Svatopluk Otava: Hulení opravdu škodí. Příkladem je Jiří X. Doležal

Kradl, kradl, kradl…

Pan Doležal vyvozuje, že vzhledem ke zmedializované části textu euroinstituce OLAF, který na radu (či spíše doporučení) vrchního státního zástupce Pavla Zemana ohledně „causy Čapí hnízdo“, uveřejnilo Ministerstvo financí ČR a před tím i hojné „informované“ množství nekompromisně odsuzujících médií, je jasné, že Andrej Babiš kradl. A připravil pana Doležala o pět korun.

Takže – je zcela jasné, že (dle zveřejněného), člověk mající svůj vlastní (tolik v redakci Reflexu opomíjený) rozum se marně domáhá myšlenky po tom, co vlastně na proklínaného Babiše kdo vlastně má. Ale ať má, co má, panu Doleželovi je Jasno. Kradl.

Fajn. J.X.Doležal usoudil, a vy občané, se tím řiďte.

No, já nevím, ale servírovali…

Nejde při tom o to, že Andrej Babiš vůbec nemá zapotřebí „ohnout“ EU o jakýchsi 50 miliónů korun, že nemá vůbec zapotřebí snažit se o (naprostá pravicovost!) udržet kapitalismus v udržitelných mezích, aby občané tohoto státu měli aspoň šanci jej sdílet a udržet v hranicích i tradicích. Že stále uvažuje o občanech jako o občanech, že mu prostě jako lídrovi naší politické scény záleží na tom, abychom se na rozdíl od kavárenské pozice J.X. Doležala a jeho světového Řádu rozhodli, že Babiš (ne)krade. Důkazů ovšem nemaje.

Jde o to, že „kavárnící“ s Doležalem v čele „dokazují“ bez důkazů. Odsuzují bez soudu a hlavně – no , my starší to známe. Kdo nejde snámi, jde proti nám.

„My, kteří umíme číst i jiné titulky, než sportovní, jsme měli fakta dávno už jasně naservírovaná.“,dí „reportér“ Doležal. Úžané. „Fakta?“ „Dávno?“ a hlavně bezelstný výraz „naservírovaná?“ A kdopak tedy vlastně „servíroval“ pane Doležale? A co z toho vyplývá? Snad něco jiného, než to, že Babiš je prostě chytřejjší, než autoři juristických mantinelů v kolapsu evropské identity, zvané Evropská Unie?

Neviděli jste? Stojí to opravdu za to. (Jako Klokánek…)

Čapí hnízdo, skvělý projekt, přístupný veřejnosti, kde děti mají oči „navrch hlavy“, rodiče uznale hodnotí možnosti, vztah k možným projektům podobného stylu, hodnotí pochopitelně i volební preference.

Není divu. Andrej má Čapí hnízdo, pan prezident Zeman zase Klokánky a ukazuje se, že oba cosi mají říci veřejnosti. DělaJÍ něco, co je vidět. Nekecají, neslibují, aniž by dodrželi. Ale co to všechno znamená, když se kruci v Čapím hnízdě nehulí marijánka a v Klokáncích taky ne. No, je to vůbec nějaká kultura?

Tak proč to pan J.X.Doležal vlastně neshrne dle toho, co je zatím známo? Těžko říci, protože zatím je jasné, že Andrej Babiš se ničeho v platných eurosojuzních pravidel (bohužel?!) nedopustil, takže musí nastoupit „žurnalistická“ žňová hlídka vyhuleného J.X..

Stálo by v tomto kontextu nyní za zmínku, zda „ochránci demokracie“, „našeho způsobu života“ a „lidských práv“ věnovali někdy část svého platu nebo zisků na podobný projekt, jako je Čapí hnízdo, případně Klokánky, jako ostouzení politici typu Andreje Babiše nebo Miloše Zemana.

X dá asi radši na „hulení“, hlavně ne na „vlky“

Pan J.X.Doležal asi rád přispěje třeba na „projekt“ obsazování cizího majetku typu „Klinika“, na financování veselých zapomnětlivostí v historii našeho národa, jako je třeba uctění památek těch, kdo kdysi položili život za to, aby pan Doležal mohl blábolivě snít o intelektuální „elitě“ v tomto jazyku, rozhodující dnes (hlavně z živitelské pozice) o tom, jak je náš národ zatuchlý, nevděčný, divně volící…

Jednou jsem pana J.X.Doležala potkal. Na jakékoli dotazy, eventuálně motivy svého tehdejšího jednání jaksi nebyl schopen reagovat. Cele se zajímal pouze reakcemi přítomných kolegů, kdy vystavoval své myšlenkové pochody prostřednictvím (patrně) „self“vyrobeného transparentíku s holou zadnicí. „Vítal“ tak pietní akt, kdy na Olšanských hřbitovech ti z nás, kdo jsou stále vděční, uctívali památku padlých při osvobozování Prahy.

No, dnes je mu jasno, kdo koho okradl. Já mu tedy dnes tu pětikorunu dám. A když říkám dnes, myslím dnes.

Svatopluk Otava

