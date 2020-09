Růžena Chrasteková: Za peníze v Praze dům aneb Liberální demokracie v praxi

Také se tomu říká "liberální demokracie". To se prostě svobodně, liberálně, někdo rozhodne, že takto teda ne, že to bude jinak, přesně tak, jak si ten milovník liberální demokracie přeje. A nějaké volby, spravedlivé rozsudky soudů, prosím vás...

Nějaký hodně bohatý mladý muž si usmyslel, že změní skrzevá své peníze volební výsledky, protože hrozí, dle všech prognóz a výzkumů veřejného mínění, že nezvítězí ani náhodou, ani prosazováním podvodného v podstatě a s největší pravděpodobností, korespondenčního, natož elektronického hlasování, jeho oblíbené a preferované strany a politici. Inu, mladickému inovátorství prý nic v cestě nestojí...

Je tady ale to "prý", ta, ještě naštěstí, normalita a obecně uznávané, platné a občanstvem vnímané velmi citlivě, zákony, legislativa, dotýkající se jich všech, jejich hlasů, rozhodování, volby. Tady ta legislativní, právní negramotnost voličů je mizivá, každý volič už jenom tím, že k těm volbám jde, má obecně správné informace a logicky očekává, že i jeho hlas je platný a bude připsán správně.

Anketa Považujete Miloše Zemana za lháře? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 8242 lidí

Movitý mladík se nicméně rozhodl, že dokáže zvrátit vůli voličů prazvláštní obezličkou, aniž by samozřejmě domyslel do detailů svůj, s prominutím, idiotský až nápad. Koupit si opoziční strany, i mizerné preferenčním průzkumem straničky, aby se spojily do jedné silné fronty, tentokrát protinárodní, jak jim navrhl a nabídl za to nějaké své miliony, je sice pro některé, hlavně ty skomírající, pidistraničky, možná lákavé, ale opravdu jenom na první pohled a poslech.

Nejsilnější strana, hnutí, se musí zřejmě bezuzdně smát až vychechtávat, protože tak levnou předvolební kampaň ve svůj prospěch si snad ani nedokázala představit. Skoro se až vkrádá podezření, že si toho hocha, který neví, co se svými miliony, najala, aby upevnil její pozice v rámci ďábelské PR akce. (ZDE)

Osoby a obsazení těch opozičních stran a straniček totiž nikdy nenajdou společnou řeč, o jejich programu a ideálech, spočívajících jenom a pouze v touhách být něčím a někým velkým, vyšším až vysokým politikem, nejradši ve Strakovce nebo jiných institucích šéfem, ani nemluvě. Ti by se o ta křesla nejlepší všude beztak že porvali na první dobrou, jak ti psi o hozenou kost.

Naše soudnictví, justice, v očích běžného, řadového občana nechvalně známá prapodivnými, až neuvěřitelnými rozsudky (vyhrožování smrti podřezáním, výzvy doslova k uskutečnění toho směrem k prezidentovi republiky soud vyhodnotil jako přestupeček, něco jako vyřvávání po desáté večer na ulici), vzbuzujících v občanech marnost a nedůvěru ve spravedlnost, to je kapitola sama o sobě skoro až zoufalá. A proč to neříct - řadový občan má z toho všeho dojem, že se soudí zvyklostně ještě podle not především kmotrů z ODS, proti logice, a hlavně proti současnému prezidentovi republiky a současné vládě. Není potom divu, že si kdejaký hulvát dovoluje to, co si dovoluje, že se tady soudy beztrestně toleruje, a tím i posvěcuje ta Hamáčkova předsudečná nenávist, jde-li správným směrem. Podněcování a výzvy k usmrcení ústavních činitelů, veřejně deklarované teze, programy, které hovoří o tom, že v zájmu naší země je jejich smrt, doslova návodné, nikoho kompetentního, od Policie ČR, státních zástupců a už vůbec né naší draze placené Bezpečnostní informační služby, hrubě nezajímají. Vždyť proč taky, jde "jenom a pouze" o prezidenta a premiéra republiky. Které zvolili občané v řádných, svobodných a demokratických volbách.

Zřejmě ale proti vůli šéfů všech těch zhora jmenovaných institucí, jinak by v rámci svých kompetencí těmto excestním, extremistickým a nebezpečným výhrůžkám udělali přítrž a dokázali by občanům, že svoji práci dělat umějí na profesionální úrovni. Jenomže nic nedokázali a ti různí vyhrožovači jsou vysmátí jak lečo a nabízí se doslova podezření, že šéfové všech těch výše zmíněných institucí a orgánů činných v trestním řízení se pochechtávají s nimi. Tak to logicky vnímá občan, volič, daňový poplatník a vskutku je mu z toho doslova špatně.

A tak to teď u nás chodí, bohužel, takto si někteří aktivisté a opozičníci představují a vykládají tu jejich liberální demokracii. Svobodně, liberálně porušovat základní zásady demokracie, svobodně nerespektovat vůli většiny.

Soudy a soudci vzbuzují v občanech dojem, že jsou koupeni, nakonec v dnešních dnech je jeden takový sám před soudem, ale moc naděje, že bude odsouzen, není. Vrána vráně oči nevyklove, že ano...

S výsledky voleb se začíná veřejně, bez jakýchkoliv zábran doslova kupčit a občan nestačí zírat.

Prezident a premiér státu jsou ostrakizováni, sprostě a vulgárně napadáni, veřejně je vůči nim podněcována nenávist, je jim dokonce vyhrožováno smrtí, to vše liberálně, svobodně. Především v Praze. Jenom ten občan, dle tezí těch liberálních zlořádů většinou starší, méně vzdělaný a z venkova, což je samozřejmě hloupost, ale falešně potvrzovaná cinklými agenturami pro výzkum veřejného mínění, ten volič a plátce daní je jak v Jiříkově vidění.

Přec, za peníze v Praze dům.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

