Růžena Chrasteková: Závislí, závistiví a prolhaní komisaři

Není-li, houby zle, nějakou si vytvoří, odsouhlasí, odhlasují sami a ty, daňový poplatníku, plať. Protože, což se nějak cudně nezveřejňuje, i to komisařování je zvlášť honorováno, bratru vrchní komisař si přilepší až o třicet tisícovek měsíčně za tu úmornou práci navíc.

Taková komise, je jedno kvůli čemu a na co zřízena, v dolní i horní komoře parlamentu, je institucička, kterou nikdo nemá šanci už dál kontrolovat, resp. kontrolat výsledky její "práce", jelikož tady platí to - sám si velím, sám se platím (teda z peněz vás všech).

Smysl a ty výsledky ať volič, daňový poplatník nehledá, marná to práce, snažení. Zrovna tak, jako je marná a zbytečná ve své podstatě "práce" komisařů, jejíž jediným uchopitelným výsledkem je těch slušných pár tisícovek navíc na jejich kontech pravidelně k slušnému platu a všem dalším nemalým prebendámk němu. V mnoha případech ještě odměny za členství v těch spomínaných výborech, podvýborech a jiných funkcičkách, kde jedno nevylučuje druhé a u šikovného poslance nebo senátora se to krásně nakumuluje.

Vždyť co, ruka toho daňového poplatníka je vždy (pod pohrůžkou exekuce) otevřena a i těch jejich několik poradců a asistentů (samozřejmě také slušně honorovaných z toho měšce státu, občana), jim už, našim drahým (doslova) poslancům a senátorům, jistě poradí, jak na to. Prostě komisařský vedlejšák je pro naše volené zákonodárce placen celkem jako takové slušné kapesné. Co na tom, že většina vskutku pracujících občanů si ani tolik nevydělá smysluplnou a namnoze i těžkou prací.

To takový komisař Mikuláš Bek (senátor, docent muzikologie, bývalý: aktivní člen SSM, kandidát KSČ /členství mu překazil listopad 89/, prorektor a rektor Masarykovy univerzity, současně úhlavný nepřítel prezidenta republiky - ZDE) zcela dobrovolně, veřejně přiznal. že "za tu dobu, co tato komise existuje, se nedostali příliš daleko". Oni se totiž nedostali vůbec nikam, ta "senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise", jak jinak, vždyť ta komise je zřízena teprve od července 2019, přec se nepřetrhnou, že? ZDE

Ono taky, budiž spravedlivě přiznáno, není co vyhodnocovat. Audity EK nejsou ani omylem hotové, finální. A ty dílčí zprávy z Brusele, byť záhadně v některých médiích zveřejněné, jsou v režimu důvěrné, tudíž neveřejné a týká se to i poslanců a senátorů. Pan docent muzikologie Bek bohapustě lže, když veřejně tvrdí, že jejich obskurní senátní komisi je naše ministerstva odmítla poskytnout, doslova řekl „Je to proto, že vláda se očividně rozhodla informace držet v utajeném režimu“. V utajením režimu byly ty zprávy a ještě jsou, protože tak rozhodla Evropská komise. Zcela logicky, do rozpracovaných, tzv. živých kauz prostě laická veřejnost, ani nějací senátní komisaři, nemají co žvanit ani je hodnotit před konečným závěrem.

Proč ale vůbec teda ta komise vznikla? Že by zase nějakých pár malých domů? Nějaké netransparentní přikutálávaní si slušného kapesného navíc z peněz daňových poplatníků? Bezesporu ANO, i proto, ale hlavně jako další inkvizice na ďábla Babiše. Nic nepředvedli, ani nemůžou, plané řeči o nějakém získávání informací ve stylu „Smyslem komise nebylo vyšetření ani neměla být v té kauze soudcem. Má shromáždit spolehlivé informace, které pak mohou senátoři použít ve vlastní roli legislativců,“ upřesnil, co je jejím hlavním úkolem" si může pan komisař, senátor a docent muzikologie vetknout za tralaláček, protože to je bohapustý, nesmyslný žvást.

Celé to blekotání senátorského komisaře v, i jeho, svatém boji proti ďáblovi Babišovi je jenom a pouze, jak plyne z jeho závěru, jenom špinavá a nenávistná závist, protože i když byl pan docent muzikologie určitě rád vším, čím byl, nikdy se, zcela určitě, nestal a nestane premiérem ani ministrem. Jenom závislým na té závisti majetku jiných, schopnějších a nenávisti k těm, kteří ho neinstalovali do těch vysokých politických pozic

"Oligarchové nemají být premiéry ani ministry. Pokud někdo podniká ve velkém měřítku a v mnoha oblastech včetně mediální sféry, tak má abstinovat od politických pozic,“ shrnul na závěr Bek a podotkl, že nic nebrání Babišovi, aby majetek prodal, a zbavil se tím podezření, nebo nečerpal veřejné prostředky", pravil docent muzikologie, senátorský komisař.

To, že Andrej Babiš, premiér České republiky, nic nečerpá, že Bekova slova jsou další lež, docenta muzikologie netrápí. Zabme ho, zbavme se ho, připravme ho o majetek, protože je bohatý, schopnější jak my, šikovnější jak my, ještě k tomu si dovolil vyhrát volby a neabstinuje od nejvyšších politických pozic, které přec patří nám! Tak!

P.S. A pozor, už se nám tu rýsuje, připravuje, ustanovuje další komise proti nějakému vlivu nějakých mocností na naše myšlení a vůbec existenci. To zase bude ideologických průjmů ...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Přehledný žebříček vnímání politické (ne)ziskovky D. O. Růžena Chrasteková: Kolečka salámu už se krájejí Růžena Chrasteková: Dekadence a marnost ODS dostoupila vrcholu Růžena Chrasteková: Smutná realita potřebných dětí u nás doma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.