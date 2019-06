Stefan Pongo: Ani dnes nejsme v mnoha zemích EU plnoprávnými občany

Zástupci Romů z Česka, Slovenska, Maďarska, Británie, Francie, Belgie a jiných států přijedou v pondělí 8. 7. do Bruselu, aby od 11 hodin dopoledne společně demonstrovali před Evropským parlamentem.

Vadí jim, že evropské peníze posílané do jednotlivých států na boj s chudobou se ztrácí v soukromých kapsách a situace desetitisíců Romů žijících v bídě se nijak nemění. Dále poukazují na rostoucí radikalizaci společnosti a varují před rasovou nenávistí, které bylo jejich etnikum v minulosti mnohokrát vystaveno. Navrhují zřízení Romského kongresu, do nějž by byli voleni romští zástupci a zástupkyně ze všech zemí Evropské unie.

Několikahodinové akce se mají zúčastnit stovky lidí z různých koutů Evropy. Během demonstrace zazní kromě politických projevů také živá romská hudba doprovázená tanci v tradičních krojích. Organizátoři se sejdou s europoslancem Tomášem Zdechovským a předají mu své požadavky.

Jednoho z hlavních organizátorů, řidiče kamionu a sledovaného romského blogera Stefana Ponga, přiměla ke zorganizování akce nedávná návštěva východního Slovenska. „Žijí tam tisíce rodin ve strašných podmínkách bez vody a plynu, bez odvozu komunálního odpadu. Děti si hrají mezi krysami, nemocní nemají přístup k lékařské péči. To je opravdu obraz jednadvacátého století v nejbohatší ekonomice světa?“ klade si otázku Pongo.

S rodinou žije v Manchesteru ve Velké Británii, kam se přestěhovali před patnácti lety z České republiky kvůli rasové diskriminaci. Podle jeho vlastních slov mu nejvíce vadí, že evropské prostředky určené pro pomoc lidem v bídě, jsou naopak zneužívány k jejímu umělému udržování. „Je to začarovaný kruh. Chudí lidé jsou využíváni jako návnada: Podívejte, je tu chudoba, pošlete další peníze!“ rozčiluje se další z organizátorů, bývalý policista Petr Torák. Toho britská královna vyznamenala za vynikající službu jeho nové vlasti, kam podobně jako Pongovi odešel před dvaceti lety.

Torák i Pongo se shodují na tom, že je třeba důsledná kontrola toku peněz určených chudým evropským Romům. Proto navrhují zřízení nového orgánu podléhajícího Radě Evropy – Romského kongresu. „Romové nikde nemají svůj vlastní stát. V Evropě jich ale dohromady žije dvanáct milionů. To je víc, než kolik má obyvatel kupříkladu Maďarsko nebo Česko. Přitom jejich politické zastoupení na lokální i evropské úrovni je minimální,“ říká Torák.

Navrhovaná romská instituce má mít ještě další zásadní význam. „V posledních letech jsme svědky narůstající nenávisti, slovních i fyzických útoků. Politická scéna se radikalizuje. Pokud se my Romové nesjednotíme a nebudeme politicky reagovat, mohla by se opakovat nedávná historie,“ varuje Stefan Pongo.

Romové přišli do Evropy před více než 500 lety. Jejich kultura se stala nedílnou součástí kultur evropských národů. V minulosti ale byli mnohokrát vystaveni pronásledování a pogromům, za druhé světové války se je nacisté pokusili vyhladit společně s evropskými Židy. „Ani dnes nejsme v mnoha zemích Evropské unie plnoprávnými občany,“ uzavírá jeden z organizátorů demonstrace Stefan Pongo. Ten na sebe upozornil například odpovědí na kritiku prezidenta Miloše Zemana, že Romové nepracují. Na základě jeho výzvy zaplavily v loňském roce sociální sítě desetitisíce fotek pracujících Romů.

autor: PV