Štěpán Křeček: Konec obchodní války je na obzoru. Trhy reagují růstem

Na začátku listopadu překonal americký index S&P 500 svá historická maxima. Akciím se daří díky uvolňování měnové politiky centrálních bank. Významnou roli hrají i pozitivní zprávy kolem obchodních válek mezi Spojenými státy a Čínou. Na trzích se začínají množit zprávy, že prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching se blíží do finále první fáze obchodní dohody.

Současné vyjednávání o obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou by mohlo vést ke zrušení plánovaných cel, která se mají zavést od 15. prosince. Ta se týkají zboží v objemu přibližně 160 miliard dolarů. Cla zahrnují například mobilní telefony, přenosné počítače a hračky.

Jedná se však i o clech, která již dříve vstoupila v platnost. Čínští vyjednavači požadují snížení cel na zboží v objemu přibližně 110 miliard dolarů, která vstoupila v platnost 1. září. Rovněž se jedná o snížení již dříve uvalených cel ve výši 25 procent. Ta se týkají zboží za přibližně 250 miliard dolarů.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang řekl, že obchodní jednání dosáhla pokroku a postupují v souladu s plánem. Změnu rétoriky lze zaznamenat i u čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který ve svých projevech začal vyzývat k otevření čínské ekonomiky a posílení práv na ochranu duševního vlastnictví.

V případě, že by byla uzavřena byť jen dočasná dohoda, podpořilo by to další růst trhů. Rovněž by se zlepšily ekonomické ukazatele o americkém a čínském hospodářství. To by v konečném důsledku mohlo pomoci i ekonomice Evropské unie. Česká republika by skrze úzké provázání s Německem rovněž profitovala.

