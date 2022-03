Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Demise Fialovy vlády

reklama

Kdybych to shrnul do jedné věty: ,„Budeme se mít lépe, ekonomika bude prosperovat ve srovnání s rozhazovačnou Babišovou vládou.“ Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 8% Nezvládne 84% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 53616 lidí

Teď bych na chvíli odbočil od hlavního tématu podání demise Fialovy vlády. Nebudu opakovat dokola co různé státy udělaly pro své občany, uvedu jenom pár příkladů, Polsko snížilo DPH na základní potraviny a pohonné hmoty, Německo a Chorvatsko zastropovaly ceny pohonných hmot. Maďarsko zakázalo vývoz pšenice a rovněž zastropovalo ceny pohonných hmot. Maďarská vláda také zakázala vývoz zbraní na Ukrajinu, což je v souladu s Ženevskou konvencí o zákazu dodávání zbraní do státu, kde probíhá občanská válka. Co mě opravdu nepříjemně šokovalo, jak si prezident Zeman notoval s premiérem Fialou o vyslání dobrovolníků do válečného konfliktu na Ukrajině. K dnešnímu dni se jedná přibližně o 600 lidí. Nikoliv vojáků, ale různých pomatených dobrodruhů, jejichž většina byla ve válce pouze v počítačových hrách. Nevím, kolik jich skutečně odjede, ani mě to nezajímá, ale spíše mě zajímá, jako daňového poplatníka, kdo bude hradit dopravu cínových rakví a také kdo bude vysvětlovat jejich rodinám, že tuto výjimku museli vymyslet výše uvedení protagonisté ve stavu chvilkového pominutí mysli. Jsem zastáncem zákona o hanobení hlavy státu, tak se nebudu vyjadřovat k postupu pana prezidenta. Pouze místo fotografie prezidenta Zemana si ve své kanceláři pověsím nejlepšího přítele, černého labradora Nagu.

Petr Fiala sdělil občanům, že jsme v bezpečí, máme protiatomové kryty a nemusíme se bát. Kryty jsou pod ministerstvem obrany, což je samozřejmě lež jako věž, jak jsme již zvyklí u tohoto blábolila. Protože tyto kryty jsou ve správě ministerstva vnitra a jsou absolutně nefunkční jak sdělil odpovědný zástupce daného resortu. Jenom pod čarou, každý kryt by musel mít mimo jiné nedotknutelnou zásobu potravin, pitné vody, generátorů jako zdroj elektrické energie a rovněž by sloužil k filtrování pitné vody, zajištoval vzduchotechniku atd. Můžeme to přirovnat k indiánské armádě, máme holé zadky, pár luků a šípů.

Kdo je profesor Fiala? Absolvent VUMLu? Pro dříve narozené to nemusím vysvětlovat, pro později narozené to byla večerní univerzita Marxismu-Leninismu, kde ti správní a pravověrní soudruzi se učili sdělovat ideologii straníkům a mohli komentovat veškerá témata hospodářská, ekonomická, světovou politiku s tím jediným správným ideovým nábojem stejně jako nyní. A tak vznikla pavěda politologie, prvním profesorem politologie v České republice se stal Petr Fiala. Politologie je disciplína, mluvit o ničem, jakkoliv dlouho a ve skutečnosti neříct vůbec nic. Mimo jiné toto umění zvládal bývalý politik všeho druhu Lubomír Zaorálek.

Každý ozbrojený konflikt je strašná věc a zajímalo by mě kolik poslanců, třetině uvědomělého šéfa pětikolky se vzdalo svého platu na cílenou pomoc konkrétním rodinám v oblasti válečného konfliktu na Ukrajině. Prosím, vážené čtenáře, ať to berou jako tipovací soutěž a budu se těšit na výsledky, i když jsou již předem známy. Předseda vlády trošku více, či méně zatajil výsledek summitu o odebírání plynu z Ruska, že Němci ho lidově poslali do háje. Němci jsou pragmatici, ví, že bez ruského plynu se Evropa neobejde. Jedna z nejvýraznějších postav německých dějin kancléř Otto Von Bismarck prohlásil: „S Rusy je lépe hrát čestně, nebo raději vůbec nehrát, a to se vztahuje zejména na obchod." Chtěl bych dodat, jak Evropa „nepotřebuje" plyn z Ruska: V roce 2021 z USA dorazilo do Evropy 246 tankerů se zkapalněným plynem a dodaly 22 miliard kubických metrů zemního plynu. Pro srovnání kapacita Nord Streamu 2 je 55 miliard kubických metrů ročně. Roční spotřeba Evropské unie je 380 až 390 miliard kubických metrů. Export Gazpromu do Evropy je okolo 180 miliard kubických metrů. Jsou to jednoduché počty k přežití Evropy. Zdroj Michal Šnobr.

Nyní se vrátím k meritu věci a to je podání demise Fialovy vlády do rukou prezidenta republiky. JUDr. Jindřich Reichel podal trestní oznámení na premiéra České republiky pro šíření poplašné zprávy cituji: „Petr Fiala se několikrát vyjádřil ve veřejnoprávních médiích, že jsme ve válce." To způsobilo paniku mezi obyvateli a někteří občané vyplenili obchody s potravinami, dále několik seniorů sdělilo, že přečkají bombardování ve sklepě a další podobné případy byly na denním pořádku. Na ČT24, které jsem omylem zapnul, vystoupil nějaký učitel, myslím že se jmenoval Gazdík asi deset krát zopakoval, že jsme ve válce. Chtěl bych říct s prominutím tomu oslovi, že ve válce bychom byli, kdyby nám svištěly bomby nad hlavami jako třeba na Ukrajině. Pak jsem zjistil, že je to ministr školství, asi se hodně projevila diagnóza nemoci z povolání.

Další člen Fialova týmu, na kterého bylo podáno trestní oznámení za majetkové trestné činy je ministr vnitra Vít Rakušan. To je ta deklarovaná změna Fialovy vlády. Kdyby to tak pokračovalo, tak nám za chvíli nemá kdo vládnout. Žárlivost Petra Fialy na schopnosti Andreje Babiše je taková, jak jsme se dozvěděli z důvěrných zdrojů tajné služby BLBIS, že Babišovi bylo sděleno obvinění z trestného činu a Fiala pořád nic, takže podle hesla: „Přej a bude ti přáno," tento článek zakončím.

Doslov, poslední dobou vítězí ideologie, jako v 50. letech, nad rozumem. Uvedu příklad, jeden z potencionálních kandidátů na prezidenta prohlásil, cituji: „Přijímáním plynu z Ruska přijímáme vliv Putina." To mi připomíná podobnou rétoriku, že američtí imperialisté na naše hospodářství seslali mandelinku bramborovou. Doporučil bych tomuto kandidátovi, že by se mohl odstřihnout od všech energetických zdrojů, protože za vším může být Putin a přestěhoval se do jeskyně. Akorát nevím, na co by jezdila jeho motorka, když zase ta proklatá ropa přichází z Ruska.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Václav Moravec končí v České televizi a míří do Al-Džazíry Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - takzvaný ministr Lipavský končí ve funkci Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Tradiční spinningový maraton Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Ukrajina a Rusko nejen pro Jakuba

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.