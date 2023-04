Vladimír Pikora: Místo tří sazeb DPH jen dvě. Kdo na to doplatí?

reklama

Hned po oznámení původního návrhu jsem tvrdil, že to je holý nesmysl. Pokud by někdo chtěl zjednodušit systém, zavedl by jen jednu sazbu DPH. Dělat změny, aniž by došlo ke zvýšení inkasa z daně, mi přišlo zbytečné. Už před pár měsíci jsem psal, že největší hrozbou je přesun jednotlivých položek do jiných sazeb.

Prázdné hospody

A už je to tady. Oficiálně se mluví o tom, že z nejnižší 10% sazby půjde do nejvyšší 21% sazby třeba vodné a stočné či točené pivo. To jsou dvě politicky velmi citlivé položky. Hospody si již teď stěžují, že budou muset zavírat, protože si lidé po covidu zvykli pít někde po garážích, k čemuž se nyní přidá ještě dražší pivo. Jestliže dnes mají v hospodě velké pivo za 59 korun, po změně daně bude stát 64,9 Kč. Hospodský z navýšení ceny neuvidí samozřejmě ani haléř. Můžeme se vsadit, že mu to další hosty do podniku nenažene. Situace hospod se tímto krokem jen zhorší.

Z 10% sazby do 14% sazby se mají přesunout například léky či veřejná doprava, což jsou další politicky velmi nepříjemné položky. Některé skupiny lidí, jako jsou třeba důchodci, kteří užívají více léků než zbytek populace, najednou pocítí vyšší růst výdajů.

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 5% Nezískají 95% hlasovalo: 6755 lidí

Inflace není vládní prioritou

To vše jsou výrazné inflační tlaky. Přitom teď se míč v boji s inflací nachází na straně vlády, jež by měla snížit výdaje a tím i inflační tlaky. Místo toho ale zvýší daň, čímž se zvedne i inflace. Inflace evidentně není vládní prioritou.

Inflaci by měly dusit položky, které se přesunou z vyšší do nižší sazby. Přesun z 15% sazby do 14% se čeká potraviny. Lidé by tento krok měli vítat, jenže i zde nacházíme háček. Když vidíme, jak se chovají obchodní řetězce, nezdá se, že by tady byl někdo připraven zlevnit. Poslední růst cen potravin byl tak razantní, že se bojím, že zde konkurence nefunguje tak, jak by měla. Nemyslím si, že by někdo kvůli tak nepatrné změně DPH potraviny zlevnil. Sleva přijde z jiného důvodu, nikoli kvůli DPH. Takovým důvodem pro zlevnění může být třeba větší dovoz levného obilí z Ukrajiny.

Vyšší inkaso nespraví deficit

Ačkoli vláda původně tvrdila, že změna sazeb DPH bude rozpočtově neutrální, dnes ministr tvrdí, že inkaso bude vyšší o 24 mld. Kč. To je pro prázdnou státní kasu jistě dobrá zpráva. Jenže pokud máme deficit jen za první tři měsíce roku na úrovni 166 mld. Kč, neřeší se tím vůbec nic. Problémem státní kasy totiž nejsou příjmy, ale naopak výdaje, které je potřeba osekat.

Za posledních deset let dramaticky přibylo státních zaměstnanců. Na trhu práce je nedostatek lidí, protože ho vyluxoval stát. Tyto lidi je třeba vrátit do tržního sektoru. Další položkou, v níž může stát šetřit, jsou dotace. Poslední zpráva Nezávislého kontrolního úřadu ohledně dotací je děsivá a ukazuje, že dotace ničí ekonomiku. Sečteno a podtrženo, vize zjednodušení daní se nekoná. Stále bude chaos v tom, co patří do které sazby. Kdybych chtěl daně zjednodušit, tak zavedu jednu daň. Stále zde budeme mít ráj pro daňové poradce. Zvýšení daní navíc přiživí inflaci v době, kdy je stále velmi vysoká. Zvýšení inkasa DPH sice pomůže rozpočtu, ale není to řešení rozklížených veřejných financí. Tím by bylo snížení vládních výdajů.

Vladimír Pikora

hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group

Psali jsme: Vladimír Pikora: Nové údaje o HDP nepřekvapily, recese v ekonomice přetrvává Vladimír Pikora: Krize bankovního sektoru nekončí Vladimír Pikora: Už zase padají americké banky. Máme se připravit na další globální krizi? Vladimír Pikora: Lidé velmi výrazně šetří. Už se ale oklepeme z nejhoršího

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.