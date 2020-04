Vladimír Ustyanovič: Politické střepy aneb Kdo je kdo z ekonomického týmu Ústředního krizového štábu

reklama

Omylem jsem se díval na Duel Jaromíra Soukupa, jehož hostem byl Pepek Vyskoč, omluva, předseda Senátu Miloš Vystrčil. První část Duelu spočívala v monologu Miloše Vystrčila, jak pochybil prezident Zeman a premiér Babiš, když poděkovali Číně za včasné dodávky zdravotnického materiálu. Čína dodávala materiál mimo jiné i svými letady China airlines jako přednostní dodávky. Nepochopitelné bláboly Pepka Vyskoče, že za to se neděkuje, že máme být hrdý stát, tak mi to připadalo, že v té nenávisti k Číně a k našim nejvyšším představitelům by nejraději vyhlásil válku Číně ihned.

Jaroslav Kubera byl autentický, charizmatický, definoval jasně své názory. Tento Pepek Vyskoč (nebo-li Vystrčil) je jenom z Kuberova hovna pára. Jaromír Soukup, aby do své televize někoho dostal, leze svým hostům do zadku tak, až na konci pořadu vykoukne z dotyčného hlava Jaromíra Soukupa se slovy „já jsem vám to říkal“. Ještě nedávno měli modří ptáci zakázáno chodit do pořadu Jaromíra Soukupa z nařízení politruka Fialy. Je krásné vidět, jak se ohýbají hřbety a hlavně zásady těchto modrých ptáků.

Nyní se vrátím k původnímu tématu, a to, jak nás zázračný ekonomický tým vytáhne z ekonomické krize. Kdyby některý z členů tohoto týmu, kteří většinou vystudovali pofiderní ekonomické školy, nebo ani to ne, čest výjimkám, nastudoval knihu metod strůjce Reaganovy ekonomiky, profesora Paula Craiga Robertse a hlouběji by se tím zabýval, tak by měl rámcový návod, jak z této krize alespoň částečně vyjít. Jen připomenu, že P. C. Roberts byl náměstkem ministra financí v Reaganově vládě za velké ropné krize. Sdělím pár opatření, která americká vláda neprodleně realizovala. Razantní snížení odvodů firem a živnostníků, razantní snížení DPH a spotřební daně. Jinak P. C. Roberts vydal mnoho odborných knih, například Zánik kapitalismu a pojmenoval nebezpečí globální ekonomiky.

Při studiu této knihy, jako studijního materiálu, se čtenář přesně dozví nejen chyby americké vlády, ale rovněž porušení zákonů, kterých se dopustila, aby přitáhla levnou pracovní sílu na vysoce specializovaná pracovní místa, příklad z Indie na úkor svých amerických vývojářů.

Úvodem, než se vyjádřím k deklarovanému ekonomickému týmu, tak nechápu zásadní věc, že se v něm nenachází ani jeden člověk z praxe. Praxí myslím například ekonomického nebo finančního ředitele velké fabriky jako je Škoda Plzeň, automobilky Mladá Boleslav, popřípadě Vítkovických železáren a tak dále. Tyto vzájemné interakce mezi výrobou a ekonomickým řízením, kde má hlavní slovo ředitel podniku, poukazují na nezastupitelnost sepětí výroby a čísel. Ať se to všem líbí nebo ne, alfou a omegou je plánování jak krátkodobé, tak střednědobé.

Ing. Ungerman, který, ač vyšel z ekonomické fakulty VŠE Praha, obor národohospodářské plánování, a udělal si tam aspiranturu, měl představu, že bude jen teoretikem, bohudík ho vyslali do státní plánovací komise, zjistil, že teorie se mnohdy míjí s praxí. Ve své práci z roku 1985 předběhl dobu a navrhnul, že naše ekonomika se podobá švýcarské, ale měla by se otevřít. To je ale vše z pozitivních prací ing. Ungermana, ze kterého se stal ekonom odborového svazu.

Prof. Švejnar, zastánce globálního pojetí ekonomiky, která je výhodná pouze pro velké korporace a nadnárodní ekonomiky. Panu profesorovi asi nedošlo, že se neúčastní další prezidentské volby a rovněž mu také asi nedošlo, že tady vzniká nějaká krize, epidemie a svět se trochu mění směrem k národním ekonomikám. Tento pán nemusel nikdy podnikat, nestál na vlastních nohou, nevnímal, že jeho firma může zkrachovat, což každý podnikatel (prezident Trump) musí řešit, včetně vytvoření rezerv. Měl bych k němu dotaz, který položila anglická královna Alžběta při příchodu krize, cituji: „Když jste tak vzdálení, dobře placení akademici, jak to, že jste to nezaregistrovali?“ Má odpověď je taková, že pan profesor je úplně odtržený od ekonomické praxe. Dělal poradce prezidentu Havlovi, tak se můžu domnívat, že radil tak dobře, až všechny naše podniky skončily u zahraničních vlastníků.

Profesorka Nerudová je absolventkou vysoké školy typu břečťanové ligy, je to paskvil oborů, který zahrnuje všechno a nic. Promovala na lesnické a zemědělské Mendelově univerzitě, poté vedla účetnictví a daně na Mendelu. Chápu, absence kádrů a loajalita správným směrem ji vystřelily do funkce rektora, kde se průběžně kriticky vyjadřuje k představitelům státu a to pouze k těm, u kterých je to populární. Naslouchá jí Demoblok a spol. Tato dáma preferuje, jako správný eurofanatik, zelený úděl, akorát jí asi nedošlo, že Rakousko bylo nedávno na pokraji blackoutu.

Bizarní postava Tomáš Sedláček, další poradce Václava Havla se stal doktorem filozofie, což je předurčení na ekonomického experta, který se ekonomikou zabývá celý život. Byl tak úspěšný, že neobhájil doktorandskou práci na ekonomických studiích na fakultě sociálních věd UK. To je opravdu uznávaný ekonom, o kterého se může NERV opřít. Osm let studoval a nedostudoval. Tento ekonomický brouk pytlík přednáší dějiny ekonomického učení, ale takových parazitů, neboli nosičů vody je zbytečně hodně.

Paní docentka Švihlíková je jednou z mála ekonomů, která vystudovala Vysokou školu ekonomickou.

Drahokoupil nemá s ekonomií nic společného, doktorandské studium mu zaplatil asi Sörös. Podle jeho zaměření by měl radit ekonomům v Rusku.

Daniel Munich, slavný výzkumník, jen nikdo neví, co vyzkoumal, hlavně že ho platí Američané – koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jako elektrotechnik může být dobrý, ale ekonomii viděl asi z vlaku.

Filip Matějka vystudoval fyzikální fakultu UK. Bez komentáře.

Michal Mejstřík restrukturalizoval Český aeroholding jako předseda dozorčí rady. Výsledek byl takový, že ČSA neexistuje, prodali jsme je nejdříve Korejcům, zbytek mají Číňané.

Petr Zahradník, další absolvent břečťanové školy, expert na Evropskou unii, zásadní otázka, pro tyto experty, kteří mají společného jmenovatele, že nikdy nemuseli dělat nebo podnikat v reálném životě, tak by mě zajímalo, jak budou řešit naši krizovou situaci, která je globálního charakteru, kdy budou blábolit, že vláda jim nenaslouchá.

Závěr – jak před X lety řekl jeden náš významný ekonom, prof. Zelený, globální ekonomika je špatná, vraťme se k lokální ekonomice, podpořme české firmy, nikoliv zahraniční kapitál. Zakončím jeho symbolickou větou: „Oploťte Evropskou unii“. Dodatek – tato ekonomicko-epidemická krize ukázala, že projekt Evropské unie je nefunkční, národní státy musí spolupracovat mezi sebou bez diktátu bruselské kominterny. Zásada Tomáše Bati: „Výrobu přivést co nejblíže k zákazníkovi“. U globální antiekonomiky je to naopak.

