Vladimír Ustyanovič: Názorové veletoče prezidenta Pavla

Moji úvahu mohu rozdělit do tří okruhů. Mezinárodní, vnitropolitický a právní. Ve skrytu duše jsem doufal, že nový prezident zahřmí vojenským hlasem a vládní koalici dá veto k valorizaci důchodů. Nestalo se. Nevadí. Spíše mě děsí, jak se vyjádřil k demonstraci na Václavském náměstí. Podle zákona o svobodě shromažďování se náš prezident vyjádřil na úkor demonstrantů, že jsou to lidé, kteří chtějí bořit a je třeba proti nim tvrději zakročit.

reklama

Moje otázka je proč? Pozve si proti demonstrantům Lidové Milice jakožto prodlouženou pěst dělnické třídy, aby sjednali pořádek s protistátními živly, jak bylo možné za minulého režimu? Podle komunistického hesla ,,republiku si rozvracet nenecháme, s protistátními živly tvrdě vypořádáme." Jenom připomenu, že Francouzi také bojují o důchodovou reformu, ale rozdíl je v tom, že ve Francii protestují i mladí, zato u nás mladí dehonestují důchodce, kteří tady tuto republiku vybudovali. Samozřejmě nesouhlasím s metodami násilí, které probíhají ve Francii. Šokoval mě prezident Petr Pavel svým výrokem na Twitteru ,,apeloval jsem, aby Německo v této nové éře mezinárodních vztahů vzalo iniciativu v geopolitických otázkách do svých rukou a neslo zodpovědnost za Evropu, o kterou se budeme moci opřít. Jsme připraveni ho v tom podporovat a pomoci budovat jednotu napříč demokratickým světem." V tu chvíli se mi zastavil dech, zatočila se mi hlava a málem jsem omdlel, protože když Německo vzalo do svých rukou iniciativní řešení pro Evropu, tak se zastavilo šest kilometrů před Moskvou. Výsledkem bylo, že zahynulo 26 miliónů občanů žijících v Sovětských svazových republikách, kteří hnali německé nacisty až do Berlína. Jenom dodatek, v roce 1944 se přidali k Rudé armádě další spojenecké vojska, přičemž Britové bojovali mimo jiné proti Německým nacistům v Africe, kde velel také český generál Karel Klapálek. Stručně řečeno, kdyby nebylo těch 26 miliónů mrtvých sovětů, tak by nebyl český národ a nebyl by ani Petr Pavel. Mohu spekulovat, že Petr Pavel by chtěl být určitě oblíbeným prezidentem, kterého občané budou vnímat autenticky, nikoliv přes jeho suita roztleskávačů. Možná jeho vzorem je bývalý dělnický prezident Tonda Zápotocký, který měl jednu chybu, že dělnému lidu tvrdil, že měnová reforma nebude a druhý den bylo vše jinak, týkalo se to roku 1953. Ale jinak byl opravdu ,,oblíbený." Pravděpodobně mají něco společného.

Mám pocit, že současný vládní establishment se řídí zásadou ,,kdo má moc, nebojí se práva." - Cicero. V posledních dnech rezonuje v médiích metoda výběru ústavních soudců. Kvalifikační parametry jsou jasně dány. Jak publikovala Jana Bobošíková, výběrová komise je sestavena ze sedmi lidí, já to nazývám bizarní skupinou, ač vrchní poradce Kysela nikdy nesoudil, potom je tam nějaký herec, který by mohl být maximálně laickým přísedícím u nějakého soudu, nikoliv ve výše uvedené komisi. A co považuji za největší šílenost, že v komisi má zasedat bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, netknutá právním vzděláním a známá protiprávními aktivitami ve prospěch všech možných, i nemožných imigrantů z Afriky a co je hrůzné na této dámě, která je rovněž bývalou manželkou Petra Uhla, je to trockistka, což je jedno z odnoží Bolševiků, k čemuž se i hlásí. Trockisté prosazují permanentní revoluci proti kapitalismu. Jestli si vážený čtenář myslí, že tito reprezentanti dané ideologie jsou ojedinělí, tak se mýlí, protože sympatizanty této ideologie můžeme najít rovněž v Pirátské straně, jako příklad mohu uvést Tomáše Tožičku, zetě Anny Šabatové. U prezidenta vnímám jeho nepružnost, drží se rigidních vzorců chování a jako liška mění srst, ale nemění své zvyky.

Náš pan prezident navštívil Moravskoslezský kraj, nebudu komentovat jeho vystoupení, ale jak hlásala mainstreamová média, sfáral do dolu Darkov. Chtělo by se říct, že si splnil bobříka odvahy, ale mainstreamová média neuvedla to podstatné, že na dole Darkov se už netěží. Ani bobřík odvahy nebyl splněn a lidé v regionu zjistili, že to byl zase jeden z výstupů pro roztleskávače pana prezidenta. Ve své úvaze nemohu opomenout, abych nevzpomenul na bývalého prezidenta Miloše Zemana, který část svého příjmu dával na sanaci státního rozpočtu a další část odváděl na nadaci Klokánek pro opuštěné děti. Dále bývalého premiéra Andreje Babiše, který celý plat posílal na nadaci pro matky samoživitelky, tak by mě zajímalo, nakolik prezident Pavel bude následovat kroky svého nenáviděného předchůdce a svého rivala v prezidentských volbách Andreje Babiše. Mohu pouze spekulovat, při spořivosti Petra Pavla, jaký bude výsledek.

Vrátím se ke kritériu výběru ústavních soudců, kdy prezident by chtěl mít genderovou a pohlavní vyváženost. Mohu to chápat tak, že bude zvolená méně schopná soudkyně, jejíž hlavní kvalifikace je žena. Na druhé straně bude špičkový soudce, s dlouholetou praxí. Když to pojmem ad absurdum, tak daný soudce by se mohl prohlásit, že se cítí jako žena a splnil by nároky genderové vyváženosti soudu podle Petra Pavla. Je pravdou, že kvóty žen v politice jsme už zažili u sociální demokracie a ta se ztratila v propadlišti dějin. Na vojně se říká, že blbé rozkazy zanikají samy. U tohoto prezidenta si s touto poučkou nejsem jist, zda platí.

Na závěr budu citovat Winstona Churchilla ,,všechny největší věci jsou jednoduché a mnohé lze vyjádřit jedním slovem: svoboda, spravedlnost, čest, povinnost, soucit a naděje." Lidé by měli dodržovat hodnoty, které jsou zobecněny v křesťanském desateru a nějaké pseudoevropské hodnoty jsou pouze ideologické bludy s cílem, jak s lidmi lépe manipulovat.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Copak je to za prezidenta? Vladimír Ustyanovič: Pistolník Vladimír Ustyanovič: Inter arma silent leges neboli Když mluví zbraně, mlčí zákony Vladimír Ustyanovič: Mladí vpřed a staří na svá místa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.