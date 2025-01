Myslím si, že nacistické minulosti se Německo nemůže zbavit, neboť jsme to už jednou v historii zažili rozdělením na ty správné Němce, to znamená východní, a na ty špatné, západní. Prostě nemůže existovat bývalý černoch, bývalý nacista, nebo bývalý komunista, který si to třeba už takzvaně odpracoval. Výše zmíněné ideologie jsou hluboce zažrané pod kůží. Kdyby se svět měl řídit pouze těmito ideologiemi, tak by největší světoví agresoři, tím myslím Spojené státy a Velkou Británii, kteří v rámci vykonstruovaných důvodů, jež měly za následek desítky milionů mrtvých civilistů v Íráku, Sýrii, Libyi, včetně Srbska, nemohli být pozváni k uctění památky ani jediného židovského rabína.

Také náš "světový lídr" premiér Fiala včetně bývalého komunistického funkcionáře, pravděpodobně nedopatřením zastávajícího funkci prezidenta české republiky, Petra Pavla, si neuvědomují, že nebýt Rudé armády, tak nejsou ani oni.

Smekám před odvahou prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který začal nazývat věci pravými jmény. Na síti X se vyjádřil ke zničení plynovodu Nord Stream1 a Nord Stream2, cituji: "Nechci naši zemi dostat do ještě větších problémů, ale mohu říct, kdo to nebyl - nebylo to Rusko." Hra na pravdu ve Spojených státech děsí nejen českou vládnoucí kliku, ale všechny skupiny, adorující progresivismus neboli plížící se nástup fašismu. Projevuje se to zpochybňováním volebních výsledků vítězů demokratických voleb, například na Slovensku a v Gruzii.

Mohu souhlasit s výroky prezidenta Trumpa, že Green Deal je podvod, který nemá nic společného s ochranou životního prostředí, a i s tím, že zakázal prostřednictvím ministra zahraničí Marca Rubia vyvěšování jiných vlajek, než amerických, na všech vládních zařízeních. Také zmrazil na devadesát dní dotace, které budou součástí finančního auditu, vyjma Egypta a Izraele. Také se může stát, že Vladimír Zelenský bude muset sáhnout hluboko do kapsy a omezit cestování manželky s jejími kamarádkami třeba na lyže do švýcarských Alp (zdroj síť X).

Nemyslím si, že dnešní mladí lidé jsou hloupější, ale jsou zmasakrováni propagandou, a jak víme, propaganda je vyšší forma lži. Na tom si založili kariéru nejen nacisté, ale také komunisté, a myslím si, že se k této teorii neúprosně blíží zastánci progresivismu neboli progresivisté. Dalším nařízením prezidenta Trumpa, se kterým mohu jedině souhlasit, je to, že existují a budou uznávána pouze dvě pohlaví. Protože když se kluk podívá dolů, tak tam něco má, zatím co druhé pohlaví je o toto dílo ochuzeno. Transženy nebudou moci sloužit v armádě Spojených států, čemuž mohu jedině zatleskat.

Dovolím si navrhnout panu prezidentovi a celé vládní garnituře k zamyšlení výrok Elona Muska, že kdo se ohání jinou vlajkou, než českou, měl by dostat jednosměrnou letenku do země, kterou tak obdivuje a jejíž vlajku uctívá. S tímto bych se obrátil nejen na české vládní představitele, ale také na Ukrajince, kteří mávají ukrajinskými vlajkami v České republice. Diktátor Zelenský by tak jednoduše vyřešil nedostatek vojáků v ukrajinské armádě. Samozřejmě je to nadsázka, protože si nepřeji, aby mladí lidé umírali v prohrané válce, a Zelenského nazývám diktátorem kvůli způsobu, jakým jsou lovení mladí lidé, kteří nemají zájem položit svůj život za jeho režim.

Jen si dovolím připomenout pálení knih nevhodných autorů, likvidaci soch a památníků významných osobností z důvodu jejich původu při nástupu nacismu v Evropě. Co dělá nyní režim Zelenského? Zlikvidoval památník vědce I. P. Pavlova a zpěváka a skladatele Vladimíra Vysockého, kterého perzekvovala sovětská vládní moc. Sochy válečných zločinců Bandery a Šuchevyče se tyčí na Ukrajině jako nesvobodná mementa Zelenského režimu, o kterém jsem přesvědčen, že většina neprorežimních občanů Ukrajiny bytostně nesouhlasí.

Že by podobnost čistě náhodná? Doufám, že prezident Trump nastolí podmínky a záruky k mírovému jednání. Slíbil to. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský si musí konečně uvědomit, že kdo vyhrál, nevyjednává. On prohrál a účet mu vystaví občané Ukrajiny, zejména ti, kteří jsou nuceni na Ukrajině trvale žít.