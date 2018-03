Štěpán Křeček: Úrokové sazby na hypotékách dál rychle rostou

Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech v únoru vzrostla na 2,36 %, což oproti předchozímu měsíci představuje nárůst o 3,5 % neboli o 0,08 p. b. Jedná se o pokračování velmi rychlého růstu úrokových sazeb, který prodraží nové hypotéční úvěry.

„Drahé nemovitosti a rostoucí úrokové sazby na hypotékách znemožňují lidem s nižšími příjmy vstupovat na realitní trh. Tito lidé jsou současnou situací odsouzeni do nájemního bydlení,“ upozorňuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Zdražení hypoték se bude týkat i lidí, které čeká refinancování úvěrů. Vzhledem k tomu, že lze očekávat další navyšování úrokových sazeb, stále se vyplatí fixace na 3 a více let. Banky se současné situace snaží využít a při refinancování hypoték nabízejí vyšší než průměrné úrokové sazby. Klienti by proto neměli přijímat hned první nabídku, ale měli by se snažit vyjednávat o snížení úrokových sazeb.

autor: PV