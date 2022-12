Vladimír Ustyanovič: Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová zřejmě inspirována plzeňskými právy

reklama

Tady bych doplnil jednu z příčin, kterou trápí Česko, a tou je Danuše Nerudová. Nezapomenu tady na odkaz plzeňské právnické fakulty, kdy bývalí představitelé České vlády, jako byli ministři vnitra Jan Ruml nebo Stanislav Gross, kteří studovali tuto fakultu formou, že studijní výkaz neboli index byl předáván k zápočtům a zkouškám řidičem služebního vozidla výše uvedených ministrů.

Nebudu opakovat, co už bylo mnohokrát napsáno a ještě určitě bude, jak se pod takzvaným rektorováním paní Nerudové udělovaly turbodiplomy zahraničním studentům, ale také o plagiátorství, které na dané univerzitě bylo prokázáno. Údajně již PČR zahájila trestní stíhání kandidátky Nerudové za korupci, podvody a jiné majetkové přestupky. Co pan ministr vnitra Rakušan? Potvrdí to, nebo vyvrátí?

Paní bývalá rektorka je velice šetřivá dáma a má vkus, nebo nevkus pro umění. Pořídila si do své pracovny sochu koně s lampou místo hlavy za 180 000 Kč. Tedy za částku, při níž by např. sociálně slabá studentka mohla 3 roky bydlet na koleji zdarma. Mohu s určitou nadsázkou spekulovat, že paní Nerudová, tento morální maják, si otevřela takovou malou padělatelskou dílnu. Jak hrdě prohlašuje, že nebyla nikdy členkou KSČ, tak mohu pouze dedukovat, že kdyby v té době žila, tak by se tam rvala jako o život. Paní Nerudová mi připomíná člověka s atrofovaným egem a vyvinutým mesiášským komplexem. Tato dáma by si měla uvědomit, že v Československu bylo přibližně milion členů KSČ. Mnozí to byli lidé čestní a pracovití, ale samozřejmě se mezi nimi vyskytovali také lempli.

Nyní mi připadá, že jsme nabrali takzvaný politrucký směr a že se nejen vládní, ale i jiní představitelé státu živí pouze prázdnými a naučenými frázemi a jejich ideologie převládá nad reálnou politikou. Zářným příkladem je neomarxistická strana, která nese název Piráti. Drzost a nezdravé sebevědomí paní Nerudové vyvrcholilo, když profesor a bývalý prezident Václav Klaus sdělil, že by jí nedal ani zápočet. Její reakce byla taková, že by mu taky nedala zápočet. Na tuto odpověď vtipně glosoval předseda strany PRO, JUDr. Jindřich Rajchl, že by mu ten zápočet nemusela dát, že u ní se zápočty kupují.

