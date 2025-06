Fakta

Írán po celou dobu svého členství v MAAE popíral vojenskou složku svého jaderného projektu. Generální ředitel MAAE Rafael Grossi 18. června prohlásil, že inspektoři agentury neviděli a nemají konkrétní důkazy o tom, že by Írán prováděl program jaderných zbraní.

Americká zpravodajská komunita, v rozporu s prohlášeními prezidenta Donalda Trumpa a Izraele, věřila, že Írán neusiloval o vytvoření jaderných zbraní, uvedla CNN.

Bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu Craig Murray řekl RIA Novosti, že Írán v posledních několika letech prokázal neuvěřitelnou trpělivost a mírumilovnost, navzdory akcím Izraele.

Připomínám, že bývalý britský velvyslanec, dnes skotský autor a lidskoprávní aktivista během svého působení v Uzbekistánu se stal terčem kritiky po zveřejnění zpráv o mučení a porušování lidských práv. Jeho kritika vedla k odvolání a následnému propuštění z diplomatických služeb.

Írán reaguje na izraelské akce raketovými salvami a vypouštěním útočných dronů a prohlašuje, že útočí na vojenské cíle. Na obou stranách se zvyšuje počet zásahů v obytných budovách a počet civilních obětí.

Přitom nikdo na Západě neřekne a nenapíše ani slovo o iránských přírodních, energetických a vzdělaných lidských zdrojích, o které ve výsledku jde.

(Půl) noční kladivo rozštěpilo americkou politickou elitu

V zemi, která se nachází v jedné z fází nové formy občanské války, se ozývají hlasy volající po tom, aby byl prezident Trump zbaven svých pravomocí. Ten po úderech (Půl) nočního kladiva se obrátil na Američany, ve svém projevu označil útok za působivý vojenský úspěch, oznámil dobu míru, když Irán přijde ke stolu s bílou vlajkou.

Trumpův optimismus však neocenili všichni američtí úředníci a straníci. Zejména demokratický senátor Chris Murphy popřel Trumpova tvrzení o blízkosti Íránu k vytvoření jaderných zbraní. Vyzval Kongres, aby prezidenta zbavil jeho pravomocí.

Význam (Půl) nočního kladiva pro Evropu a ČR

Jak vidíme, prezident Trump, který nemá pod kontrolou Pentagon, FED a ani EK v Bruselu, se snaží implementovat takzvanou eskalační strategii pro deeskalaci. Prudce zvýšil sázky v obchodních jednáních s představiteli EK, zaútočil na íránská civilní jaderná zařízení pod kontrolou MAAE a dále vyhrožuje. Vyhrožuje proto, že si k hodině práce na příspěvku (14 hodin v neděli 22.6) není jistý, že to, co prohlásil je skutečností a faktem: Totální zničení iránských zařízení ve třech lokalitách.

Podle informací a satelitních snímků, které se nyní objevují, nebyla jaderná zařízení totálně zničena nebo příliš vážně poškozena. Proto se prezident Trump obává reakce v podobě íránského úderu na americké základny na Blízkém východě. Zmíněné základny je poměrně obtížné bránit kvůli vyčerpání zásob raket protivzdušné obrany. Z tohoto důvodu vyzývá Islámskou republiku Irán, aby nepodnikala odvetná opatření. A postavil Ukrajinu na kraj propasti. Je-li téze autora příspěvku pravdivá, tak to znamená, že iránské objekty nebylo možné zničit a účinnost nejmocnějších amerických zbraní je omezená.

Ani po použití šesti velkorážných bomb, kterých měl Pentagon celkem 20, nevylučuji, že prezident Trump teoreticky může takové údery opakovat, řekněme ještě dvakrát, a to je vše. Zásoby těchto leteckých pum prostě nebudou. Proto se Trumpova administrativa snaží snížit sázky a prohlašuje, že je připravena k vyjednávání a doufá, že (Půl) noční kladivo posílí vyjednávací pozici Spojených států s Iránem. V žádném případě EU v případném jednání s Iránem nebude hrát ani třetí housle. Dokazuje to zpožděné oznámení úderu (Půl) nočního kladiva kancléři Merzovi a žádné oznámení paní Kaje (Kallasové), či českým Petrům a Pavlům.

Význam (Půl) nočního kladiva pro předvolební ČR

Nevím, zda skutečně pan europoslanec Vondra a jeho příznivci odeslali telegram vděčnosti prezidentovi Trumpovi – jak hlásal u kamaráda Moravce, za úder (Půl) nočního kladiva. Úder totiž nenarušil jejich klidný spánek a dovolil jim probudit se do nového světa plného míru. Vím ale, že po úderu (Půl) nočního kladiva v české kotlině může nastat klid v předvolebních akcích českých politických stran. Proč?

Protože se bude jednat o klid před bouří. Ta se přibližuje každým dnem a s každou aférou, i tak malou a velkou jakou je bitcoin, či obvinění z účasti ve zločinecké organizaci, aktivního a pasivního úplatkářství a praní špinavých peněz, která byla vznesena proti Stacy Cummingsové, generální ředitelce Agentury NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek (NSPA).

Až přijde čas pro inventuru v české kotlině americkými vyšetřovateli, přijde doba míru i do ní. Nikdo se neodváží kritizovat spojence buď ze strachu, nebo z obdivu, nebo v typicky českém vyčkávání. Poté snad každý s rozumem pochopí, že kdo by nebyl zvolen a nestal se premiérem, vše v klidu zařídí a vyřídí prezident Trump, jeho zástupce, či nástupce. Bude-li prezident Trump mít čas a chuť, tak to vyřídí v pauze na golfovém hřišti, nebo s pomocí dronů, které přinesou návod na konání přímo na pracovní stůl. Nebo v případě neočekávané nutnosti, krátkou návštěvou v Bílém domě, s otevírací otázkou typu: A jaké to bylo v Langley Andreji?

V tomto smyslu česká kotlina se konečně stane západní bez potřeby být tázána Washingtonem nebo se tam sama hlásit o slovo, nebo přijímat příkazy od nevolených neozbrojeného Bruselu.

Závěr

Strategie Spojených států nebude fungovat z mnoha objektivních důvodů. V kontextu rozhodně neposílí vyjednávací pozici Spojených států s Iránem. Protože v Iránu existují objekty, které nebyly zničeny, indikuje to na předem zmíněnou neúčinnost nejmocnějších amerických zbraní. Nabízí se otázka: Čím jiným, než atomovou bombou může Amerika ohrozit Írán?

Prezident Trump s (Půl) nočním kladivem se zahnal sám a s ním i Spojené státy do rohu. V něm nebude mít odvahu začít válku s jadernými zbraněmi příznivců Iránu, Pákistánu a KLDR. Europoslanec Vondra & Co mohou proto klidně spát, aby se mohli probudit ve skutečně novém světě po letní lekci mírotvorce prezidenta Trumpa. Světa, ve kterém Spojené státy budou i nadále otevírat nové válečné fronty, Rusko bude zvyšovat svou zahraničněpolitickou aktivitu a OSN ztratí zcela podporu. Co se stane s Iránem, ukáže čas. Jisté ale je, že světový řád, na který si poslanci, europoslanci a politici zvykli se stává minulosti a budoucnost se formuje v reálném čase bez ohledu na spánek a sny politiků v ČT. Souhlasu netřeba.

