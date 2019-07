Vladimír Pelc: Glosář k 29. týdnu '19

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností

Z červnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., publikovaném včera ( viz ), plyne, že 51 % našich občanů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré a 10 % je pokládá za špatné. Hodnocení materiálních životních podmínek vlastní domácnosti se v průběhu posledních dvou a půl let významně nemění a pohybuje se na úrovni svého nejlepšího výsledku zaznamenaného od počátku srovnatelných měření v roce 1999. Necelé tři pětiny (57 %) se domnívají, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností nezmění, více než pětina (22 %) očekává zlepšení a šestina (17 %) předpokládá zhoršení.

Pražští radní dělají zahraniční politiku státu

Praha by potřebovala kvalitní dopravní obslužnost, Praha by potřebovala čistší vzduch, Praha by potřebovala… Podle pirátské vedení, co sedí na magistrátě, však potřebuje dělat zahraniční politiku. Pirátský primátor Zdeněk Hřib (strana Piráti) však ví lépe, než Pražané, co je potřeba. Proto do Pekingu vzkázal, že Čína není spolehlivý obchodní partner (Čína zrušila turné Pražské filharmonie). Přimazali se k tomu Jiří Pospíšil (předseda TOP 09 a člen koaličního sdružení Spojené síly pro Prahu), který Čínu vyzval k dodržování lidských práv, a Jan Čižinský z koaliční strany Praha sobě: Dlouhodobě říkáme, že lidská práva jsou víc než panda v zoo.

Stanovisko Hradu: Vedení Prahy poškozuje zájmy ČR. Jiří Ovčáček‏ @PREZIDENTmluvci : Země EU a NATO velmi čile obchodují s Čínou a Ruskem. Sankce nesankce. Embarga neembarga. Ideoví Piráti a spol. nám zajistí ekonomický růst neposekanou trávou, sousedskými lavičkami, genderovou vyvážeností a školením o skvělém Bruselu.

Z předvolebního hesla strany Piráti znějícího Pusťte nás na ně zbylo Pusťte nás ke korytům, ať se také nabaštíme.

Co běhá na síti

Návod jak slušně, ale rozhodně jednat s těmi, kteří si chtějí žít po svém a odmítají se přizpůsobit: Arabský muslim nastoupil v Londýně do taxíku. Důrazně požádal taxikáře, aby vypnul rádio, protože příkazem učení jeho náboženství je, že on nesmí poslouchat takovou hudbu, když v Prorokových časech nebyla žádná západní hudba, která je hudbou nevěřících. Taxikář zdvořile vypnul rádio a otevřel dveře. Arab se otázal: „Co se děje?“ Taxikář odpověděl: „Za časů Proroka nebyly žádné taxíky. Vypadněte a počkejte si na velblouda…“

Poznámka: Obávám se, že kdyby se tak stalo u nás, tak ombudsmanka Anna Šabatová posoudí jednání taxikáře jako diskriminaci muslima a soud taxikáře odsoudí k náhradě nemajetkové újmy a ještě mu dá alespoň podmínku.

