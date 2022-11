Štěpán Křeček: Je čas kupovat čínské akcie?

reklama

Na počátku listopadu Čína přistoupila k částečnému rozvolnění striktních COVID-19 pravidel. O 2 dny se zkrátila karanténa pro příbuzné a lidi co přišli do kontaktu s nakaženým. Pokuta pro aerolinky za dopravení lidí s větším počtem nakažených byla zrušena. Nově se také upustí od snahy identifikovat všechny lidi, kteří mohli být potenciálně v kontaktu s nakaženými. Trhy na to reagovaly velmi pozitivně v naději, že tato změna podpoří ekonomiku a zvýší produktivitu firem. V důsledku těchto událostí také došlo k hromadnému uzavírání krátkých pozic, což dále vytlačilo ceny akcií vzhůru. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4297 lidí

Bezpochyby jedním z nejsilnějších argumentů za růstovým potenciálem čínských akcií je jejich relativně atraktivní nacenění, podle tradičních oceňovacích metod. Druhým argumentem je i rychlejší očekávaný růst čínské ekonomiky. Očekávaný růst americké ekonomiky v příštích 4 letech je v průměru 1,5 procenta za rok, což je výrazně méně, než se očekává u Číny. Té by ekonomika měla průměrně růst o 5,2 procenta za rok. Dynamičtější rozvoj ekonomiky zvyšuje prostor pro růst akcií a domácí i zahraniční expanzi. Čína v současnosti také na rozdíl od Západu vede expanzivní monetární politiku ve světle krize na domácích nemovitostních trzích, takové navyšování likvidity obyčejně svědčí akciovým trhům.

I přes relativně atraktivní nacenění čínských akcií je investování do Číny vysoce rizikové a obzvlášť v současné době, kvůli probíhajícím geopolitickým konfliktům mezi Spojenými státy a Čínou. Důsledkem těchto tenzí je například nedávný zákaz šíření amerického know-how a zapojení Američanů ve firmách zabývajících se výrobou polovodičových součástek v Číně. Podstatnou okolností je i zvyšující se tendence amerických technologických gigantů ke změně destinace outsourcingu z Číny do jiných zemí s konkurenceschopnou pracovní silou, jako je například Indie nebo Vietnam. V těchto zemích je úroveň geopolitického rizika a z toho plynoucích tržních nejistot výrazně nižší. Výroba v nich ale nebude tak výhodná jako v Číně, která má vysoce propracovanou infrastrukturu.

Investoři se Číně také vyhýbají kvůli nedostatečné institucionální protekci zahraničního kapitálu, kdy Čína zakazuje nelicencovaným zahraničním subjektům investovat do čínských akcií. Investoři obchází toto pravidlo přes americké depozitní certifikáty vydávané americkými bankami. Tyto certifikáty umožňují nečínským rezidentům investovat do čínských akcií denominovaných v dolarech. Čína ale může kdykoliv rozhodnout o tzv. delistingu těchto depozitních certifikátů, čímž depozitní certifikát zaniká nebo přechází do mimoburzovních trhů, bez záštity oficiální instituce, která by vykonávala dohled nad trhem a přebírala by odpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů.

Čína je autoritářský režim, který často zasahuje do chodu soukromého sektoru, například strategickým poskytováním štědrých dotací, nebo naopak zásadními změnami ve strukturách či chodu společností. Existuje tedy zvýšené riziko nepředvídaného zásahu do podnikání společnosti. Toto riziko je výrazně vyšší v porovnání se západními zeměmi. Ředitelka investiční strategie Goldman Sachs Sharmin Mossavar-Rahmani upozorňuje na rozdíly v sektorovém rozložení ekonomik mezi rozvinutými a rozvíjejícími se trhy do kterých spadá i čínský akciový trh. Tyto rozdíly tak podle ní přispívají k milnému dojmu, že akcie rozvojových trhů jsou výrazně lépe naceněné, než ty v rozvinutých zemích.

Celkově vzato, čínské akcie jsou podle tradičních metod ocenění silně nedoceněné, což zvyšuje jejich atraktivitu a potenciální výnosnost investice. Na druhou stranu, rizika spojená s investováním do čínských akcií jsou neúměrně vysoká. Vezmou-li se všechna rizika v potaz a srovná se s potenciální výnosností investice, lze na čínské akcie nahlížet jako na rizikové vysoce výnosové aktivum. Podobně jako například na kryptoměny. Tato aktiva mají své místo v portfoliu investora, který chce navýšit výkonnost portfolia za cenu vyššího rizika. Jedná se tedy obyčejně o nižší alokaci celkového portfolia do těchto aktiv a krátkodobější investiční horizont. Existují způsoby, jak některá z těchto rizik obejít. Kupříkladu licencované brokerské společnosti v případě delistingu mohou svým zákazníkům zaručit transfer zainventovaného kapitálu z depozitních certifikátů, přímo do čínských akciových ekvivalentů.

Psali jsme: Štěpán Křeček: Výsledky společnosti Colt CZ Group SE nenaplnily vysoká očekávání Štěpán Křeček: Výhled na americké akciové trhy ve zbytku roku Štěpán Křeček: Zásahy vlády výrazně snížily inflaci Štěpán Křeček: Cizinci vyhledávají Prahu. Češi zas Jihomoravský a Jihočeský kraj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.