby tady vládla ta vaše nenávistná menšina. Nezneužívejte tuto neklidnou, nouzovou dobu ke svým politickým prasárnám, k hnusnému politikaření.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

