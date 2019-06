Štěpán Křeček: Hranice 12 500 dolarů padla, hodnota bitcoinu prudce roste

V průběhu dnešního dne cena bitcoinu překročila úroveň 12 000 dolarů a dál prudce roste. Aktuálně se cena bitcoinu na nejvýznamnějších burzách pohybuje již kolem hranice 12 500 dolarů. Příčiny bouřlivého růstu bitcoinu nejsou přesně známi. Existuje však celá řada spekulací o tom, co se na kryptoměnovém trhu děje.

Vlastnictví kryptoměn je pravděpodobně koncentrováno do relativně malého okruhu lidí. Nelze proto vyloučit, že je s kurzem některých kryptoměn manipulováno. Rychlý růst hodnoty kryptoměn na sebe začíná nabalovat nové a nové spekulanty, kteří si myslí, že nákupem kryptoměn mohou snadno a rychle zbohatnout. Narůstající poptávka vede k prudkému růstu ceny a strhává na sebe stále více pozornosti.

S velkou mírou pravděpodobnosti lze říci, že kryptoměnám pomohlo oznámení společnosti Facebook, že hodlá zavést svou vlastní kryptoměnu libra. Ta by mohla být běžně využívána lidmi, kteří mají účet u Facebooku. Denně přitom s Facebookem pracuje více než 1,5 miliardy lidí. Snadná převoditelnost libry prakticky po celém světě, jenž by měla být garantována soukromou společností, začíná děsit některé politiky. Ti upozorňují, že by kryptoměna libra mohla oslabit postavení centrálních bank.

Růst zájmu o kryptoměny je rovněž vysvětlován zvyšující se snahou společností umožnit používání kryptoměn v jejich obchodech. Známým průkopníkem je například Starbucks ve Spojených státech. Další možné vysvětlení růstu hodnoty kryptoměn spočívá v takzvaném termínu půlení, který od května 2020 sníží na polovinu počet bitcoinů, jenž se získávají elektronickou těžbou. Tím se skokově sníží počet nových bitcoinů na trhu. Část spekulantů rovněž upozorňuje, že dochází k pokroku při vývoji technologie blockchain. Aktuálně vzniká blockchain třetí generace, který by měl výrazně zefektivnit provádění transakcí skrze kryptoměny. To podle spekulantů zvyšuje využitelnost kryptoměn a tím i jejich hodnotu.

Bez ohledu na to, jaká kombinace z výše popsaných vysvětlení je správná, chtěl bych všechny spekulanty důrazně upozornit, že kryptoměny mají proměnlivou hodnotu a jsou vysoce rizikové. Prudký růst ceny může být následován ještě prudším poklesem. Každý, kdo se na trh s kryptoměnami odhodlá vstoupit, by si toho měl být vědom.

