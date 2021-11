Vladimir Putin: Skutečně žijeme v době obrovských změn

reklama

Vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové! Především bych vám chtěl poděkovat, že jste přijeli do Ruska a účastnili se akcí Valdajského klubu.

Jako vždy na takových setkáních nastolujete akutní, naléhavé problémy, komplexně diskutujete o otázkách, které jsou bez nadsázky aktuální pro lidi ve všech zemích světa. A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych - „Globální otřes - XXI: lidé, hodnoty, stát“.

Skutečně žijeme v době obrovských změn. A pokud dovolíte, pak si již tradičně dovolím přijít se svými názory na agendu, kterou jste formuloval.

Obecně se tato fráze – „žít v časech změn“ – může zdát již všední, říkáme ji příliš často. Ano, a právě tato éra změn začala před docela dlouhou dobou, proměnlivý stav se stal obvyklým. Nabízí se otázka: má cenu tomu věnovat pozornost? Souhlasím však s těmi, kteří formulovali program těchto schůzí: samozřejmě, že je.

V posledních desetiletích si mnozí vzpomněli na čínské přísloví. Číňané jsou moudří, mají mnoho myslitelů a spoustu cenných myšlenek, které můžeme použít i dnes. Jednou z nich je, jak víte, úsloví: "Kéž nežijeme v éře změn." Ale už v ní žijeme, ať chceme nebo ne, a tyto změny jsou hlubší, zásadnější. Připomeňme si tedy ještě něco z čínské moudrosti: slovo „krize“ se skládá ze dvou hieroglyfů – pravděpodobně jsou zde zástupci Čínské lidové republiky, pokud se v něčem spletu, opraví mě – takže zde jsou dva hieroglyfy: „nebezpečí “ a „možnost“. A jak se říká v Rusku: „bojujte s obtížemi rozumem a s nebezpečími zkušenostmi“.

Samozřejmě si musíme být vědomi nebezpečí a být připraveni mu čelit, čelit, a ne jednomu, ale mnoha různým nebezpečím, která vznikají v éře změn. Stejně důležité je ale pamatovat na druhou složku krize – příležitosti, které si nesmíme nechat ujít. Krize, se kterou se potýkáme, je navíc koncepční, až civilizační. Ve skutečnosti jde o krizi přístupů, principů, které určují samotnou existenci člověka na zemi, a my je stále musíme vážně přehodnocovat. Otázkou je, kterým směrem se ubírat, co odmítnout, co revidovat či opravit. Zároveň jsem přesvědčen, že za skutečné hodnoty je třeba bojovat a bránit je ze všech sil.

Do nového období lidstvo vstoupilo před více než třemi desetiletími, kdy byly vytvořeny hlavní podmínky pro ukončení vojensko-politické a ideologické konfrontace. Určitě jste o tom hodně mluvili na platformách tohoto diskusního klubu, hovořil náš ministr zahraničních věcí, přesto budu muset některé věci zopakovat.

Pak se v té době začala hledat nová rovnováha, stabilní vztahy v sociální, politické, ekonomické, kulturní, vojenské oblasti, podpora světového systému. Tuto oporu hledali, ale nutno přiznat, že zatím se jim ji nepodařilo najít. A ti, kteří po skončení studené války o tom také mnohokrát mluvili, cítili se jako vítězové, brzy pocítili, přestože si mysleli, že vylezli na samotný Olymp, brzy pocítili, že na tomto Olympu se půda drolí pod nohama - nikdo není schopen zastavit okamžik, bez ohledu na to, jak krásný se může zdát.

Obecně se zdá, že se musíme přizpůsobovat neustálé proměnlivosti, nepředvídatelnosti, neustálému tranzitu, ale to se také nestalo.

Dodám, že proměna, které jsme svědky a na níž se podílíme, je jiného kalibru než ty, které se v dějinách lidstva opakovaně udály, alespoň ty, které známe. Nejde jen o posun v rovnováze sil nebo o vědecký a technologický průlom, i když k obojímu nyní samozřejmě také dochází. Dnes čelíme souběžným systémovým změnám ve všech směrech: od stále složitějšího geofyzikálního stavu naší planety až po stále paradoxnější výklady toho, co člověk je, jaký je smysl jeho existence.

Zkusme se rozhlédnout kolem sebe. A řeknu to znovu: dovolím si vyjádřit ty myšlenky, které považuji za blízké.

Za prvé. Klimatické deformace a zhoršování životního prostředí jsou tak zřejmé, že je ani nejnedbalejší obyčejní lidé nedokážou zavrhnout. Lze pokračovat ve vědeckých debatách o mechanismech probíhajících procesů, ale nelze popřít, že se tyto procesy zhoršují a je třeba něco udělat. Přírodní katastrofy – sucha, povodně, hurikány, tsunami – se staly téměř normou, začali jsme si zvykat. Stačí si připomenout ničivé, tragické povodně v Evropě loni v létě, požáry na Sibiři – příkladů je mnoho. Nejen na Sibiři – jaké požáry měli naši sousedé v Turecku, ve Spojených státech, obecně na americkém kontinentu. Jakákoli geopolitická, vědecká a technická, ideologická rivalita právě v takových podmínkách, zdá se, ztrácí smysl, pokud její vítězové nemají co dýchat nebo čím hasit žízeň.

Pandemie koronaviru se stala další připomínkou toho, jak je naše komunita křehká, zranitelná a nejdůležitějším úkolem je zajistit bezpečnou lidskou existenci a odolnost vůči stresu. Pro zvýšení šance na přežití tváří v tvář kataklyzmatům bude nutné přehodnotit, jak je organizován náš život, jak je uspořádáno bydlení, jak se rozvíjejí nebo by se měla rozvíjet města, jaké jsou priority ekonomického rozvoje celých států. Opakuji: bezpečnost je jedním z hlavních imperativů; v každém případě je to dnes zřejmé a ať někdo zkusí říct, že tomu tak není, a pak vysvětlí, proč se ukázalo, že se mýlil a proč nebyli připraveni na krize a otřesy, kterým čelí celé národy.

Druhý. Socioekonomické problémy lidstva se zhoršily do té míry, že v minulosti docházelo k otřesům celosvětového rozsahu: světové války, krvavá sociální kataklyzmata. Všichni říkají, že stávající model kapitalismu - a ten je dnes základem sociální struktury v drtivé většině zemí - se vyčerpal, v jeho rámci už není východiska ze spleti stále zamotanějších rozporů.

Všude, dokonce i v nejbohatších zemích a regionech, vede nerovnoměrné rozdělení materiálního bohatství k rostoucí nerovnosti, především nerovnosti příležitostí – jak uvnitř společností, tak na mezinárodní úrovni. Tuto nejzávažnější výzvu jsem zaznamenal také ve svém projevu na Davoském fóru nedávno, začátkem roku. A všechny tyto problémy nás samozřejmě ohrožují podstatnými, hlubokými sociálními rozdíly.

Navíc v řadě států a dokonce celých regionech pravidelně dochází k potravinové krizi. Pravděpodobně o tom budeme mluvit později, ale existují všechny důvody se domnívat, že se tato krize v blízké budoucnosti zhorší a může dosáhnout extrémních forem. Je třeba zmínit i nedostatek vody a elektřiny – o tom si dnes pravděpodobně také povíme – nemluvě o problémech chudoby, vysoké nezaměstnanosti nebo nedostatku adekvátní lékařské péče.

To vše si ostře uvědomují zaostávající země, které ztrácejí víru ve vyhlídku na dohnání lídrů. Zklamání podněcuje agresi, tlačí lidi do řady extremismů. Lidé v takových zemích mají stále větší pocit nenaplněných, nenaplněných očekávání, pocit absence jakýchkoli životních vyhlídek nejen pro ně samotné, ale i pro jejich děti. To vede k hledání lepšího života, k nekontrolované migraci, která zase vytváří předpoklady pro sociální nespokojenost [občanů] již prosperujících států. Nepotřebuji zde nic vysvětlovat, vše vidíte sami, na vlastní oči, a pravděpodobně tomu rozumíte ještě lépe než já.

Ano a dalších akutních společenských problémů, výzev, rizik v prosperujících vedoucích mocnostech, jak jsem již poznamenal, stačí na boj o vliv – zde je třeba, jak se říká, řešit jejich trable. Hypertrofovaná, tvrdá, někdy agresivní reakce společnosti a mládeže na opatření v boji proti koronaviru v mnoha zemích ukázala - a to chci poznamenat, doufám, že to již někdo přede mnou řekl - takže myslím, že ukázala, že infekce se stala pouze záminkou: příčiny společenského podráždění, nespokojenosti jsou mnohem hlubší.

Důležité je také upozornit na něco jiného. Pandemie koronaviru, která měla teoreticky shromáždit lidi v boji proti tak rozsáhlé společné hrozbě, se nestala sjednocujícím, ale oddělujícím faktorem. Existuje pro to mnoho důvodů, ale jedním z hlavních je, že začali hledat řešení problémů v obvyklých schématech - jiných, ale známých a prostě nefungují. Přesněji řečeno fungují, ale často naopak kupodivu situaci zhoršují.

Rusko mimochodem opakovaně vyzývalo, a nyní tuto výzvu zopakuji ještě jednou, abychom odložili nevhodné ambice a pracovali společně. Promluvme si o tom. ... Hovoříme o tom, že je potřeba společně bojovat proti nákaze koronavirem. Ale i z humanitárních důvodů - teď nemyslím Rusko ... se sankcemi proti Rusku, ale sankce zůstávají na ty státy, které nutně potřebují mezinárodní pomoc - ne, nic takového se neděje, vše zůstává při starém. A kde jsou humanistické principy západního politického myšlení? Ve skutečnosti se ukazuje, že není nic, existuje pouze tlachání, rozumíte? To je to, co se objevuje na povrchu.

Dále. Technologická revoluce, působivé úspěchy v oblasti umělé inteligence, elektroniky, komunikací, genetiky, bioinženýrství, medicíny otevírají obrovské možnosti, ale také kladou filozofické, morální, duchovní otázky v aplikovaném smyslu, které si donedávna kladla pouze věda a beletrie. Co se stane, když technologie předčí člověka ve schopnosti myslet? Kde je hranice zásahu do lidského těla, po kterém člověk přestává být sám sebou a mění se v nějakou jinou entitu? Jaké jsou etické hranice obecně ve světě, v němž se možnosti vědy a techniky stávají prakticky neomezenými, a co to bude znamenat pro každého z nás, pro naše potomky, navíc pro naše nejbližší potomky – pro naše děti a vnoučata?

Tyto změny nabývají na síle a rozhodně je nelze zastavit, protože jsou zpravidla objektivní povahy a na jejich důsledky bude muset reagovat každý, bez ohledu na politickou strukturu, ekonomický stav či převažující ideologii. Slovy, všechny státy deklarují, že se hlásí k ideálům spolupráce, jsou připraveny spolupracovat na řešení společných problémů, ale bohužel jen slovy. Ve skutečnosti se děje pravý opak a pandemie, opakuji, pouze podnítila negativní trendy, které byly naznačeny již dávno a nyní se jen zhoršují. Přístup v duchu „košile bližší než kabát“ se konečně stal normou, už se to ani nesnaží skrývat a často se tím i chlubí, ohánějí se tím. Sobecké zájmy zcela převládly nad konceptem obecného dobra.

Pointa samozřejmě není jen a ani ne tak ve zlé vůli určitých států a notoricky známých elit. Vše je podle mě složitější, v životě málokdy najdete jen černé a bílé. Každá vláda, každý vůdce je samozřejmě odpovědný především svým spoluobčanům. Hlavní je zajistit jejich bezpečí, klid a pohodu. Proto mezinárodní, nadnárodní témata nikdy nebudou pro vedení zemí tak důležitá jako vnitřní stabilita. To je obecně normální, správné.

Navíc připouštíme, že instituce světového vládnutí nefungují vždy efektivně, jejich schopnosti ne vždy odpovídají dynamice globálních procesů. V tomto smyslu by pandemie mohla pomoci – jasně ukázala, které instituce mají potenciál a které je třeba upravit.

Změněná rovnováha sil předpokládá přerozdělení podílů ve prospěch těch rostoucích a rozvojových zemí, které se stále cítily opomíjeny. Řečeno na rovinu, nadvláda Západu ve světovém dění, která začala před několika staletími a na konci 20. století se na krátkou dobu stala téměř absolutní, ustupuje mnohem rozmanitějšímu systému.

Proces této transformace samozřejmě není mechanický a svým způsobem dokonce, dalo by se říci, jedinečný. Politické dějiny ještě neznají příklady, jak stabilní světový řád nastolit bez velké války a ne na základě jejích výsledků, jako tomu bylo po 2. světové válce. Máme tedy příležitost vytvořit mimořádně příznivý precedens. Pokus o to po skončení studené války na základě západní nadvlády, jak vidíme, nebyl korunován úspěchem. Současný stav světa je výsledkem právě toho selhání a my se z toho musíme poučit.

A můžete si myslet: k čemu jsme to dospěli? K paradoxnímu výsledku. Jako příklad je to jednoduché: už dvě desetiletí vede nejmocnější země světa vojenská tažení ve dvou státech, které jsou s ní jakkoli nesrovnatelné. Ale v důsledku toho musela omezit své operace, aniž by dosáhla jakéhokoli z cílů, které si před 20 lety stanovila, když tyto operace zahájila, opustit tyto země a přitom strádat a způsobit značné škody ostatním. Ve skutečnosti se situace jen dramaticky zhoršila.

Ale o to nejde. Dříve válka prohraná jednou stranou znamenala vítězství druhé strany, která převzala odpovědnost za to, co se dělo. Například porážka Spojených států ve vietnamské válce například nevedla k tomu, že se Vietnam proměnil v „černou díru“, naopak zde vznikla úspěšně se rozvíjející státnost, opírající se o podporu silného spojence. Nyní je vše jinak: když někdo převezme převahu, válka nekončí, pouze mění svou podobu. Podmíněný vítěz zpravidla nechce nebo nemůže zajistit mírovou výstavbu, ale pouze prohlubuje chaos a vakuum, které je pro svět nebezpečné.

Drazí kolegové!

Jaká jsou podle našeho názoru výchozí body složitého procesu přestavby? Pokusím se je krátce zformulovat ve formě tezí.

První teze. Pandemie koronaviru jasně ukázala, že pouze stát je strukturální jednotkou světového řádu. Mimochodem, nedávné události ukázaly, že pokusy globálních digitálních platforem o získání mocenské převahy probíhají se vší silou – a je to samozřejmě zřejmé, viděli jsme to ve vnitropolitických procesech ve Spojených státech – ale stále se jim nedaří uzurpování politických nebo státních funkcí, to jsou pomíjivé pokusy. Ve stejných státech, jak jsem řekl, bylo jejich vlastníkům, majitelům těchto platforem, okamžitě ukázáno místo, stejně jako se to děje ve skutečnosti v Evropě. Pokud se podíváte pouze na to, jaké pokuty jsou udělovány a jaká opatření jsou činěna pro demonopolizaci, sami to uvidíte.

V posledních desetiletích mnozí žonglovali s chytlavými koncepty, které považovaly roli státu za zastaralou a neaktuální. Údajně se v kontextu globalizace národní hranice staly anachronismem a suverenita překážkou prosperity. Víte, už jsem jednou řekl, chci to formulovat ještě jednou: řekli to i ti, kteří se snažili otevřít cizí hranice a spoléhali se na své konkurenční výhody – to se vlastně stalo. A jakmile se ukázalo, že někdo kdesi dosahuje skvělých výsledků, okamžitě se vrací k uzavření hranic obecně a především svých – celních hranic, čehokoliv, začnou stavět zdi. No, my to nevidíme, nebo co? Všichni všechno vidí a všichni všemu dokonale rozumí. Jistě.

Dnes už s tím ani nemá smysl polemizovat, to je evidentní. Ale vývoj, když se mluvilo o nutnosti otevřít hranice, vývoj, jak jsem řekl, šel opačným směrem. Pouze suverénní státy jsou schopny efektivně reagovat na výzvy doby a požadavky občanů. Podle toho by každý účinný mezinárodní řád měl zohledňovat zájmy a možnosti státu, vycházet z nich a nesnažit se dokazovat, že by neměly existovat. Navíc není možné někomu nebo něčemu vnutit, ať už jsou to principy sociálně-politické struktury nebo hodnoty, které někdo ze svých vlastních důvodů nazval univerzální. Je přece zřejmé, že když přijde skutečná krize, existuje jen jedna univerzální hodnota - lidský život, a jak jej chránit, rozhoduje každý stát samostatně, na základě svých možností, kultury, tradic.

V tomto ohledu znovu poznamenám, jak závažnou a nebezpečnou se pandemie koronaviru stala. Na celém světě, jak víme, na něj zemřelo více než čtyři miliony 900 tisíc lidí. Tato hrozná čísla jsou srovnatelná a dokonce převyšují vojenské ztráty hlavních účastníků první světové války.

Druhou tezí, na kterou bych vás rád upozornil, je, že rozsah změn nás všechny nutí k mimořádné opatrnosti, byť jen z pudu sebezáchovy. Kvalitativní posuny v technologii nebo dramatické změny prostředí, rozpad obvyklé struktury neznamená, že by na ně měla společnost a stát radikálně reagovat. Breaking, jak víte, není budování. K čemu to vede, víme v Rusku velmi dobře, bohužel, z vlastní zkušenosti a nejednou.

Před zhruba sto lety Rusko objektivně, a to i v souvislosti s tehdejší první světovou válkou, zažilo vážné problémy, ale ne více než jiné země, a možná i v menším měřítku a ještě méně akutní, a mohlo je postupně překonat civilizovaným způsobem. Revoluční otřesy však vedly ke zhroucení, ke zhroucení velké země. Historie se opakovala před 30 lety, kdy se potenciálně velmi silná mocnost včas nevydala cestou nutných pružných, ale nutně promyšlených reforem a v důsledku toho se stala obětí dogmatiků různého druhu: jak reakcionářů, tak tzv. pokrokářů – všichni se snažili, na obou stranách.

Tyto příklady naší historie nám umožňují tvrdit: revoluce není východiskem z krize, ale způsobem, jak tuto krizi prohloubit. Žádná revoluce nestála za škody, které způsobila lidskému potenciálu.

Třetí. V moderním křehkém světě význam solidní podpory, morální, etické a hodnotové, výrazně roste. Hodnoty jsou ve skutečnosti produktem kulturního a historického vývoje každého národa a jedinečným produktem. Vzájemné prolínání národů nepochybně obohacuje, otevřenost rozšiřuje obzory a umožňuje pojmout vlastní tradici jiným způsobem. Ale tento proces musí být organický a nikdy rychlý. A "mimozemšťan" bude stále odmítán, možná i v drsné podobě. Pokusy o diktát hodnoty v podmínkách nejistých a nepředvídatelných vyhlídek dále komplikují již tak akutní situaci a obvykle mají za následek obrácenou reakci a opak očekávaného výsledku.

S úžasem se díváme na procesy probíhající v zemích, které jsou zvyklé považovat samy sebe za vlajkové lodě pokroku. Samozřejmě, že sociokulturní otřesy, které se odehrávají ve stejných státech a v západní Evropě, nejsou naše věc, tam nejezdíme. Někdo v západních zemích je přesvědčen, že agresivní mazání celých stránek vlastní historie, „obrácená diskriminace“ většiny v zájmu menšin nebo požadavek opustit obvyklé chápání tak základních věcí, jako je máma, táta, rodina, nebo dokonce genderová odlišnost, jsou názory a existují milníky v hnutí směrem k sociální obnově.

Víte, chci ještě jednou zdůraznit, že je to jejich právo, my tam nechodíme. Žádáme vás pouze, abyste nevstupovali do našeho domu. Máme jiný úhel pohledu, v každém případě drtivá většina ruské společnosti – bude samozřejmě přesnější říci – jiný úhel pohledu: věříme, že bychom se měli spoléhat na své duchovní hodnoty, na historické tradice, o kultuře našich mnohonárodnostních lidí.

Stoupenci tzv. společenského pokroku věří, že přinášejí lidstvu jakési nové vědomí, správnější než dříve. A kéž je chrání Bůh, vlajka je v jejich rukou, jak říkáme – kupředu! Jen teď víte, co chci říct: recepty, které nabízejí, nejsou úplně nové, tím vším - jak se může zdát, někomu to bude připadat nečekané - už jsme prošli v Rusku, už jsme to měli. Po revoluci v roce 1917 bolševici, opírající se o dogmata Marxe a Engelse, také oznámili, že změní celý obvyklý způsob života, nejen politický a ekonomický, ale i samotnou myšlenku toho, co je lidská morálka, základy zdravá společnost. Zničení odvěkých hodnot, víry, vztahů mezi lidmi až po úplné odmítnutí rodiny - tak tomu bylo - vnucování a povzbuzování udávání blízkých - to vše bylo ohlášeno jako cesta k pokroku a, mimochodem to bylo tehdy ve světě široce podporováno a bylo to módní, stejně jako dnes. Mimochodem, bolševici také projevili absolutní nesnášenlivost k jakýmkoliv jiným názorům.

To by nám podle mého názoru mělo něco připomínat, co nyní vidíme. Při pohledu na to, co se děje v řadě západních zemí, s úžasem poznáváme domácí praktiky, které jsme naštěstí sami opustili, doufám, v dávné minulosti. Boj za rovnoprávnost a proti diskriminaci se mění v agresivní dogmatismus na hranici absurdity, kdy se o velkých autorech minulosti – jako byl Shakespeare – už na školách a univerzitách neučí, protože oni, tyto myšlenky, jsou tam považovány za zaostalé. Klasici jsou prohlášeni za zaostalé, nechápající důležitost pohlaví nebo rasy. V Hollywoodu vydávají návod, jak a o čem točit film, kolik postav jaké barvy nebo pohlaví má být. Dopadá to hůř než agitační a propagandistické oddělení ÚV Komunistické strany Sovětského svazu.

Bojovat proti projevům rasismu je nutná, ušlechtilá věc, ale v nové „kultuře abolice“ se to mění v „obrácenou diskriminaci“, tedy rasismus je opakem. Obsedantní důraz na rasové téma lidi dále rozděluje a koneckonců snem opravdových bojovníků za občanská práva bylo právě stírání rozdílů, odmítání rozdělovat lidi podle barvy pleti. Dovolte mi připomenout, že jsem včera výslovně požádal své kolegy, aby vyzvedli tento citát od Martina Luthera Kinga, řekl, jak si vzpomínáte: „Sním o tom, že přijde den, kdy moje čtyři děti budou žít v zemi, kde budou posuzovány ne podle barvy pleti, ale podle osobních kvalit “- to je skutečná hodnota. Ale všechno je jinak, jak vidíme podle toho, co se tam teď děje. Mimochodem, tady v Rusku je našim občanům v naprosté většině jedno, jakou má člověk barvu pleti, zda je to on nebo ona také není tak důležité. Každý z nás je člověk, na tom záleží.

V řadě západních zemí se diskuse o právech mužů a žen proměnila v dokonalou fantasmagorii. Podívejte se, u nás to došlo tehdy tak daleko, že bolševici navrhovali nejen socializovat slepice, ale také socializovat ženy. Ještě jeden krok – a budete tam!

Nadšenci nových přístupů jdou tak daleko, že chtějí sami tyto koncepty zrušit. Ti, kteří riskují, že řeknou, že muži a ženy existují, a to je biologický fakt, jsou téměř ostrakizováni. „Rodič číslo jedna“ a „rodič číslo dvě“, „rodící rodič“ místo „matka“, zákaz používat slovní spojení „mateřské mléko“ a nahrazovat jej slovem „lidské mléko“ – aby se lidé, kteří si nejsou jisti svým vlastním pohlaví nerozčilovali. Opakuji, není to nic nového, tzv. sovětští obchodníci s kulturou vynalezli ve dvacátých letech také tzv. newspeak v domnění, že tak vytvářejí nové vědomí a mění hodnotovou linii. A jak už jsem řekl, je to tak pokroucené, že to ještě občas ve svých ničivých aspektech projeví.

Nemluvě o jednoduše zrůdných věcech, kdy se dnešní děti odmala učí, že z chlapce se může snadno stát dívka a naopak, je jim vlastně vnucována údajně dostupná volba. Vnucují, odstraňují rodiče z toho, nutí dítě dělat rozhodnutí, která mu mohou zlomit život. A nikdo to ani nekonzultuje s dětskými psychology: je obecně dítě v nějakém věku schopné se takového druhu rozhodovat, nebo ne? Nazývejme věci pravými jmény, to už je na hranici zločinu proti lidskosti a vše je pod jménem a pod vlajkou pokroku.

No, někomu se to líbí - ať to dělá. Už jsem řekl, že při utváření našich přístupů se budeme řídit ideologií zdravého konzervatismu. To bylo před pár lety, tehdy vášně na mezinárodní scéně ještě nedosáhly současné intenzity, i když samozřejmě lze říci, že se už tehdy stahovaly mraky. Nyní, když svět zažívá strukturální zhroucení, význam rozumného konzervatismu jako základu politického kurzu mnohonásobně vzrostl právě kvůli množícím se rizikům a nebezpečím a křehkosti reality kolem nás.

Konzervativní přístup není bezmyšlenkovité opatrovnictví, ani strach ze změny, ani hra na udržení, tím méně uzavření se do vlastní ulity. To je především spoléhání se na léty prověřenou tradici, zachování a růst populace, realismus v hodnocení sebe i druhých, přesné sladění systému priorit, korelace nutného a možného, obezřetnost formulace cílů, principiální odmítnutí extremismu jako metody jednání. A upřímně řečeno, pro nadcházející období světové přestavby, které může ještě dlouho trvat a jehož konečný návrh je neznámý, je umírněný konzervatismus nejrozumnější, alespoň podle mého názoru, směr chování. Nevyhnutelně se to samozřejmě změní, ale zatím se lékařská zásada „neškodit“ jeví jako nejracionálnější. Noli nocere, jak víte.

Opakuji, pro nás v Rusku to nejsou spekulativní postuláty, ale poučení z naší obtížné, někdy tragické historie. Cena nedomyšlené společenské vědy se někdy prostě vymyká hodnocení, ničí nejen materiální, ale i duchovní základy lidské existence, zanechává za sebou mravní ruiny, na jejichž místě nelze dlouho stavět vůbec nic.

Na závěr ještě jedna teze. Dobře si uvědomujeme, že bez úzké mezinárodní spolupráce nelze vyřešit řadu běžných akutních problémů. Ale musíme být realističtí: většina krásných hesel o globálním řešení globálních problémů, která slýcháme od konce 20. století, se nikdy neuskuteční. Globální řešení může umožnit jen vysoký stupeň převodu suverénních práv států a národů na nadnárodní struktury, na což je, upřímně řečeno, připraven jen málokdo, a upřímně řečeno nikdo. Především proto, že odpovědnost za výsledky politiky stále musíme my politici nést ne před nějakou neznámou globální veřejností, ale před svými občany a voliči.

To však vůbec neznamená, že by určitý druh sebeomezení ve jménu usnadnění reakcí na globální výzvy nebyl možný, právě proto, že globální výzva je výzvou pro všechny společně a pro každého jednotlivě. A pokud každý na vlastní kůži uvidí konkrétní přínosy spolupráce při řešení takových výzev, nepochybně to zvýší míru připravenosti na skutečnou společnou práci.

Pro stimulaci takové práce stojí za to například sestavit na úrovni OSN jakýsi rejstřík výzev a hrozeb pro konkrétní země i jejich možné důsledky pro ostatní státy. Zároveň by se do takové práce měli zapojit specialisté z různých zemí a z různých vědních oborů, včetně vás, vážení kolegové. Věříme, že taková „cestovní mapa“ je schopna povzbudit mnoho států, aby se znovu podívaly na světové problémy a posoudily, jaké výhody jim může spolupráce přinést.

O problémech mezinárodních institucí jsem se již zmínil. Bohužel je to stále zjevnější skutečnost: reforma nebo zrušení některých z nich je na pořadu dne. Ale hlavní mezinárodní instituce – Organizace spojených národů – zůstává trvalou hodnotou pro všechny, alespoň dnes. Domnívám se, že právě OSN je v současném turbulentním světě nositelem onoho velmi zdravého konzervatismu mezinárodních vztahů, který je pro normalizaci situace tak nezbytný.

Organizace je široce kritizována za to, že se nedokáže přizpůsobit rychlým změnám. Částečně je to samozřejmě pravda, ale pravděpodobně za to nemůže jen samotná Organizace, ale především její účastníci. Tato mezinárodní struktura je navíc nositelem nejen norem, ale i samotného ducha tvorby pravidel, navíc založeného na principech rovnosti a maximálního zohlednění názoru všech. Naší povinností je zachovat tento majetek samozřejmě reformou organizace, ale tak, abychom, jak se říká, nevylili dítě i s vaničkou.

Není to poprvé, co mluvím a vyzývám z tribuny - a díky vám, drazí přátelé a kolegové, Valdaj podle mého názoru získává takovou kvalitu, pokud ji již nezískal, a stává se respektovanou platformou: čas plyne, problémy se hromadí, stávají se výbušnějšími a my opravdu potřebujeme spolupracovat. Proto ještě jednou opakuji, používám tuto platformu k prohlášení naší připravenosti spolupracovat na řešení nejpalčivějších společných problémů.

Drazí přátelé!

Změny, o kterých se dnes přede mnou mluvilo a váš skromný služebník je zmínil, se týkají všech zemí a národů a Rusko, samozřejmě, naše země, není výjimkou. Stejně jako všichni ostatní hledáme odpovědi na nejnaléhavější výzvy doby.

Hotové recepty tu samozřejmě nikdo nemá. Ale dovolím si tvrdit, že naše země má výhodu. Nyní vysvětlím, co to je – v naší historické zkušenosti. Obrátil jsem se k ní více než jednou, pokud jste dávali pozor, a v této řeči. Bohužel jsme museli připomenout mnoho negativních věcí, ale naše společnost si vytvořila, jak se dnes říká, „kolektivní imunitu“ vůči extremismu, který vede k otřesům a společensko-politickým kolapsům. Naši lidé si opravdu váží stability a možnosti se normálně rozvíjet, aby si byli jisti, že jejich plány a naděje nezkolabují kvůli nezodpovědným aspiracím příštích revolucionářů. Mnoho lidí si pamatuje události před 30 lety a jak bolestně bylo nutné vylézt z jámy, ve které se ocitla naše země, naše společnost po rozpadu SSSR.

Náš konzervatismus je konzervatismus optimistů, to je nejdůležitější. Věříme, že stabilní a úspěšný rozvoj je možný. Vše závisí především na našem vlastním úsilí. A samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery na společných ušlechtilých cílech.

Všem zúčastněným bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost. A dle aktuální situace samozřejmě rád zodpovím nebo se pokusím zodpovědět Vaše dotazy.

Děkuji za trpělivost.

Fjodor Lukjanov: Řekněte mi prosím, děsí vás nezdravý konzervatismus? Kde je hranice, která odděluje dobré zdraví od špatného zdraví? Kdy se tradice změní ze základu na zátěž?

Vladimir Putin: Cokoli se může změnit v zátěž, pokud budete jednat nesprávně. Ale když mluvím o zdravém konzervatismu, vždy si vzpomenu na Nikolaje Berďajeva, kterého jsem také nejednou zmínil. Toto je náš významný filozof. Jak víte, v roce 1922 byl vypovězen ze Sovětského svazu, ale je to muž, který je zaměřen na budoucnost. Byl také zastáncem konzervatismu. Zároveň řekl, že – možná nebudu přesně reprodukovat tento citát, ale přesto: konzervatismus není něco, co překáží pohybu nahoru a vpřed, ale něco, co brání návratu a sestupu do chaosu. Teď, když budeme konzervatismus vnímat takto, bude to dobrá pomoc pro rozvoj.

F. Lukyanov: Pokud mluvíme o tradici, tradičních hodnotách, vy o tom také velmi často mluvíte a v naší společnosti se hodně diskutuje, a zejména navrhujete, že tradiční hodnoty by měly být základem pro sjednocení světa. Traduje se ale, že je unikátní, je národní. Jak se mohou všichni sjednotit na stejných tradičních hodnotách? Každý má jiné tradice.

Vladimir Putin: Víte, o co jde? Faktem je, že pro každý národ v různých částech světa existuje samozřejmě obrovská jedinečnost a zvláštní rysy. Ale přesto je tu něco, co všechny lidi spojuje. Všichni jsme lidé, všichni chceme žít. Hodnota života je absolutní.

Stejná je podle mě i hodnota rodiny, protože základem je plození. Chceme být nebo nechceme? Být či nebýt? Pokud nechceme být, tak dobře. Vidíte, adaptovat se je také dobré, je to velmi důležité, ale aby se dítě přizpůsobilo, musí ho někdo porodit. Zde je druhá naprosto univerzální hodnota. Jsou i další.

Proč bych je měl vyjmenovat, všichni jste tady chytří lidé, všichni všemu perfektně rozumí, včetně vás. Proto ano, právě na základě těchto společných, univerzálních lidských hodnot musíme budovat to, co může být předmětem naší společné práce.

F. Lukyanov: Řekl jste tak velmi silnou frázi, že moderní model kapitalismu se vyčerpal a v jeho rámci se neřeší světové problémy. Mnoho lidí to teď říká, ale vy se odvoláváte na naši neblahou zkušenost z 20. století a tehdy jsme mimochodem dělali přesně to, že kapitalismus byl rezolutně odmítnut a také to nějak nakonec moc nevyšlo. Takže se tam chceme vrátit? Nebo kam jdeme z tohoto nefungujícího modelu kapitalismu?

Vladimir Putin: Řekl jsem, že neexistují žádné hotové recepty. Skutečně, to, co nyní vidíme, řekněme, na stejných energetických trzích, si myslím, že o tom budeme pravděpodobně mluvit více, ale to je projev právě toho kapitalismu, který nefunguje. "Trh bude regulovat" - no, prosím, 1 500 nebo 2 000 USD za 1 000 metrů krychlových plynu. Co upravil?

Když je vše dobré a vše stabilní, pak téměř ve všech ekonomikách světa vyžadují všichni účastníci ekonomické aktivity více svobod a menší účast státu na ekonomice. Jakmile začnou potíže, zejména pokud jsou potíže globálního charakteru, vše okamžitě vyžaduje zásah státu.

Velmi dobře si pamatuji na roky 2008-2009, kdy vypukla světová finanční krize, tehdy jsem byl předsedou vlády Ruské federace. Před nějakou dobou jsem vedl rozhovory s mnoha našimi úspěšnými – no, teď, díky bohu, jsou všichni v pořádku – podnikateli. Přišli a byli připraveni dát společnosti za rubl, který má hodnotu desítek a možná stovek milionů dolarů. Proč? Bylo nutné převzít odpovědnost za pracovní kolektivy, za budoucnost těchto podniků. Bylo pro ně snazší ponechat si nabyté, ale přenést zodpovědnost ze sebe.

Pak jsme se dohodli, že stát půjčí rameno: nepřevezme obchod, splatí maržové výzvy a převezme určitou odpovědnost. Společně s obchodem jsme našli řešení. Tímto rozhodnutím jsme zachránili naše největší soukromé firmy a stát na tom pak vydělal. Oni vlastně vydělali, protože když už byly firmy na nohou, vrátily státu, co dluží. Navíc stát získal zisk, slušný zisk.

Zde pravděpodobně musíme hledat společně, vidět vzájemné zkušenosti. V jiných zemích je také velmi pozitivní zkušenost s porovnáváním schopností státu a trhu. Nejvýraznějším příkladem je Čínská lidová republika. Při pokračující vedoucí roli komunistické strany pro ně tržní instituce stále fungují a fungují efektivně. To je jasná věc.

Proto neexistují žádné hotové recepty. Divoký kapitalismus také nefunguje, řekl jsem o tom, jsem připraven to říci znovu, a právě teď, jak se mi zdá, jsem to potvrdil na příkladech.

Víte, pokud něco v politice funguje, vypadá to hodně jako umění. Musíte pochopit, cítit, v jakém bodě použít něco víc: někde přidat sůl, někde cukr, rozumíte? Řídíme-li se obecnými principy, na které se pečlivě díváme, když je formulují mezinárodní finanční organizace, řekněme jako MMF, OECD a tak dále, musíte pochopit: kde jsme my sami? A když porovnáme možnosti s našimi plány, musíme jednat. Mimochodem, v Rusku se to v posledních letech, včetně těch souvisejících s překonáváním následků epidemie, obecně podařilo. A v jiných zemích také vidíme, že výsledek není špatný.

F. Lukyanov: Pokud tomu dobře rozumím, máme nejen konzervatismus optimistů, ale buduje se i kapitalismus optimistů.

Vladimir Putin: Víte, musíme vybudovat sociální stát. Pravda, v Evropě, zejména v severní Evropě, se o tom už dlouho mluví, že je potřeba budovat sociální stát. To je pro nás obzvláště důležité, vezmeme-li v úvahu rozdíly v příjmech různých kategorií občanů. I když to není jen náš problém, ve všech předních ekonomikách světa, podívejte se, ve stejných státech, v Evropě - v Evropě o něco menší, ve Státech více.

Už jsem o tom hodně mluvil, hlavní preference z toho, co se stalo v minulých letech, stále dostávala malá vrstva lidí, kteří už byli bohatí. Jejich růst bohatství se mnohonásobně znásobil oproti růstu střední třídy a nejchudších. I tam tento problém vypadá velmi jasně. V Evropě to není tak akutní, ale přesto je pozorováno.

F. Lukyanov: Děkuji.

