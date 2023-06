Vladimír Ustyanovič: Temné oko bouře nad českou politikou a hradním pánem

reklama

Při sledování nedělní Partie Terezie Tománkové, která si pozvala Martina Dvořáka, už ani nevím čeho je ministrem, mne velice zaujal výrok, který zazněl z jeho úst. „Pokud nezachráníme a nepodpoříme Ukrajinu, další na řadě jsme my, s tím se nedá nic dělat." Z tohoto výroku mám velké dilema. Buď české obyvatele pan Dvořák považuje za idioty, nebo je pan Dvořák idiot sám. Přikláním se k možnosti číslo dva. Další otázkou je, zda se nedopustil trestného činu šíření poplašné zprávy, nebo vydírání, když říká, že pokud neuděláme určitý krok, budeme pohlceni ruskými hordami. Nejlépe by nám mohli dát odpověď renomovaní právníci jako je JUDr. Jindřich Rajchl nebo Ondřej Dostál. Věřím, že čtenáři Parlamentních listů dostanou určitý právní názor. Rád bych se zeptal pana ministra nevím čeho Dvořáka, co by tady Rusové chtěli získat? Voda je francouzská, banky rakouské, suroviny dovážíme z Ruské federace a veškerý průmysl byl rozkraden, pardon, privatizován.

Je mi velice trapné, když našeho prezidenta nazývají komentátoři, jako Jan Baránek, idiotem, a tak by nebylo od věci, aby byl požádán ústavodárný sbor o odsouhlasení návrhu zákona, který by zabránil hanobení hlavy státu a označil toto konání jako trestný čin. Totalita jako totalita, ať už je liberální nebo komunistická.

Další pochybnosti vyjádřil redaktor iDNES Petr Kolář, kde označil prezidenta v titulku jako „IQ 107" a komentoval setkání Petra Pavla se Zuzanou Čaputovou pod stromem, kde před mnoha lety seděli premiéři Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Tady máme dva společné jmenovatele, první - ani jeden z uvedených premiérů neměli IQ 107 a druhý - Čaputová a Pavel jsou prefabrikáty médií a nemají schopnosti ani znalosti být prezidentem jakéhokoliv státu. Byli zvoleni neboli dosazeni. Opět, jak pravil Machiavelli, „Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch, jejichž činy napodobují." Pane prezidente, víte, že inteligence není věc nakažlivá? Zatím je vaše chování v rozporu se zájmy občanů České republiky.

Jenom stručně, vyznamenání sudeťákovi Posseltovi, Váš urážlivý projev v Terezíně, po kterém Vaše tisková sdělila, že jste to tak nemyslel. Můj názor je takový, že často nemyslíte vůbec. Česká republika by mohla mít nový státní svátek a to na počest vašeho odstoupení. Uvědomte si, že nejste Václav Havel. Nemáte mozkovou kapacitu ani Václava Klause a ani Miloše Zemana. Platí výše citovaný výrok italského diplomata.

Makroekonomka docentka Švihlíková Vás citovala, že budete sledovat, nebo se zajímat, o ekonomické náležitosti státu. Opětovně zvedla inteligenční kvocient pana prezidenta. V tomto směru IQ 107 se vyjádřila rovněž senátorka Jana Hamplová. Pavel se stylizuje k odkazu Václava Havla, přičemž se domnívám, docela důvodně, že kdyby měl před rokem 89 jako bývalý rozvědčík pravomoc, tak ho nechá sbalit státní bezpečností. Bohudík, rozvědčíci tuto moc neměli. Je faktem, že Václav Havel byl tři roky členem komunistické strany Československa.

Při pietním aktu v Ležácích se mi zvedl žaludek, když ve sdělovacích prostředcích byla ukázána žlutomodrá vlajka. Mohu to chápat tak, že němečtí nacisté vyhladili Ležáky a toto adoruje symbol banderovců a ukrajinských nacistů, kteří bojovali na straně třetí říše?

Paní ministryni Černochovou nepodezírám, že to hraje, ale stejně jako ve svém resortu se neorientuje ani v historii. Vladimír Iljič Lenin byl německý agent a jeho cílem bylo, oslabení carského Ruska, které vedlo válku s Německem a Rakousko-Uherskem. Takže váš výrok „car padne" je slušně řečeno nesprávný.

Pane prezidente Pavle, mohu citovat klasika „arogance je parukou k zakrytí duševní pleše". Zkuste zvážit svoji abdikaci, protože prvním krokem může být to, že budete litován, druhým krokem, že budete nejnenáviděnější prezident v historii republiky. Ti, co vás znají, ví, že nejste zlý chlap, ale hrát na rovinu a stát za svými názory je pro Vás neproveditelný úkon. Vrcholem nevkusu byla Vaše účast při výročí zavraždění JUDr. Milady Horákové. Byla to justiční vražda, stejně jako další vraždy v rámci politických procesů v 50. letech. Kdybyste měl trochu taktu a soudnosti, tak byste tam poslal kytici s citlivě formulovaným dopisem.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Velký cirkus, kdy lvi sežrali krotitele Vladimír Ustyanovič: Politické podrazy politiků Vladimír Ustyanovič: Rozpočtově zodpovědný prezident Petr Pavel Vladimír Ustyanovič: Sto dní trápení prezidenta Pavla, nebo občanů České republiky?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.