Dovolím si jenom připomenout projev Václava Havla v Kongresu Spojených států, kde vyjádřil svůj názor směrem k rozpuštění Severoatlantické aliance. Zpět se vrátil s názorem Američanů, kteří mu vysvětlili, že to tak určitě nebude. Bereme-li si za vzor Spojené státy a jejich systém obsazování do funkce ministra obrany, musíme mít na zřeteli jednu zásadní věc. Drtivá většina těchto ministrů byla v minulosti čtyřhvězdičkovými generály.

Chtěl bych podotknout, že ve svém kariérním postupu prošli určitě náročnými psychotesty, a tím pádem nemohla být do této funkce vybrána osoba, která by se přiblížila diagnóze deprivant, podle profesora MUDr. Koukolíka. Myslím si, že funkci ministra výše zmíněného silového resortu v USA by nestačilo vysedět si v poslanecké lavici a o armádě nevědět zhola nic, pokud by tato osoba nesloužila dlouhodobě u některých ozbrojených složek České republiky.

Kriticky nekritický stav české armády vyjadřuje dokonalou nekoncepčnost. Například, česká armáda má jednoho generála na 120 vojáků. Není to trochu bizár? Reálné působení ministryně obrany Jany Černochové včetně jejího konfliktu s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou mi připomíná apokalypsu starého Říma. Uzákoněný závazek 2 % HDP výdajů na obranu se nejen nesplní, ale dosáhne se maximálně 1,37 %. Nesmyslný nákup stíhaček F-35, které budou dodány nejdříve za deset let a z ekonomického hlediska budou morálně zastaralé, je trestuhodné nakládání s prostředky daňových poplatníků, které mohu hodnotit spíše jako výpalné pro USA než potřebný nákup.

Neúnosná situace ve vztazích mezi resortem obrany a armádou bude mít dopad na naši obranyschopnost, nyní se ukazuje, že předražený projekt F-35 komplikuje financování ostatních projektů armády. Tato akvizice mi, mimo jiné, evokuje název románu Zločin a trest. Nábory vojáků, zmrazení jejich platů, odebrání benefitů, jako školkovné, FKSP, včetně vysoké odchodovosti vojáků z povolání, to vše mi připadá, jako by ministerstvo obrany řídila pátá Putinova ruská kolona.

Předpokládám, že představa Černochové o modernizaci tankových jednotek je spíše blouzněním než zodpovědným přístupem, když chce nahradit 45 let starý tank jiným 45 let starým tankem, navíc s horším kanónem bez nabíjecího automatu. Jak pravil náčelník generálního štábu Karel Řehka (Echo24), na nové německé tanky nemáme peníze.

Mezi pitoreskními a trapnými přetahovačkami našich politiků nezaznělo ani slovo, že na Ukrajině zemřelo 400 tisíc Ukrajinců a že podle nově zvoleného prezidenta Trumpa by mělo dojít k okamžitému příměří. Nepopularita prezidenta Zelenského včetně jeho nechuti jednat o špatném míru, než o dobré válce, vyplývá z deníku The Times, který zveřejnil sociologický průzkum z Ukrajiny. Pokud by nyní byly na Ukrajině prezidentské volby, Volodymyra Zelenského by volilo pouze 16 % Ukrajinců.

Mohu už jen spekulovat, že takovou nenávist k tomuto jedinci, jehož poskoci loví lidi jako divokou zvěř do prohrané války, mohu srovnat s nenávistí obyčejných Němců k představitelům třetí říše. K tomu se pojí výroky Donalda Trumpa juniora na síti X, kde prohlašuje, že Zelenský přijde o kapesné za 38 dní, tedy poté co se vrátí jeho otec do Bílého domu. Vyjádření Donalda Trumpa, že Ukrajina nesmí střílet americké rakety na území Ruska, je varovným mementem pro Zelenského režim. Při setkání v Paříži na slavnostním znovuotevření katedrály Notre Dame se Trumpův poradce Roger Stone vyjádřil k oblečení Zelenského, že nemá ani na oblek, když všichni státníci mají vzhledem k významu události obleky, jen Zelenský přišel v mikině.

Závěr. Budoucí šéf FBI Kash Patel požaduje vyšetření toho, co se stalo s americkými dolary, převedenými Zelenskému a Ukrajině. Případ se týká peněz, které USA dávají na Ukrajinu od začátku války jako příspěvek na zbraně a vojenský materiál. "Není to tak, že bychom na Ukrajinu poslali miliardu dolarů, i když to také není málo. Poslali jsme ale stokrát víc," prohlásil Patel v podcastu Kash´s Corner.

Dodal, že je všeobecně známo, že je na Ukrajině obrovská korupce, a zdůraznil, že není možné věřit politikovi, který dostal obrovské finanční prostředky a který se vyhýbá jasným prohlášením. Zelenský podle něho cestuje po světě a "žebrá o peníze", se kterými nikdo neví, co se stane. Připomněl, jak Zelenský lhal o raketě, která dopadla do polského Rzeszowa, že to vypálila ruská strana, přičemž tuto raketu vypálili Ukrajinci s cílem vyprovokovat NATO, aby zahájilo útok proti Rusku, což byla nejpravděpodobnější spekulace.

Zdroj: Echo24, Deník TO, deník The Times, Lubomír Metnar na síti X