Vladimír Ustyanovič: Ježišmarija, zase Petříček!

Jako důvod uvedl, že Ruská federace tuto smlouvu pravidelně porušovala. Samozřejmě ruská strana toto nařčení popřela a argumentovala věcnými podklady. Těžko důvěřovat prohlášení Stoltenberga, stačí vzpomenout si na lživé informace, kterými americké zpravodajské služby v součinnosti s britskými tajnými službami přesvědčily spojence o nutnosti zaútočit na Irák a Saddáma Husajna, když tvrdily, že vlastní zbraně hromadného ničení. Tyto lživé informace měly za následek více než 200.000 obětí na straně iráckého lidu a spojenců. Generální tajemník Stoltenberg papouškuje názory Američanů, kteří jsou jediným hybatelem dění v NATO. Stoltenberg je politická figurka, která musí prezentovat názory svých chlebodárců podle hesla „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Bylo by vhodné se podívat, kolik základen pro tento typ raket mají Američané rozmístěných nejen v Evropě, ale také v jiných částech světa.

Náš ministr Petříček jako správný papoušek začal opakovat prohlášení, že dohoda byla vypovězena jednostranně, protože ruská strana neplnila dohody vyplývající ze smlouvy. Jako správný ideolog nepřiznal to, že první kdo avizoval vypovězení dohody, byly v únoru 2019 Spojené státy.

Dřívější megalomanský plán ministra Petříčka, že svolá prezidenty Ruska, Číny a Spojených států na summit do Prahy a bude iniciovat jednání o likvidaci jaderných zbraní, je dokonalou ukázkou toho, že náš ministr zahraničí si pořád neuvědomuje, že je parou z lejna ve významu úrovně dobrého ministra zahraničí suverénního státu. Neuvědomuje si, že Česká republika není středobodem světa a že on sám je pro ministry zahraničí jiných států pouze trpěnou figurkou, kterou tolerují s diplomatickou grácií.

Nemůžeme se proto divit, že přišel na další nápad jak se zviditelnit a setkal se s koordinátory pátečních stávek kvůli klimat, kterým vyjádřil podporu. Tito studenti včetně pana ministra by si měli uvědomit hlavně to, jaký je rozdíl mezi klimatem a počasím. To je zásadní bod, protože většina těchto děcek bere klima jako to, že je horko. Viz rozhovor na ČT24. Kdyby tato děcka místo stávkování udělala něco užitečného a zasadila jeden strom týdně, tak by se Česko aspoň zazelenalo. Těžko si však představit, že zvednou zadek od počítačů a začnou dělat něco vlastníma rukama, stejně jako ministr Petříček nevymyslí nic progresivního vlastní hlavou.

Věřím, že občané už vědí, co to je NATO a že neexistuje žádná povinnost NATO chránit jiný napadený stát aliance. Jak se vyjádřil prezident Trump, proč by Američané měli bojovat v Estonsku. Je to pouze politická organizace, která se řídí pokyny politbyra jako kdysi UV KS SSSR, nyní USA. Všichni si přejeme, aby války co nejrychleji skončily. Jedinou možností ukončení těchto válek je domluva prezidenta Trumpa s prezidentem Putinem, což se projevilo v Sýrii, bohužel politická lobby ve Spojených státech hází prezidentu Trumpovi klacky pod nohy. Pokud je projevena jakákoliv vstřícnosti při jednání s prezidentem Putinem, hysteričtí demokraté i někteří Trumpovi spolustraníci začnou kategoricky až agresivně projevovat svou velkou nelibost. Pro čtenáře to nejsou žádné novinky, protože se v této problematice jistě dobře orientují, je to pouze krátký retrospektivní pohled.

Nemůžeme věřit tajným službám, protože ty byly vždy poplatné danému režimu.

autor: PV