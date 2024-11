Vladimír Ustyanovič: Intelektuál, ale debil

Tito lidé takzvaně nikdy nenasazovali svoji kůži, to znamená, že nepodnikali, nebyli zodpovědní za své zaměstnance a rovněž za jejich rodiny, které tito zaměstnanci museli živit. Jako maximalistické příklady úspěšných podnikatelů a skutečných osobností si dovoluji uvést nově zvoleného prezidenta Spojených států Donalda Johna Trumpa, nebo ministra v jeho budoucí vládě Elona Muska.

Na rozdíl od všech podnikatelů, kteří tvoří materiální hodnoty, existují profese jako například politologové. V minulém režimu se tato profese nazývala političtí pracovníci, a ti měli za úkol šířit jediný správný politický názor strany a vlády. Vracíme se velkým obloukem z minulosti do současnosti, kdy podobnost s minulým režimem čistě náhodná není náhodná. Jak pravil bývalý předseda Senátu České republiky Jaroslav Kubera, politologové se přemnožili více než hraboši. Tato nadsázka myslím vůbec nebyla nadsázkou, protože mířila na předsedu Občanské demokratické strany, Petra Fialu.

Pro jeho tristní řízení české vlády se zažil anglický pojem "disaster", česky katastrofa. Jeho opojení mocí, které pojmenoval slovenský autor Ladislav Mňačko ve své knize Ako chutí moc, je myslím vysoce nebezpečné. Pojmenuju-li to bezpečnostní terminologií, pak jsem přesvědčen, že Petr Fiala je bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Dovoluji si uvést soubor několika příkladů.

Nebudu zabíhat do takzvaných neoslav 17. listopadu, protože si myslím, že není co slavit. Jen uvedu pár postřehů. Lidé na Národní třídě na Fialu volali fialový hnus, kdy naši vládní prominenti měli včetně vypískaného prezidenta Pavla tak velký počet příslušníků ochranné služby PČR a dalších policejních jednotek, že to nepamatují ani doby reálného socialismu. I proto si pokládám otázku, zda už nejsme zase policejní stát, ale pouze na ochranu vládních a ústavních činitelů, kteří mají panickou hrůzu ze setkání se svými milovanými občany bez osobních bodyguardů.

Poznámka pod čarou, premiér Československé socialistické republiky JUDr. Lubomír Štrougal, mimo jiné jeden z nejinteligentnějších a nejvzdělanějších politiků, přiletěl se svým osobním ochráncem z návštěvy Bratislavy. Jeho osobní ochránce po dobu letu konzumoval alkoholické nápoje v míře větší než malé, a když přistáli na takzvané staré Ruzyni, tak podle svědectví pamětníků ochranné služby premiér Štrougal pomohl bodyguardovi na nohy a s pomocí posádky ho doprovodil k přistavenému služebnímu vozidlu. Potom mu zavolali taxíka a později odjel se služebním řidičem do svého bydliště. Můžeme si myslet cokoliv o neprofesionalitě ochránce, ale má otázka zní, zda by se náš premiér Fiala nebo ministr vnitra Vít Rakušan mohli pohybovat po noční Praze bez ochrany a zároveň nepřijít k úrazu.

Nyní se vrátím k výše uvedeným příkladům. Jsem zcela přesvědčen, že politolog Petr Fiala by neměl řídit ani auto, natož vládu České republiky. Jeho stálé opakování, že patříme na Západ a že jsme se zbavili ruského plynu, přičemž dovoz ruského plynu dělá celkem 94 procenta. Jeho nekontrolovaný výstup v České televizi v pořadu OVM, kdy hlásal, že když mu dají občané další čtyři roky, tak budeme mít platy jako v Rakousku a v Německu. A když nikoliv, budeme se potácet mezi Maďarskem a Slovenskem. Asi se začnu modlit, aby nám byla nadělena osobnost typu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Rovněž byl vidět jeho tremor ruky stejně, jako to bylo viděno u bývalé německé kancléřky Angely Merkelové před jejím odchodem. Další nebezpečné prohlášení Petra Fialy, že jeho vláda je nejúspěšnější vládou od roku 1938. Tady mi začíná běhat mráz po zádech, neboť přemítám nad výše zmíněným rokem 1938 a nad tím, kterým pomyslným rokem by Petr Fiala pomyslné úspěchy jeho vládnutí zakončil? Rokem 1941,1942,1943... Samozřejmě je to spekulace, ale vzhledem k jeho aktivitám ve prospěch sudetoněmeckého spolku to je pro mě velká otázka.

Fiala prohlásil v přímém přenosu, že se cítí jako Superman, tak si mu dovolím doporučit, že by jako Superman mohl také letět. Fiala údajně prohlásil, že ví, co má dělat, a že by se nerad zdržoval vyjednáváním. Tak se ptám, co konkrétně by chtěl dělat. Kdysi jsme slyšeli od ministra financí Václava Klause, cituji: "Teď si musíme utáhnout opasky a za deset let budeme mít platy jako v Německu." Že by to od něj Fiala opsal? Mnozí komentátoři i spolustraníci Petra Fialy napříč médii prezentovali svůj názor, že Petr Fiala je psychicky nemocný, že by se měl léčit.

Poznámka pod čarou, podobnost čistě náhodná s prezidentem Joe Bidenem není možná náhodná, ale je to pouze moje osobní spekulace.

Na závěr pár čísel. Vyjádření Národní ekonomické rady vlády na platformě X, že kdybychom měli mít platy jako v Německu, tak by to znamenalo navýšit v dalších 1+4 letech minimální mzdu o 7200 korun každý rok za předpokladu, že Německo minimální mzdu nijak nezvýší. V Německu je minimální mzda v přepočtu 54 000 korun, v České republice je 18 900 korun. Věřit premiéru Fialovi a jeho vládě bych přirovnal ke spáchání rituální sebevraždy a doufal, že v příštím životě bude lépe.

Kdybych měl důvěřovat členům Fialovy vlády a Česká republika byla obklopena pouští, tak si myslím, že by byl i písek na příděl.