Vladimír Ustyanovič: Legalizace násilí, podporovaná pražským septikem

Tyto dedukce bych přenechal odborníkům, bral bych v úvahu komentáře, že to nemá v hlavě v pořádku od narození. To je možná také důvod, proč se tehdy tak rychle dostal do poslanecké sněmovny (jak řekl Oscar Wilde „Mnozí pitomci se dostanou do parlamentu, ale jen ti skuteční tam mají úspěch“) a proto také pražský septik sdílel jeho narcistické výlevy. Média hlavního proudu brala chudáka malého jako oběť politického lynče.

Před pár dny byl napaden v metru bývalý šéf kanceláře prezidenta Klause Ladislav Jakl. Podle známých informací seděl a četl si, když k němu přistoupili zezadu (!) dva muži a surově ho zbili, přičemž nechyběly komentáře k jeho vazbám na SPD. Snad bych ta individua ani nenazval muži, ale totálními tupouny a zbabělci, jejichž IQ se blíží číslu 13, jako má žížala. Na rozdíl od těch dvou je alespoň užitečná a neškodí. Podstatné je, že přibližně po dvou dnech se k tomuto incidentu vyjádřila média hlavního proudu, jen velmi zběžně.

Jako výbuch atomové bomby zapůsobil výrok bývalého místopředsedy ODS Langa, že by měli podřezat prezidenta Zemana jako svini. Tento ódeesák, chovající se jako esesák, vůbec neuznal chybu a bral jako nutnost vyjádřit se k podpisu zákona, který schválila poslanecká sněmovna, Senát a který prezident republiky podepsal. Jeho soukmenovec, předseda ODS, který se rád fotí s Berndem Posseltem, tuto lidskou zrůdu ihned nevykopl a se svou slabošskou tetelící se skrývanou radostí to pojal, jako třešničku na dortu. Předseda Fiala si možná už uvědomuje, zdůrazňuji možná, protože nechci přecenit jeho inteligenci, která pokulhává za jeho grandiózní arogancí, že používání totalitních praktik v takzvané demokratické straně byl zásadně chybný krok. Ano, tím myslím vyloučení Václava Klause mladšího. Řekl bych, že panu předsedovii to zapaluje trošku se zpožděním.

Starostí stran „demokratického“ bloku jako ODS, Piráti, TOP09, STAN nebo KDU-ČSL, je to, proč není stíhán ten či onen, svolávání demonstrací pod názvem „Milion chvilek pro totalitu“. Tématem demonstrací jsou populistická hesla jako nezávislá justice (která nezávislou je), odvolání ministryně spravedlnosti (nikdo neví proč, snad proto, že byla Nejvyšší státní zástupkyní a dotyční mají obavu, že ví, jak to v těchto institucích chodí). K tomu slouží užitečný idiot Mikuláš Minář, který vytváří půdu pro další politickou kariéru buď vlastní, nebo toho, koho mu jeho loutkovodiči určí.

Během několika dnů došlo k dalšímu napadení Ladislava Jakla na Zlínském filmovém festivalu.Někteří lidé jsou ovládaní iracionálními nenávistnými pudy, které jim masírovávají do jejich mozku zapšklí v současné době bezvýznamní politici jako je fosílie Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

Prosím čtenáře, udělejte si závěr laskavě sami.

autor: PV