Svatopluk Otava: Nejsme Češi!, vzkazuje občanům opozice i ČSSD... Proč?

Protože prezident Zeman všechny upozornil, že by se mělo konečně začít pracovat pro stát, mělo by se skončit s politikařením a konečně začít se smysluplnou politikou. A jestliže musí v politickém spektru bohužel spolupracovat s kariéristy či hlupáky, tak i na to Ústava pamatuje a on se jí nadále bude řídit.

Konečně! Čapí hnízdo je komplex atrakcí a služeb, žádná kauza!

Politické zadání pseudokauzy Čapí hnízdo se rozhodnutím státního zástupce o zastavení trestního stíhání zaskvělo v plné nahotě. I šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím dopředu věděl, jakým směrem se vývoj juristického atentátu na premiéra Babiše ubírá a se závěry kolegy Šarocha vyslovil souhlas.

Navíc téměř rok a půl před tímto verdiktem dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch upozornil tým vyšetřovatelů, že pokud chabý „důkazní“ materiál nepodpoří skuečnými důkazy namísto hypotetických spekulací, může být stíhání premiéra zastaveno. Nu, dodat cosi, co neexistuje, se policii skutečně a očekávaně nepodařilo.

Jistěže i prezident Zeman celou medializovanou stoku napadání Andreje Babiše, jeho rodiny a spolupracovníků sledoval bedlivě. A se zprošťujícím verdiktem se rozhodl upozornit všechny zúčastněné, že politikářské divadélko skončí, poněvadž nehodlá dále nečinně přihlížet planému tlachání a zahlcování Poslanecké sněmovny „projednáváním“ pitomin.

Ovšemže, i voliči nevalného rozhledu, vybílených mozkových prostor pro myšlení nahrazených „svatým“ vytržením a vírou ve vlastní vyjímečnost, mají volební právo. A jsou to jen oni, kdo dali vzniknout současné parlamentní opozici a bůhvíjak udržet dokonce i ve vládě svého trojského oranžového koníka – ČSSD. Ale, koneckonců – všichni zástupci veřejnosti snad byli zvolení proto, aby za peníze daňových poplatníků pracovali pro Republiku a její občany.

Prezident podal ruku férově a všem

Miloš Zeman dal všem jasně najevo, že pokud snad nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tak nějak v rámci svých kompetencí vrátí uzavřené kauze „život“, znovu obnoví stíhání premiéra, už nebude nejmenších pochyb o tom, že někde na sáhodlouhé paragrafové cestě se staly chyby. Že to všechno jen posílí podezření z politického zadání, že zkrátka právní případ je zřejmě politickou hrou řízenou mafiánským pozadím Babišových nepřejníků. A jelikož politikaření není žádným smysluplným počínáním ve prospěch Republiky, ukončí již pravomocně ukončenou věc třeba z pozice svých ústavních pravomocí a klidně udělí premiérovi abolici.

Vzhledem k tomu, že se blíží i třicelileté výročí tzv. Sametové revoluce, že část obyvatel a bývalých promrzlých demonstrantů by si za svou tehdejší účast nejraději nafackovala a naopak, část z nich už nyní podléhá vytržení z toho, že i oni „psali historii“, je tedy nejlepší ztlumit vášně. Uklidnit situaci a havlárie nehavlárie, začít konečně pracovat pro stát.

Ať si klidně své názory lidé prostřednictvím shromáždění a demonstrací veřejně manifestují své postoje, své politické preference, sympatie i antipatie, ale ať se přitom nezapomíná na běžný život občanů, co skutečně pracují, odvádějí daně a volí ty nebo ony nebo vůbec nevolí. A politici, nechť si řeční, až budou mít po práci. Až poslanci opřipomínkují a pošlou do dalšího čtení či Senátu to nebo ono, ať si v masmédiích vylévají svá srdéčka, ale až potom, co odvedou v teplých parlamentních seslích i něco jiného, než ostouzení vlády, hlavně premiéra. A než sáhodlohá planá tlachání unaví i posledního diváka ČT, jenž po nocích sleduje, zda náhodou i jím placení požívači prebend něco konečně (ne)dělají i pro něj.

Tak to je patrně onen dobře míněný vzkaz prezidenta všem.

„Nezávisle!“, hlavně „nezávisle!“. A kdo je proti - „vychcípat!“

A to je i důvodem, proč majdánuchtiví politikáři tzv. demokratické opozice dostávají hysterické záchvaty. Je přece nezajímá český občan, oni jsou všichni euromani a nenechají si tedy líbit, aby jim někdo sahal na pohodlný život bez práce, když se jim těm blbým spodním deseti miliónům tak krásně podařilo ukrást tu „Něžnou a Sametovou“. A ještě některé z těch naivů i přesvědčit, že konali obecné dobré.

Například „kulturní fronta“ je přesvědčená o své naprosté výjimečnosti, až do neuvěřitelných pozic extatického sebemrskačství. Třeba paní Holubová už, už vyzývá své věkové souputníky k „vychcípání“, aby názory a osobní životní zkušenosti normálních občanů nezaplevelovaly cestu k lepším příštím...!

Bude se demonstrovat! Bude se ječet! Za Za odchod trestně stíhaného premiéra už by to nešlo, když není stíhaný! Tak tedy za to, aby šéf české justice „nezávisle“ rozhodl, že ten Babiš bude i nadále stíhaný!!! A nezávisle, rozumíme?! Nezávisle – neboooo...!

„Demokratický“ reichseuroblok chce radši majdan

No, pódia jistě budou plná. Herecká obec si exhibice nenechá ujít, nikterak nemohouce zapřít své geny královských šašků, jimž je vše dovoleno a za pobavení panovníka mohou i ohryzat jím nedojedenou kůstku. Sami jsme si z vyznavačů filozofie „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ vychovali prazvláštní „elity“, co nás mají dnes potřebu „vychovávat“ nebo nám rovnou odebírat volební právo.

„Obavy“ o zachování právního státu projevují politici z ODS, TOP-09, KDU-ČSL, Piráti. No, a bývalí zástupci pracujících, dnes bruselští četníci a okopávači kotníků z ČSSD, se ústy nejen svého šéfíka Hamáčka či dveřníka MZV Petříčka už dali slyšet. „My jsme taky pro a proti, přesně podle not!“ A tak pódia budou plná i všelijakých těch oranžových julínků, kteří budou vehementně „protestovat“ i proti vládě, v níž berou ministerské platy.

A protože, jak už psáno, se výročí estébáckého handlu zvaného Sametová revoluce blíží, emoce budou planout a blbnutí na kvadrát mohou být plné ulice. A co kdybychom si tak trošku zkusili to „odvolání“ Andreje Babiše a přibrali i Miloše Zemana?

A do toho ještě znovu nějaké další osírání ať už jakéhokoli, ale jistě nejpracovitějšího premiéra České republiky? To ne, říká prezident České republiky! Buď začněte být normální, nebo si zase budu muset vzpomenout na Ústavu! A pochopitelně – je zase oheň na střeše...

Psali jsme: Svatopluk Otava: Maršál Koněv a Mariánský sloup – dvě strany téže mince Svatopluk Otava: Poddanský glejt, nebo ústava suverénní země? Svatopluk Otava: Čest národa občané obhájili Svatopluk Otava: Česko-slovensko-polský festival znásilnění historie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV