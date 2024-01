Vladimír Ustyanovič: Americký panák na Hradě aneb Novoroční projev prezidenta

Zabořen do křesla ve svém obývacím pokoji jsem čekal, co zajímavého a nového se dovíme při projevu prezidenta. Podle očekávání, nové nebylo zajímavé a zajímavé nebylo nové. Cíleně nehovořím o projevu českého prezidenta, protože nic českého jsem v něm nezaznamenal včetně českých symbolů.

Petr Pavel nezklamal. Vzal to stručně a jasně, po vojensku, jak byl zvyklý před nastoupenou rotou (vojenský útvar, kterému velel). Přečetl projev, jako by vyhlašoval denní rozkaz. Jenom mi tam chyběly povely. Pozor! Vyhlašuji denní rozkaz, potažmo projev prezidenta. Pohov. Zlí jazykové prohlašovali, že mu tento projev napsal Petr Kolář, jenom poznámka, Kolář je taky podobná figura jako Martin Nejedlý, bývalý poradce prezidenta Zemana. Jak napsala analytička Irena Ryšánková, umělá inteligence, která mu projev napsala, zahrnula vše, od útoku na filozofickou fakultu až po mistrovství světa v biatlonu, bohužel zapomněla na 31. výročí vzniku samostatného českého státu.

Místo tradičního prostoru na Hradě byl proslov natočen vedle nějaké ruiny se sochou pštrosa v pozadí. Že by nějaké znamení? Když se zamyslím nad jeho předchozími kroky, které nejsou v zájmu českého státu, například bratříčkování se sudetskými Němci, dále nadbíhání Lichtenštejnům, kterým byl díky spolupráci s německými nacisty zabaven majetek na základě Benešových dekretů, tak si pokládám otázku, čí zájmy hájí tento prezident? Rozumím tomu, že se opírá o svoji 108 a spoléhá na svoji 107.

Jak znám starého dobrého Petra Pavla, když něčemu nerozumí, tak o to raději se k tomu vyjadřuje. Ukázkovým příkladem je jeho výzva k přijetí eura. Podle ekonomů Lukáše Kovandy a vládního poslance Jana Skopečka by to vedlo k vyšší inflaci, hůře úročeným vkladům v bankách a poklesu životní úrovně vlivem inflace. Rovněž prý česká koruna by neochránila Česko před inflací, a proto máme chtít euro. A co švédská koruna? Zatímco u nás vláda okrádá důchodce a ceny energií rostou meziročně o 35 procent, ve Švédsku o 19 procent klesají. Toto je důkaz absolutní neschopnosti české vlády. Kdyby podle Kovandy Česko platilo eurem, byla by inflace podobná jako v Estonsku, tedy okolo 25 procent. Díky setrvání u koruny jsme mohli zvýšit základní úrokovou sazbu, což je protiinflační opatření.

Varování Pavla na nebezpečí populistů nějak nechápu. Vox populi znamená hlas lidu. Rozumím tomu, že ortodoxním komunistům, u kterých je to součást genetické a mnohogenerační výbavy, je tato věc proti srsti. Jenom poznámka, liška mění srst, ale nemění své zvyky. Jak kdysi pronesl bývalý britský premiér Winston Churchill, „kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl". Tento nadčasový výrok mi připomíná fungování soudobé Evropské unie, kde nám vládnou euro-bolševici, jako je Ursula von der Leyen, Věra Jourová a další parta s marxisticko-socialistickými vymytými mozky. Můžeme sledovat zánik kapitalismu s jeho svobodami a příchod nových totalitních manýrů. Možné řešení je odstoupení premiéra Nutelly.

Jenom pod čarou bych vzpomněl na rozhovor s tehdejším generálem Pavlem, kdy se ho reportérka ČT ptala, zda bude kandidovat na funkci prezidenta ČR, a on jí explicitně odpověděl, že nevidí důvod, proč by jako voják měl kandidovat na funkci prezidenta, a že politika není to, co by chtěl ve své budoucí kariéře dělat. Lež jako věž. Mohu připomenout dalšího prezidenta, jenž vylezl z komunistického rašeliniště, oblíbeného Antonína Zápotockého, který v roce 1953 tvrdil, že žádná měnová reforma nebude, a druhý den se opak stal pravdou. Poučení z krizového vývoje, nepatříme na Západ, nepatříme na Východ. Měli bychom jednat a obchodovat všude, kde je to pro nás výhodné, jako Maďaři, jinak nás ideologie naší vlády zlikviduje jako inkvizice františkány.

