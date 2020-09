Tomáš Krystlík: Česko vítězí nad Německem

Prozatím jen v počtu nakažených. Skóre z pátku 11. 9. 2020: 1630 nových případů SARS-CoV-2 v Německu versus 1447 v Česku. Vztáhneme-li to na počet obyvatel v obou zemích (83,02 milionů vs. 10,69), vypadá to hrozivě – počet nově nakažených v Česku na sto tisíc obyvatel či milion je téměř sedmkrát vyšší než v Německu!

Ony počty nakažených jsou navíc ovlivněny počtem provedených testů (čím méně testů, tím méně nakažených), takže ve skutečnosti skóre bude pro ČR vypadat ještě hůře, protože Německo, jak je známo, testuje denně o řád více osob než Česko! Lze se tedy domnívat, že se v Česku v onen pátek nově nakazilo, aniž to testy zjistily, celkem až desetkrát více osob než 1447. Přesný počet se zjistit nedá.

Jako to, když Češi se celému světu chlubili, jak jarní epidemii ve své zemi téměř geniálně zvládli? Odpověď zní, že vůbec nezvládli, situaci zhoršili! Důsledky se projevují dnes. Politici reagovali na jaře zcela panicky, nařídili nosit roušky i venku a po celém státě, neb lékaři radící politikům jim neřekli, že je to opatření neúčinné. Tak Česko učinilo jako jediný stát na světě! Neúčinnost roušek počet nakažených neovlivnila, ale měla nepříjemné důsledky na českou psychiku. K tomu česká vláda a politici uzavřeli republiku proti celému světu, s výjimkou přepravy zboží. To je oprávněné opatření jen pro cizince z oblastí postižených epidemií, tzv. rizikových, ale vláda zakázala vjezd všem cizincům nebydlícím v ČR! Naprosto hloupé opatření.

Dále ČR rovnou zavřela všechny obyvatele republiky do koncentračního tábora s názvem Česká republika. To učinila opět jako jediný stát na světě! K tomuto kroku schází dodnes jakékoli zdůvodnění, protože stačilo jen testovat Čechy vracející se z rizikových oblastí! Nebo zastáváte názor jako vláda, že řidiči mezinárodní dopravy byli a jsou všichni odolní proti SARS-CoV-2? Z jarních opatření vlády ČR to ale implicitně plyne!

Dalším nesmyslným opatřením bylo uzavření restaurací, když se ponechaly v provozu závodní jídelny. V závodním stravování se snad podle české vlády koronavirus nešíří? Restaurace se měly nechat alespoň na pár hodin kolem oběda a večeří v provozu.

Nejchybnějším rozhodnutím bylo vládou nařízené nošení roušek po celém státě mimo domov. To vyvolalo v českém obyvatelstvu mylný dojem, že nošení roušek je ochrání před nákazou, což pravda není. Následkem toho bylo obyvatelstvo ČR tímto opatřením zbytečně vystrašeno, odmítalo chodit i k lékaři, nechat se ošetřovat, operovat, takže v budoucnu čeká ČR následkem zanedbání léčebné péče z těchto důvodů o dost vyšší úmrtnost, tj. zemřou lidé, kteří zemřít nemuseli. A je to vina pouze české vlády a parlamentu!

Dále se české obyvatelstvo začalo mylně domnívat, že když někdo nedodržuje nošení roušky, tak je ohrožuje na životě. Začalo se vesele udávat, i pokusy o lynčování nakažených v obcích pod karanténou byly, vystrašení venkované bránili své obce proti vjezdu přespolních a lufťáků nejen obecními vyhláškami to zakazujícími, nýbrž i s vidlemi v ruce.

Ochrana proti koronaviru rouškami je totiž zásadní omyl. Jen respirátory (ony polomasky s vydechovacím ventilem, které byly k vidění jen na obličejích vzácných českých ministrů a neméně vzácných a cenných úředníků) chrání nositele podle třídy FFF1 až FFP3 z 87,3 až 99 % proti virům a bakteriím. Jakékoli sebelepší lékařské roušky používané lékaři a zdravotnickým personálem (neplést si s hadry před ústy přizpůsobenými doma k nošení) chrání jen z 10 až 85 % a nemají žádný předepsaný stupeň ochrany proti virům a baktériím jako respirátory. Nosí se kvůli tomu, aby při ošetřování a operacích lékaři a zdravotnický personál neprskali do otevřených ran, když se občas musejí nad pacientem sklonit.

Kdyby vláda nepodlehla panice a místo nošení roušek nařídila pouze metrový odstup od další osoby a pokusila se omezit styk osob v kritické blízkosti (kritické jsou vzdálenosti pod 75 cm) na nejvýše několik minut (maximálně na čtvrt hodiny, kritických je 20 minut), bylo by to účinnější než jakékoli roušky. Roušky netěsní mezi obličejem a jejími okraji, navíc, kdo ji používá, musí být vyškolen ve způsobu jejího snímání, kromě toho si nesmí sáhnout rukou pod roušku a podrbat se třeba, nesmí si promnout svědící oko nebo nos. Kdo to zvládá? Ani vycvičený zdravotnický personál mimo operační sály mnohdy ne!

Nošení roušek se přibližně v polovině kulminace jarní epidemie prosadilo i v Rakousku a Německu, ale jen v prostředcích veřejné dopravy a v obchodech. A co se nestalo? Tento týden byly zveřejněny výsledky průzkumu německých železnic (Deutsche Bahn), které zjišťovaly, kolik jejich zaměstnanců se nakazilo SARS-CoV-2 a to v kategorii zaměstnanců železnic, kteří přicházeli v rámci své pracovní činnosti do styku s veřejností, cestujícími, a v kategorii zaměstnanců, kteří pracovně s nimi do styku vůbec nepřicházeli. Výsledek je reprezentativní, protože výzkum zahrnoval velké množství osob po celém Německu, a také – velmi překvapující. U zaměstnanců Deutsche Bahn přicházejících pracovně do styku s veřejností byla zjištěna nákaza koronavirem u 1,3 % z nich, zatímco v kategorii bez pracovního styku s veřejností bylo 2,7 % nakažených! Přitom všichni, kteří přicházeli při práci do styku s veřejností, museli od určitého data nosit roušky, masky nebo plexisklové obličejové štíty, ostatní zaměstnanci nikoliv. Chcete snad lepší důkaz o neúčinnosti roušek coby ochrany před koronavirem?

Kdo ani nyní nevěří, tak ať si otevře internet a najde si fotodokumentaci pokusu, kdy umělá hlava vypouští nosem i ústy přes roušku tabákový dým. Kouř unikající otvory mezi obličejem a rouškou má stejnou hustotu jako dým rouškou procházející. Co to asi značí? Když někdo hloupě namítne, že roušce chybí báječná a Čechy vynalezená nanovrstva, tak co si počne s netěsnostmi mezi rouškou a obličejem?

Zatímco Rakušané a Němci jsou s to sledovat nakaženou osoby co do styku s ostatními lidmi sledováním pohybu jejího mobilního telefonu anonymně, tedy bez předchozího svolení majitelů telefonů, Češi vymysleli na stejném principu tzv. chytrou karanténu, která dodnes nefunguje, ke které je ale potřeba souhlasu jednotlivých osob, což zdržuje, při odmítnutí souhlasu způsobuje nepřesnosti. Operátoři mobilních sítí v Německu dodávají hygienickým stanicím bez vyzvání zcela anonymizované údaje o pohybu všech mobilních telefonů v síti (bez volacích čísel a majitelů, pod kódy), informace kdo, kde a kdy se dostane do blízkosti dalšího. Když se zachytí nakažený, odanonymizují se na žádost „potkávací kontakty“ s jedinci v jeho blízkosti majícími telefon v kapse a může se začít s trasováním a hledáním hotspotu. Německý systém má výhodu, že se sledují vzájemné kontakty moderních mobilních telefonů nejen přes hlasové nebo datové spojení (většinou ze tří bodů /přijímačů/ vzdálených jednotky kilometrů), což ve městě přináší přesnost lokalizace max. 5 m, nýbrž i přes technologii Bluetooth samotných moderních mobilních telefonů s dosahem jen pár metrů, která umožňuje určit vzdálenost osobního kontaktu pod 5 metrů.

Klíčovou roli má jak v českém, tak v německém případě, tzv. trasování – spojit se se všemi, kteří přišli s nakaženými do blízkého kontaktu. K obtelefonovávání je potřeba hodně lidských sil. V Německu tedy zaměstnali dobrovolníky-laiky, dále spolková vláda se dohodla se zeměmi (mají v gesci zdravotnictví, nikoliv Bund), že v několik etapách zvýší počet pracovníků hygienických stanic o stovky až tisíce. V Rakousku ohlásili, že to budou vykonávat dlouhodobě nezaměstnaní. V Česku hygienické stanice odmítly pomoc laiků, trvaly na odbornosti dotazujících se navzdory tomu, že k obtelefonování není třeba speciálního vzdělání, jen dostatečný počet lidí a telefonních linek. V Česku tedy panuje nedostatek personálu pro trasování a nakonec i telefonních linek, protože se hygienickým stanicím mimo jiné nelze již dnes dovolat.

Následkem dlouhé abstinence vycestovávání ze země se Češi podle předpokladu vydali v hojném počtu na letní dovolené do ciziny. Vládě muselo být jasné, že situace se může zavlečenými SARS-CoV-2 nákazami zhoršit. Politici opomněli včas omezit otevírací dobu nočních barů v ČR, kde vlivem alkoholu lidé tráví, jako všude na světě, delší dobu v nedostatečné vzdálenosti k druhým. Což bylo mimo jiné osudné španělským Balearám. Naopak si to správně a včas uvědomili v Bavorsku, v nejohroženější zemi v Německu, a jako podpůrné opatření zakázali v noci pití alkoholu na veřejnosti.

V Česku se zase rouškuje… Proč se neozve parlament, když vláda opakuje své chyby?

Tomáš Krystlík

