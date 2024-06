Vladimír Ustyanovič: Duel

Slovo čest se vytratilo ze slovníku většiny politiků, což popisují následující řádky. V předchozích předvolebních politických debatách byl hlavním tématem antibabiš na sto různých způsobů. Jenom pro připomínku, při vystoupení profesora Petra Druláka, který se vyjádřil k premiéru Fialovi, že je lhář a zrádce. Toto konstatování pramenilo z tvrzení Petra Fialy, že nezvýší daně, že nezvýší hranici odchodu do důchodu včetně tvrzení, že zvýšení daně z nemovitosti by bylo nemravné. Bohužel opak je pravdou a s názory profesora Druláka se plně ztotožňuji.

Nyní se vrátím k výše zmíněnému duelu. Expremiér Babiš poukázal na to, že Petr Fiala pořád lže, že je to chorobný lhář, a uvedl některé příklady. Kromě již výše zmíněných daní připomněl Fialovi, že garantoval, že za jeho vlády se budou pořád vyrábět automobily se spalovacími motory. Další lež, kterou Andrej Babiš vzpomenul, bylo tvrzení, že migrační pakt nemá žádné kvóty a že máme výjimku díky Ukrajincům, které jsme přijali.

Poslední nestoudná lež zazněla z úst premiéra Fialy, že nový migrační pakt, který nabude platnost až v roce 2026, řeší návratovou politiku nelegálních migrantů. To už Andrej Babiš nevydržel a prohlásil, že Fiala je chorobný lhář a že by se měl léčit na psychiatrii a že je mimo realitu. Uvedl příklad, jak může fungovat návratová politika, když nelegální migranti ničí své doklady, a kam by je měl podle Fialy daný stát vyhostit. Připomněl, že v Dánsku tento problém vyřešili jak minimalizováním sociálních dávek, tak podmínkou dodržování pravidel a zákonů Dánského království. Uvedl příklad, podání ruky islámskému migrantovi, což je pro mnohé z nich nepřijatelné.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 6225 lidí

Jsem přesvědčen, že žádné evropské řešení neexistuje, že každý stát bude muset zabezpečit svoji vnitřní hranici, jako to dělá Maďarsko premiéra Orbána. Rovněž Andrej Babiš doporučil, aby se nelegální přechod hranic stal trestným činem. Což by mohla být inspirace Maďarskem. Myslím si, že ideální je japonský model, kdy při příchodu nelegálních migrantů tito nemají nárok na žádné sociální dávky.

Další debatu mezi kandidáty do europarlamentu Filipem Turkem a Danuší Nerudovou bych přirovnal k setkání ve strašidelném domě. Neprofesionální výkon moderátorky Pavlíny Wolfové, která skákala do řeči Filipu Turkovi včetně vypínání mikrofonu, a oproti tomu nechala proudit monolog Nerudové, vypočítávající prohřešky Filipa Turka minimálně deset let nazpět. Za hysterického poštěkávání Nerudové na oponenta se ztratilo kouzlo souvislosti.

Jak napsal herní vývojář Daniel Vávra v PL, Nerudová je asociální a nelidská sociopatka, když se může smát do očí svému oponentovi ve chvíli, kdy hovoří o smrti své matky. Vzhledem k její citové plytkosti si myslím, že by se více hodila na funkci dozorkyně v jedné z ženských věznic s ostrahou, a vzhledem k jejím kauzám, jako obchodování s turbodiplomy pro zahraniční studenty, by neměla daleko k výměně pozic v této instituci.

Jenom poznámku, poruchami osobnosti se zabývá ve studiích a knihách MUDr. profesor František Koukolík DrSc. Hovoří jasně, že psychopati mají úspěchy v politice, protože jsou přesvědčiví, výřeční. Tak nevím, kam bych zařadil paní Nerudovou, protože není přesvědčivá ani výřečná. Mohu pouze spekulovat, že při každém jejím vystoupení snižuje preference straně STAN Dozimetr. Může být trojským koněm hnutí ANO.

Jak připomněl Filip Turek v diskusi nediskusi, minimálně čtyři lidé z kauzy Dozimetr zemřeli nepřirozenou smrtí. Další zajímavý výrok předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který mi připadá velice trefný, cituji: "Nerudová by se měla vzdát svéprávnosti." Velice vtipný je komentář generálního ředitele společnosti Passerinvest Group Radima Passera, který prohlásil, že kdyby profesorce Nerudové udělali rentgen mozku, zjistili by, že je tam prázdno. Myslím si, že tyto poznámky vůči Danuši Nerudové jsou nemístné. Je ale pravdou, že mi připadá, že se chová s grácií dveřní kliky.

Závěr. Green deal v současném stavu je za prvé podvod a za druhé apokalypsa. Protože Bůh stvořil člověka a bez člověka svět nemá smysl.