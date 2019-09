Štěpán Křeček: Řidiči šetří více než korunu na litru benzínu i nafty

Aktuálně lze benzín pořídit za průměrnou cenu 32,48 koruny za litr a naftu za 31,69 koruny za litr. Řidiči tak ušetří 1,25 koruny na litru benzínu a 1,07 koruny na litru nafty.

Setrvalý trend snižování cen na čerpacích stanicích snižuje marže pumpařů. Výrazný prostor pro další pokles cen již nemají, proto lze v následujících týdnech očekávat, že se ceny benzínu a nafty začnou ustalovat. Při současné ceně ropy Brent na úrovni kolem 61 dolarů za barel, by pumpaři byli schopni dál zlevňovat, ale musel by být silnější kurz koruny vůči dolaru. Současná úroveň kurzu 23,51 CZK/USD prodražuje dovoz do České republiky, což se týká i pumpařů, kteří jsou závislí na dovozu ropných produktů.

Koruna by do budoucna mohla začít posilovat, protože Americká centrální banka (Fed) pravděpodobně sníží úrokové sazby. Uvolňování měnové politiky lze očekávat i v eurozóně. Oproti tomu Česká národní banka zřejmě bude dál udržovat současné nastavení úrokových sazeb. Pro mnohé investory by se v důsledku tohoto vývoje mohla jevit korunová aktiva jako atraktivnější. To by mohlo zvýšit poptávku po nákupu korun, což by vedlo k posílení kurzu koruny.

Světové trhy s ropou překvapila nová analýza poradenské agentury DNV GL, která se zabývá energetikou a působí ve více než sto zemích světa. Analýza tvrdí, že poptávka po ropě vyvrcholí za 3 roky. Následně se do roku 2030 bude udržovat na vysoké úrovni, ale po tomto datu prudce klesne. Mnoho analýz doposud předpokládalo, že se vysoká poptávka po ropě bude udržovat minimálně do roku 2040. Mezinárodní energetická agentura (IEA), která radí západním ekonomikám, dokonce neočekává vrchol poptávky po ropě před rokem 2040. IEA tvrdí, že rostoucí poptávka v petrochemickém a leteckém průmyslu by měla více než kompenzovat nižší poptávku v silniční dopravě.

autor: PV