Vladimír Ustyanovič: Kdo je to novodobý údajný cenzor Otakar Foltýn?

Tato postavička v plukovnické uniformě, která se proslavila některými ne zrovna inteligentními výroky, by se, myslím, hodila spíše do režimu nějaké vojenské junty, než do zbytkově demokratické České republiky. Jak vyšlo na Parlamentních listech, tento element řekl na adresu občanů, kteří netleskají každé pitomosti, co vyprodukuje Fialova vláda, že jsou svině a nepřátelé státu a doporučuje jim příkop a karanténu, což prohlásil na mítinku, který byl pod patronací velvyslanectví Spojených států. Věřím, že velkým vzorem a asi stejnou intelektuální kapacitou byla pro Foltýna bývalá ministryně Helena Langšádlová, která na dotaz, jak si představuje strategickou komunikaci, odpověděla po chvíli uvažování, že se musí strategicky komunikovat. Po ukončení základní vojenské služby v roce 2004, kde získal důstojnickou hodnost, nastoupil jako důstojník Generálního štábu. Tuším, že se za socialismu těmto raketově stoupajícím vojákům bez zkušeností u bojových útvarů říkalo rychlokvašky.

Kauzy pana Foltýna

Propagandista Otakar Foltýn má bratra Martina, který byl elitním policistou. Jak čas běžel, tak se elitní policista Martin Foltýn přidal na odvrácenou stranu zákona. Mimo jiné byl nepravomocně odsouzen na pět let za vydírání. Spolu se svými komplici musí zaplatit rodině vydíraného veterináře milion korun na úhradu nemajetkové újmy. Jak se říká, karma je zdarma a geny nepřečůráš. Tak bych si rád vyprosil, ať pan Otakar Foltýn nekáže o morálce, což evokuje jednu písničku od Karla Kryla, a tento vojenský úředník by měl apelovat na zoufalého premiéra Fialu, ať si vezme příklad z maďarského premiéra Orbána, slovenského premiéra Fica a také italské premiérky Giorgie Meloniové, kteří plédují k ukončení války na Ukrajině, včetně určitých územních ztrát pro Ukrajinu. Tento názor také vyslovil ukrajinský starosta Kyjeva Kličko a rovněž s tímto názorem souzní 55 % Ukrajinců, podle poslední statistiky, kterou uvedla OSN. Rovněž by měl Fiala zahájit ekonomickou diplomacii, protože nedávno navštívil Čínu premiér Orbán, nyní se tam vydala italská premiérka Giorgia Meloniová společně se svou dcerou. Bohužel mám neblahé tušení, že Fialu už nikde nepřijmou. Jak se stalo například v Nigérii. Je to smutný osud úpadku České republiky díky absenci osobností. Slovenský prezident Peter Pellegrini vyhlásil souznění s vládou, s ekonomickou politikou všech azimutů. Válka jednou skončí a státníci, kteří myslí na své občany, jednají s kýmkoliv ve prospěch svých zemí.

Nyní zpět k takzvanému cenzorovi Foltýnovi. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová vyjmenovala řadu potencionálních trestných činů, kterých se tento jedinec svými nenávistnými projevy nejen k občanům České republiky dopustil. Mohu se domnívat, že tato osoba vykazuje vzhledem ke svým projevům určité psychopatické rysy. Tato osoba s rétorikou politických komisařů padesátých let by měla být odvolána z této zbytečné funkce. A myslím, že už včera bylo pozdě. Jak jsem hovořil s několika vyššími důstojníky a jedním generálem, tak nejslušnější odpověď byla taková, že je to ostuda české armády. Mohu už pouze spekulovat, zda Foltýn absolvoval řádné psychologické testy při vstupu do armády. Rovněž doufám, že orgány činné v trestním řízení najdou odvahu konat. Jak říká klasik, člověk nemůže za barvu kůže, ale může za to, že je idiot.

Závěr

Panu Otakaru Foltýnovi, který se chlubí na Wikipedii knihami, které údajně napsal, doporučuji, aby si zopakoval gramatiku základní školy páté třídy, protože ve slově sexy se píše tvrdé y, nikoliv měkké i.



