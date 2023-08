Václav Klaus: Počasí a (Po)Vondra

reklama

Klimatičtí aktivisté to teď mají strašně těžké. Chvíli je horko, tak zkusí přehrávat kartu globálního oteplování. Chvíli neprší, tak je najednou jejich tématem sucho. Pak začne být chladno, první dekáda letošního srpna je zcela nečekaně nechladnější od roku 1991 (oficiálně, na našem území). A teď co s tím? Vypadalo to, že teplotní rekordy (v polovině července u nás skoro 39 °C), a pak zpráva, že červenec roku 2023 byl osmý nejteplejší od roku 1961. Osmý znamená rekordní? Sucho a pak lijáky, které v Karlových Varech odnesou dlažební kostky. Druhý den v Praze a dalších místech středních a jižních Čech zažíváme strašlivý liják a kroupy.

Buďme klidní. Jsou to obvyklé výkyvy počasí. Není to žádná změna klimatu. Že jsme shodou okolností v dalším z cyklických výkyvů, které se opakují. Že jsme právě teď ve vzestupné fázi teplotního cyklu, je všeobecně známo, ale je to důvodem zastavit evropskou civilizaci Green Dealem a iracionálními názory von Leyenové a Timmermanse, těchto dvou extrémních zelených levičáků? Zasloužíme si v čele EU, spolku, do kterého jsme dobrovolně vstoupili, tuto dvojici nikým nevolených politiků?

Nemohu bohužel říci, že si to nezasloužíme. Nezajímáme se dostatečně o to, koho volíme do Evropského parlamentu. Nebo si, v přesvědčení, že to není autentický parlament, ale jen karikatura parlamentu, myslíme, že je vlastně úplně jedno, kdo tam bude zvolen? Tento parlament sice není skutečným parlamentem, ale je seskupením, které některé důležité věci ovlivňuje a schvaluje. Dávejme si na to větší pozor.

Zaujaly mne billboardy dvojice politiků Vondra-Vrecionová. Za prvé tím, že se mi zdají být trochu předčasné, neboť evropské volby jsou až v červnu příštího roku. Mají tito dva politikové tolik peněz na předčasné billboardy? Měli bychom si všimnout, že se tito dva členové a reprezentanti ODS na těchto billboardech ke své straně, k ODS, neznají. Stydí se k ní přihlásit? Myslí si, že je pro ně lepší kandidovat bez politické strany za zády? Budou si sami shánět potřebné individuální podpisy občanů, nebo je bude nakonec kandidovat tato strana? Nevím. Možná tu stranu neuvádějí záměrně. Já bych za stranu Fialy a Stanjury také nekandidoval.

Nebo je to všechno jinak? Není tam zmínka o ODS, ale o evropské frakci Evropských konzervativců a reformistů, kterou však naši voliči vůbec neznají (přiznám se, že ani já nevěděl, jak se jmenuje, a musel jsem se podívat na internet). Je evidentní, že jim tato bruselská „frakce“ (konglomerát nejrůznějších stran z různých zemí) tyto billboardy platí. Možná, že to nemusí být vykazováno u nás doma ve vysoce sledovaných nákladech politických stran na volební kampaň.

Přečetl si někdo jejich heslo: Pro Evropu? Heslo s malým písmem napsaným dodatkem, který se při rychlé jízdě auta nedá přečíst. Je záměrně malý. Co ale znamená „Pro Evropu“? Znamená to proti Americe, Asii, Africe, Rusku, Číně, atd.? Nebo snad je to opravdu pro Evropu v čele s von Leyenovou a Timmermansem? Nebo pro Evropu, ničenou Green Dealem? Nebo pro Evropu bez ruského plynu a ropy? A bez Anny Netrebko a ruských tenistek? Nebo pro Evropu, rozpolcenou eurem na zadlužený Jih a bohatý Sever? Nebo pro Evropu s Ukrajinou a tamní válkou? Opravdu se politici Vondra a Vrecionová domnívají, že jsou lidi tak hloupí? Je na čase, aby jim lidi jasně řekli, že nejsou.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

