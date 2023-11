Vladimír Ustyanovič: Tato vláda nemůže ze Strakovky odejít, musí být odvedena v poutech

reklama

Jenom stručný přehled:

Ve slovenských parlamentních volbách zvítězil premiér Robert Fico se svojí většinovou koalicí. Žádný z českých vládních představitelů, včetně premiéra Petra Fialy a předsedů obou parlamentních komor, mu nebyl schopen popřát k volebnímu vítězství. Nedivím se, malost, jak fyzická, tak duševní, tyto osoby charakterizuje. Korunu tomu dal český prezident Petr Pavel, který zvažoval, že premiéra Slovenské republiky nepřijme oficiálně na Hradě. Jak znám Pavla, tak toto emotivní rozhodnutí bylo jedno z mála z jeho hlavy. Vzhledem k tomu, že se už dříve vyjádřil například o prezidentu Trumpovi jako o "odpudivé bytosti", musí se mnozí světoví státníci domnívat, že náš prezident je asi mdlého ducha. Je pravdou, že jeho výroky k vyrovnání s rodem Lichtenštejnů formou zrušení Benešových dekretů, tomu napovídají. Výroku Petra Pavla, který pronesl na setkání skupiny V4, se směje celý svět. Kdo se nesměje, klepe si na čelo.

Musím uznat, že premiér Fico, jeden z nejzkušenějších politiků, zvládl všechna jednání s prezidentem Ostudou i premiérem Fialou s vysokou profesionální grácií. Samozřejmě se setkal s bývalým českým prezidentem Milošem Zemanem, který mu popřál nejen hodně štěstí před volbami, ale také gratuloval k vítězství ve volbách. Následující setkání se, mimo jiné, konala i s expremiérem Babišem a s předsedou strany PRO Jindřichem Rajchlem, kdy si všichni představitelé sladili názory na fungování národních stran. Silným signálem je také vítězství krajně pravicové strany, Strany pro svobodu v čele s Geertem Wildersem, a to v nejlidnatější zemi Evropské unie, v Holandsku. Mohu doufat, že v Rakousku zvítězí v příštím roce další vlastenecká a protiimigrační strana Svobodných.

Nyní k našemu vylhaně ekonomickému růstu. Výrok ministra Síkely, že Česko v letošním prvním pololetí nečerpalo žádný plyn z Ruska, je lež jako věž. Od minulého měsíce se citelně prohlubuje závislost Česka na dovozu ruského plynu. Dovoz ruského plynu kotinuálně probíhá přes stanici v Lanžhotě, na hranicích se Slovenskem. Až 40 % plynu, který nyní Česko dováží, je z Ruska. Narůstá také dovoz ruské ropy do ČR. Bankéř Síkela ze strany Dozimetr by se měl poroučet dříve, než napáchá další nenapravitelné škody, včetně zestátňovacích aktivit.

Úspěchy premiéra Fialy na zahraničních cestách se daly předpokládat nejen díky tomu, že se Síkela zabalil do izraelské vlajky a ministryně Černochová jej následovala. Síkelu nepřijala Saúdská Arábie. Nigérie neměla na českého premiéra čas - odmítla ho poté, co přijala premiéra Svatého Vincenta a Grenadin. Důležitý kontrolní nákup premiéra Fialy v Německu, kde zjistil, že mu zachutnala Nutella, která chutná úplně jinak než v Česku. Jen pro připomínku, kde se objeví ODS, tam to smrdí tunelem. V roce 2007 premiér Mirek Topolánek zrušil přímou smlouvu na plyn s Ruskem, abychom to stejné nakupovali přes prostředníky. A stihl zašmelit českou elektřinu na burze v Lipsku.

Naproti všem sankcím proti Ruské federaci překonává růst ruské ekonomiky všechna expertní očekávání. Ruská ekonomika bude o 5,5 % silnější než v předcovidovém roce 2019, česká ale o 2,5 % slabší! Tato vláda škodí občanům této země, protože nás žene do války s Ruskou federací cestou šílené ministryně obrany Jany Černochové, o jejímž duševním stavu se vyjádřil MUDr. Jan Hnízdil s výraznou pomocí deprivantního náčelníka Generálního štábu Karla Řehky. Civilizovaný svět chce tuto válku ukončit. Podle Foreign Affairs by měla Ukrajina jednat o příměří s Ruskem a soustředit se na obranu a obnovu 80 % území, které jí ještě zbylo. Karty jsou rozdány jiným způsobem, než jak si přeje prezident Zelenskyj. Vrchní velitel ukrajinských vojsk, generál Valerij Zalužnyj prohlásil, že nastala patová situace. Na to mu Zelenskyj odvolal v jeho nepřítomnosti část velících generálů, zdroj Washington Post. Ministr zahraničí spojeného království prohlásil, že vztahy s Ruskem jsou pro Británii důležitější než kdy dřív a i proto byl Nigel Casey jmenován velvyslancem v Moskvě. Další významný signál vyslaly Spojené státy prohlášením bývalého ministra zahraničí Mikea Pompea, cituji: "Měli bychom Ukrajině pomoci ukončit tuto válku, ne proto, že je to v jejím zájmu, ale proto, že je to hlavním zájmem Ameriky." Tuto válku nemůže Ukrajina nikdy vyhrát a její agresivní vystupování vůči spojencům, jako jsou například Poláci, může skončit fiaskem. Dříve nebo později se dospěje, v lepším případě, k neutralitě Ukrajiny. Je nutné zahájit rozhovory o příměří, nedodávat zbraně na Ukrajinu a neslibovat členství v Evropské unii.

