Vladimír Ustyanovič: Odpověď nevážené paní Černochové na její pojem „vzkaz blbečkům“

Paní Černochová se proslavila odzbrojením české armády - podle armády jsou při současných povodních ve vzduchu dva vrtulníky a další čtyři armádní vrtulníky jsou v pohotovosti. Pouze opomněla dodat, že všechny vrtulníky, kromě polského vrtulníku Sokol, jsou ruské, neboli sovětské provenience. Nerad bych byl laciným kritikem, a proto musím připomenout rok 1997, rok nejhorších povodní v našich dějinách, kdy policejní speciální zásahová jednotka zachránila 360 lidských životů formou vyproštění osob v podvěsu vrtulníku. Špičkoví piloti policejní letky jako byli Jiří Kiliánek, Josef Roušár a další, za využití deseti vrtulníků policejní letky létali až do pozdního večera. Já osobně se svým týmem jsem se účastnil záchranných operací v České Vsi u Jeseníku, kde se voda proměnila v divokou řeku. Díky intenzivnímu výcviku při záchraně osob v podvěsu s nejmodernějším vybavením, které umožnilo vedení správy policie Moravskoslezského kraje, v jejímž čele stál policejní ředitel Ladislav Varga a ekonomický náměstek Pavel Koděra, se podařilo zachránit výše uvedený počet životů. Bohužel, i tak 42 lidských životů bylo ztraceno. Policejní speciální zásahová jednotka byla součástí pilotního programu, kdy se budoval integrovaný záchranný systém, což zahrnovalo spolupráci s horskou službou nejen při pátracích akcích, ale právě ve výcviku záchrany životů v podvěsu pod vrtulníkem.

Ať uzavřu paní Černochovou: čtyři vrtulníky nic neřeší, kdyby jich bylo 20 s vycvičenými posádkami a do toho by se zapojila letka ministerstva vnitra, tak se domnívám, že efektivita by byla o něčem jiném. Hasiči a řadoví policisté, kteří jsou enormně vytíženi a kterým ministr vnitra Rakušan slíbil zvýšení platů v příštím rozpočtu "během tří let" musí být srdcaři a svoji práci milovat. Myslím si, jako kdysi i nyní, že policisté nesnášejí televizní komentáře politiků s výrazy hamletovských tragédů, jak je jim to všechno líto. Kdyby něco chtěli udělat, tak výše uvedeným složkám nejen zvýší slibované platy, ale budou také investovat do státní letecké záchranné techniky. Na rozdíl od toho, jediné, co tato vláda udělala je, že zvýšila vlastní platy a drží si parazitoidní ministry, kteří jsou mnohdy absolutně neschopní a mnozí všehoschopní. V případě, že by naše pětikoaliční asociální vláda více myslela na své obyvatele, než na ukrajinský režim, tak kdyby z oficiálních 30 miliard, které údajně poslala na Ukrajinu, investovala alespoň polovinu do prostředků pro IZS a hlavně - kdyby se chovala s péčí řádného hospodáře, neobjednala by letouny Lockheed Martin F-35 za více než 100 miliard korun, které vůbec nepotřebujeme a můžeme je chápat jako sponzorský dar pro USA, protože tyto letouny v době plánovaného dodání budou morálně zastaralé a zralé do šrotu, tak se tato vláda mohla ještě rok udržet.

Jsem přesvědčen, že pětikoalice vybírá do svého čela lidi systémem negativního výběru, jak to popsal Nassim Nicholas Taleb, autor Černé labutě. Ten spočíval v tom, že čím méně schopný jedinec bude vybrán, tím více bude poslouchat. Ukázkovým příkladem je bankovní úřednice, která si vyseděla místo v poslanecké sněmovně a ejhle, stala se ministryní obrany. Ministr školství, muzikolog, přivedl školství k rozpadu a zavádí do školních osnov úchylárny o X pohlavích. Ministr zemědělství, teolog a velikán této vládní kreativity, který likviduje Českou republiku je premiér Petr Fiala. Jak pravil klasik ,,člověk nemůže za svou barvu kůže, ale může za to, že je idiot.“ Proto si myslím, že je nezbytné jít ke krajským, senátním a v roce 2025 k parlamentním volbám.