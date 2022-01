Stanislav Zapletal: Jak snadno se z liberálního demokrata stane fašoun

"Kdo se jednou splete (třeba u voleb), a ví o tom, zaslouží pochopení. Kdo se plete podruhé, a pořád v tom samém, zasluhuje politování. Kdo se ale plete dnes a denně, tomu máme chuť budoucí následky přát. Problém je však v tom, že ty následky s ním sdílíme i my, co jsme ho před nimi varovali." To napsal tetraolog Vladimír Just, profesor filosofické fakulty UK. V "Nové orientaci" - oplégru to média Forum 24.

Ten nadpis článku zní nehezky. Jak snadno se z liberálního demokrata stane fašoun.

Však také se pod ním bude psát o nehezkých věcech.

Existuje, jak je mnohým známo, jistý pan profesor Vladimír Just, kterého jmenoval profesorem Václav Klaus. Nepochybně i proto, že v něm viděl ukázkového a bojovného liberálního demokrata. Ten pan profesor Just se připojil k eskadroně pana Šafra, který šéfuje ve Forum 24. O těch novinách si myslím, jako demokrat, že nemusí být pro demokracii nebezpečné, když v mediální paletě nechybí i fašizující médium. Dává to příležitost, jako třeba nyní mně, abych se mohl vyjádřit třeba k článku pana V. Justa.

Ten si ještě nestačil všimnout, že Babiš, kterého má Forum 24 neustále pěkně hluboko v žaludku, jako nepřítel své opozice svou opozici zradil a jak bych byl ochoten dokládat - ani tak velký odpor proti své prohře ve volbách nekladl. Měl už právo si po tolika napadáních a vršeném svinstvu proti jeho osobě odpočinout. Také proto, aby vítězové voleb ukázali, jak splní očekávání těch, co je volili. Sám jsem kdysi odepsal panu politologovi Jelínkovi, když mi napsal, že se ze mě stává babišovec, že ano, ale jen potud, než tady bude ještě lepší Babiš. Takže vlastně stoprocentním babišovcem nejsem. Proto také mě Babišova volební prohra nerozvrátila, spíše jsem se začal těšit, co bude následovat. Stručně jsem po volbách v glose utrousil, že se máme na co těšit, že budeme možná mít občas hlad, ale že se často nasmějeme. Hlad jsem zatím neměl, ale už jsem se dost nasmál.

Nyní už k panu V. Justovi.

V posledním článku nazvaném "Česká výmarská republika? O psudovyváženosti veřejných médií" napsal hned v úvodu svého článku toto:

"Kdo se jednou splete (třeba u voleb), a ví o tom, zaslouží pochopení. Kdo se plete podruhé, a pořád v tom samém, zasluhuje politování. Kdo se ale plete dnes a denně, tomu máme chuť budoucí následky přát. Problém je však v tom, že ty následky s ním sdílíme i my, co jsme ho před nimi varovali.

Takže jsem měl důvod k pousmání hned na počátku čtení článku pana Justa. V článku nazval příznivce Babiše "čaulidmi". Jako - podle pana Justa jistě "čaučlověk" - bych k tomu odstavci nemohl říci nic jiného než co on sám ve svém výšeuvedeném tvrzení uvedl. Pana Justa pokládám za antibabišovce vyzbrojeného téměř žádnými argumenty zato však množstvím jedovatých slin.

Takže Vladimír Iljič by z nás mohl mít radost: názorově jsme se kardinálně rozdělili, vzniká možnost, abychom se po diskusi spojili.

Podle pana Justa jsou naše média, z nich nejvíce pak dokonce média veřejné služby - neopatrná, když k diskusi ve svých pořadech zvou i čaulidi. Podle pana Justa 75% populace denně sleduje tiskoviny a produkty mediální skupiny MAFRA. To je podle Justa špatně. Když bych měl být výjimečně osobní, měla by média přece nejvíc podporovat to, co vymyslí Čafrův jazzband.

Ve svém horlení to v článku dotáhl pan Just až tam, že - sic nepřímo - přirovnal nebezpečí z Babiše k tomu nebezpečí , které rostlo ve Výmarské republice spolu s Hitlerem. (Pan Just zapomněl uvést, co řekl v této souvislosti Churchill o tom, co měly evropské mocnosti proti růstu moci Hitlera včas udělat, což neudělaly - a ať si myslí kdo chce co chce - umožnily tak Hitlerovi rozpoutat válku.

My jak známo, jsme mocností v té době nebyli). A nakonec to pan Just dotáhl až k tomu, že by česká média měla vystupování čaulidí zatrhnout. V zájmu obrany demokracie. Tedy v zájmu obrany liberální demokracie, takové, jak by se líbila panu Justovi.

Že se demokracie vyvíjí také tím, že se tříbí rozdílné názory, že je užitečné, když dochází k souboji ideí - to už v Justově demokracii neplatí. Demokratické je to, co považuje za demokratické teatrolog Just. (Kroutily se mi prsty nad klávesnicí, když jsem to slovo psal - chtělo se mi napsat tyátrolog).

Tak tedy podle pana Justa celých sedmdesát procent naší populace sleduje denně tiskoviny a produkty mediální skupiny MAFRA. Zřejmě tedy výrazná většina populace. Podle Justa by se to té většině mělo zatrhnout.

A vzhledem k tomu, že jen tak něco zatrhnout tak výrazné většině není snadné, navrhuje obsáhle a mnohomluvně pan V. Just jít na to od lesa: nepustit čaolidi aspoň do veřejnoprávních médií, aby alespoň tam nekazily panu Justovi vzduch.

Že jde o ukázkovou fašounskou či totalitní metodu - to pana Justa ani nenapadne. Kdepak, souboj názorů se mu nelíbí. Kdo se mýlí určuje Just. A basta fidli.

Nyní už jen několik poznámek. Aby myšlenkové bohatství pana Justa vyniklo.

Cituji: "Suverénně vítězí Lidovky a MF Dnes, jen zcela výjimečně se mezi ně vloudí Hospodářky, Právo, Deník N, Aktuálně.cz". Nechám hádat čtenáře: které asi z uvedených "opomíjených" čtyř médií vlastní Bakala? To nevadí?

Vždy ožiji, když se ozve v souvislosti s Babišem slovo STBák. Už jsem to psal mnohokrát, jak tomu bylo za totality v dovozních a vývozních organizacích. Pracovníci pracovali pod dohledem STB, byli zváni k pohovorům, ovšem zejména proto, aby podali zprávy o své práci - a aby, proboha, neskončili v náručí nepřítele. Pokud jde o Babiše - za celou dobu, co jeho případ sleduji jsem nezaznamenal, že by snad on někdy někoho přivedl za totality do neštěstí. Všechno, co proti němu bylo vzneseno bylo státními zástupci odloženo nebo se zahanbujícím způsobem vleče. A není také pravda, že by Babiš podezřelou sumu nevrátil, bez soudního příkazu. Pro něj mizerných 50 milionů v souvislosti s Čapákem přece vrátil - či ne? Potom by tedy pan Just dokonce lhal.

A nyní, nakonec, pro pana Justa jedno poučení. Potřebuje ho. Neboť s lidmi od divadla bývají potíže. Jsou skvělí, když jsou na jevišti a řeší tam problémy ze skutečného života. Nastává potíž, když sejdou z jeviště a začnou v reálném životě trvat na tom, co si na jevišti vysnili.

Pane Juste, teatrologu.

Kdybychom si vzali po 89. roce příklad ze Spojených států, které - mimo jiné - přijali, dokonce slavnostně, na půdě Senátu 100 nacistických německých vědců, včetně von Brauna, byli by ti naši lidé, co pracovali pro totalitní stát v zahraničí neobyčejně cenní, protože na rozdíl od našich snílků, kteří se pustili dokonce do koncipování naší Ústavy, když o kapitalismu věděli jen to, co do nich vtloukl marxismus leninismus, věděli ti "babišovci" i to, jak říkával můj otec - po čem pes i v kapitalismu kvičí. Znali perfektně poměry v totalitě i v kapitalismu. Místo jejich ekonomickému využití byla dána přednost snílkům a také pěkným vykukům - takže se také kradlo a kradlo. Von Braun splnil sen Kennedyho - dostal americkou raketu na Měsíc. Babiš podobnou možnost nedostal. Počínal si uprostřed uznávaných nichcmochrů po svém, a nebyl jediný. Zkrátka se vyznal. Až nezbylo i univerzitním profesorům než mu jen závidět..

Pustit se do kritiky úspěšného manažera není pro tetraologa zřejmě snadné. Just si to však nemyslí. Neboť myslí jako onen Rakušan Hitler, kterého předhazuje ve svém článku Babišovi: nepustit k příležitostem, nepustit do médií, zakázat mu a jeho příznivcům všechno co zakázat lze. Že by si snad takto počínal Babiš bych ani neřekl. Just ale nic jiného nevymyslel. Zkrátka: kdo umí umí a kdo neumí čumí - a ještě špiní a nadává...

Občan Zapletal.

P.S. Vždy když píši o nějaké významější osobě se snažím o ní něco bližšího zjistit. O panu V. Justovi se mi neopodařilo zjistit vlastně nic. Zejména mě, kterého dvacet let hlídal sám náčelník STB Olomouc vždy zajímá, jak se dotyčný choval v období normalizace. Nezjistil jsem nic, jen to, že spolu s bratrem byli herci divadel malých forem. O jejich protikomunistických hrdinských činech jsem nenašel nic. A zastavil jsem se u CsC pana Vladimíra. I tato cesta v té době přede mnou ležela. Jenže k tomu musel být v pořádku i kádrový posudek, který jsem samozřejmě příznivý neměl. Kdo tedy panu V. Justovi vypracoval kádrový posudek, to by mě zajímalo. Nebo se stal pan Vladimír CsC těsně po převratu? V tom mumraji? A jak se vlastně může stát z herce v divadle malých forem profesor filosofické fakulty UK - to by mě také zajímalo, když vlastně nijak zvlášť před tím nevynikl.

Nu a o tom, jakou vlastně máme republiku, když ji Just nazývá Výmarskou - o tom třeba příště. Já ji spíše vidím jako ničenou justičně mediální byrokratickou mafií...

