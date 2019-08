Vladimír Ustyanovič: Pašeráci bez hranic aneb vysoce ziskové neziskovky

Nyní se tato organizace zabývá takzvanou záchranou migrantů na moři, čímž mám na mysli jejich převzetí na palubu lodí neziskových organizací, jako jsou Lékaři bez hranic a desítky dalších. Možná jsem hodně konzervativní, ale v první řadě by lékaři, kteří vystudovali v České republice, měli léčit zejména české daňové poplatníky, za jejichž peníze vystudovali, a ne provozovat taxi službu pro pašeráky lidí.

Tito lidé, jak víme z veřejných zdrojů, nejsou žádní chudáci, s financemi, které platí pašerákům, by mohli žít ve své zemi několik let.

Další otázka, která se nabízí, když se potopila loď s přibližně 150 migranty na palubě, zachránila se jen jedna žena. O čem to vypovídá? Měla lepší pojišťovnu než ostatní? To je sarkazmus.

Před nějakou dobou vzbudil rozruch pirátský čin Němky Racketeové, která neuposlechla zákazu vplutí do italského přístavu a prorazila si cestu tak, že narazila do člunu italské finanční stráže. Položím otázku, co by se stalo, kdyby tohle udělala ve výsostných vodách Saudské Arábie a ihned mohu odpovědět. Po neuposlechnutí výzvy by šla ke dnu jako ponorka Nautilus kapitána Nema.

Další příklad, kdyby tohle vyzkoušela ve výsostných vodách USA, můžeme skoro s jistotou tvrdit, že by skončila v base, až by zčernala jako ti její převážení černoši.

Hovořím o lidských hyenách, pašerácích lidí a navážu na europoslance Zdechovského, který hovořil s příslušníky Europolu. Loď se přiblíží k břehu Libye a tam zakotví, na palubu přivezou živý náklad - migranty. Po dobu na moři bránila Racketeová všemi prostředky komunikaci, aby její loď nebyla zachycena. Loď Ocean Viking, kterou provozují Lékaři bez hranic, funguje jako taxislužba na plné obrátky. Migranti prý jsou nevraživí, v médiích bylo prezentováno, že drží protestní hladovku (mezi námi, některým prospělo kdyby zhubli), ale to by zase pašeráci více vydělali, protože by se jich tam více vešlo.

Existuje samozřejmě více řešení. Vzhledem k tomu, že pašeráctví lidí je v některých státech státem podporovaný obchod, navrhuji následující. Nikoliv vylodění v Evropě, ale zpátky v Libyi, tím nebudou mít pašovaní status migranta. Nelegální znamená protizákonný, tudíž jak chápu, pokud nemá doklady, a nemůže nijak prokázat svoji totožnost, je na území daného státu protizákonně. A zákony by měl stát, který se nazývá státem, nekompromisně vynucovat, jinak tady může brzy fungovat armáda bojovníků za svatou válku a za nesvaté peníze.

Novodobí ekologičtí fanatici které můžeme zahrnout pod jednotlivý název Gretenismus by měli být izolováni, protože škodí všem lidem kteří chtějí prožívat život se všemi radostmi a starostmi. Neuvědomují si, že škodí hlavně sami sobě.Tvoří novodobou diktaturu kterou chtějí prosadit silou.To tady bylo už dříve, navazující na heslo, kdo nejde s námi, jde proti nám.

Na závěr bych těmto manipulovatelným jedincům položil zásadní otázku, jak dlouho se věnujete smysluplným ekologickým aktivitám?

