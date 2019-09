Růžena Chrasteková: Schwarzenberg se bojí o osud prolhané ČT ve službách TOP 09

A obě Rady, Rada České televize i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, cudně společně mlčí, nezajímá se, její členové jsou hluší a slepí snad, no, hlavně že jim pravidelně přitékají odměny za to radování.

Rada České televize ve stávajícím složení je naprosto zbytečný a navíc arogantní orgán, který se ani nenamáhá reagovat na kritiku veřejnosti. S klidem a ochotně schválí zase, opět, několika milionovou odměnu řediteli ČT, vždyť jsou to dobří kámoši, těch patnáct radních, že jo, tak co jako ... A nějaké uplatňování práva veřejnosti na kontrolu činnosti ČT, které ma zajišťovat a je posláním té rady, prosim vás ...

Ješte tady máme RRTV, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, bratru ve složení třinácti radních, kteří mají rovněž roli dohližitelů nad zachováním plurality, obsahové nezávislosti, dodržením právních předpisů, etc. Ani ty nezajímá, že ČT lže, dezinformuje a dokonce vysílá poplašné zprávy.

Protože co jiného, než poplašná zpráva je, když se odvysílá předtočená reportáž (ZDE), kde reportér (prý živě, zase lež) třikrát lživě, nepravdivě mluví o premiérovi Babišovi jako o "BÝVALÉM premiérovi" a aktivistická moderátorka ve studiu neskrývá svůj nadšený, přímo svátečný pocit.

Tuto vylhanou reporáž ČT stáhla i z archivu, když se na veřejnost dostalo rozhodnutí o zrušení trestního stáhání premiéra a ten, samozřejmě, žádnou demisi nepodal. On by ji, tu demisi, nepodal, dle svého vyjádření, ani v případě, že by to trestní stíhání zrušeno nebylo, mimochodem. Ale akticisté z ČT zřejmě ve své křišťálové kouli to viděli jinak a super aktivisticky si vyrobili materiál do foroty, s předstihem. Akurát že byli tak hloupí až tupí, že to pustili na obrazovky moc brzo. Pravda, zřejmě z leku to stáhli následně i z archivu, ale venku už to bylo.

Otázkou je, zda RRTV opravdu pracuje jak má, nebo jestli vůbec pracuje (jako orgán státní správy), a pokud teda pracuje, proč nemonitoruje obsah... televizního vysílání (§ 5 písm. g zákona č. 231/2001 Sb.) a zda upozornila ČT, že tato porušuje zmiňovaný zákon.

Lživě informovat veřejnost o tom, že premiér je už bývalý, že vlastně podal demisi a ta byla přijata, z logiky věci, když je teda dle ČT "bývalý", je šíření poplašné zprávy, to je bezesporu tak.

Co dělá těch 15 + 13 radních, štědře placených z kapes koncesionářů a daňových poplatníků, že dovolí taková (a mnohá jiná) zvěrstva produkovat ČT, že se neřídí sama zákonem? Že toleruje neuvěřitelnou dezinformační práci veřejnoprávní televize, zatím ještě placené občany, koncesionáři?

Je vskutku na čase odvolat všechny členy obou rad za jejich nečinnost, neobjektivitu a doslova šlendriánství a navíc zrušit koncersionářské poplatky.

Dezinformační činnost a záhadné, naprosto neprůhledné hospodaření ČT přímo, flagrantně ukazuje, že nejenom něco, ale VŠE je špatně nejenom v ČT, ale i v radách, které mají dohlížet nad vysíláním, ať už je to Rada České televize, nebo RRTV. Ti lidé tam jenom berou své odměny a k veřejnosti jsou vytlemeni nicneděláním. Však co, ten hloupý občan a koncesionář jim to rád zaplatí. Aby teda neměl potíže s nedodržováním zákona. Jim dodržování zákonů, samozřejmě, nic neříká.

Je vskutku načase je vymést z těch jejich pohodlných sesliček. Včetně vedení ČT.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV