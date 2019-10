Vladimír Ustyanovič: Specialista

Proto spím tak dobře až někdy slyším sám sebe a vzbudím se. Tento ředitel výše jmenované služby se mimo jiné proslavil výrokem, cituji „dějiny se vykládají podle ruského vzoru“. To vzbudilo velkou nevoli v řadách učitelské veřejnosti, která protestovala u ministra školství Roberta Plagy. Podle některých taky učitelů se dovídáme, že Československo osvobodili hlavně Američané a Sověti, když přijeli do Prahy, neměli co dělat, protože Pražané v rámci Pražského povstání to vyřešili za ně. Mnozí komentátoři by rádi zaměnili dějinná fakta za ideologické nikoliv myšlenky, ale spíše smyšlenky.

Vraťme se nyní k čerstvé kauze našeho specialisty myšlenkového giganta ředitele Františka Koudelky, krycím jménem Jáchym. Velkým výstupem v parlamentu sdělil v přímém přenosu samozřejmě na Čt24, že tajná služba odhalila síť Ruských špionů. Rovněž definoval nebezpečí Číny. Tak nevím, zda Číňané chtějí zkopírovat naši rychlodráhu, která jede maximálně 160 km/h a ta jejich 300 km/h, asi tu svoji potřebují zbrzdit. Teď vážně, tyto obecné bláboly nám servíruje ředitel Koudelka už několik let. Mnozí inteligentní čtenáři špionážních románů by položili pár zásadních dotazů, a jak bylo prezentováno tito špioni, měli diplomatické krytí. Dotaz: proč tito špioni nebyli s velkou ostudou vyhoštěni na základě určitě perfektních důkazů? Ve skutečnosti probíhá komunikace mezi dvěma stranami, kterých se to týká, potom se shodnou na společném resumé a vydá se prohlášení pro tisk.

Tak další otázka: proč pracovníci, kteří prováděli špionáž a nemají diplomatické krytí, nesedí v šatlavě a jsou drcení výslechovými metodami Koudelkových pracovníků. Proč Německá kancléřka Merkelová byla osmkrát v Číně, netajila se tím, že domlouvá obchodní spolupráci. Není Angela Merkelová Čínsky agent? Německo otevřelo pro firmu Huawei dveře dokořán. Neměl by senátor Pavel Fischer specialista pro bezpečnost připravit návrh k vyloučení Spolkové Republiky Německo z EU , protože to představuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku? Francouzsky prezident Emmanuel Macron byl čtyřikrát v Číně a účastnil se 9. května na pozvání prezidenta Putina ukončení Velké vlastenecké války, včetně přehlídky vojsk Ruské federace. Otázka: není Emmanuel Macron Ruský agent šmrncnutý Čínou? Řediteli Koudelko, kde je ve vaši zprávě zmínka o vlivu arabského islámu, jehož progrese je viditelná i v připitomělých brožurách, které vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Islamizace je vidět ve stupidních šotech Čt pro děti.

Otázka zásadní Koudelko: kde ve vaší zprávě je činnost Německé tajné služby, která pravděpodobně zamíchala kartami v Rakouských volbách, kde je popsaná činnost Francouzské tajné služby, kde je popsaná činnost tajné služby USA a Polska? Odpověď: neexistuje žádná spřátelená služba, pouze ty velké vám pustí informace které jsou pro ně výhodné. Bylo by dobré, kdyby jsme se chovali jako suverénní stát ne jako pimprlátka loutkového divadla, jehož loutky vodí pokaždé někdo jiný. Pojem specialista je někdy synonymum pro Idiota.

Návrh ke zvážení pro pana prezidenta Zemana, že na vlastní žádost byste požádal, pane řediteli, o snížení hodnosti na podplukovníka. Bylo by to gesto odpovídající vaší vysoce kvalifikované práci.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Odešel Mistr Karel Gott – Národní umělec Vladimír Ustyanovič: Prominentní poseroutka Kolář a TOP 09 tým Vladimír Ustyanovič: Zvrácené rošády na šachovnici s názvem politika aneb průřez politického dění v pupku světa - ČR Vladimír Ustyanovič: Pašeráci bez hranic aneb vysoce ziskové neziskovky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.