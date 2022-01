Vlastimil Podracký: Proslovy nové garnitury

reklama

Oba projevy představitelů nové garnitury byly celkem zbytečné, neobsahovaly nic převratného ani povzbuzujícího. Třeba prezident Havel by vyplnil čas alespoň kritikou obecných jevů společnosti a nějakou morální výzvou, prezident Klaus vyzvou k sebevědomému postoji a prezident Zeman, jak víme, alespoň nějakým bonmotem.

Proslov předsedy Senátu Miloše Vystrčila byl standardní slušný projev o situaci pozdní koronavirové doby, o které celkem vše potřebné známe. Byl umírněný a mohl by být nazván sjednocující, kdybychom neznali Vystrčilovo předcházející chování, které bylo více než rozdělující. Jediné ideologické vyjádření proslovu bylo skautské heslo: veselá mysl, hospodárnost a čistota. V rámci čistoty potom vyzval k jednotě. Že je to čisté pokrytectví ho možná nenapadlo, ale víme, že rozkládal minulou politiku, proti vůli vlády, prezidenta a parlamentu letěl na Taiwan. To zrovna nebylo ani ctění jednoty, ani hájení ekonomických zájmů státu. Pochybuji, že se změnil jen touto rétorikou. Mám velkou obavu o osud státu, když významné postavení má člověk, který zájmy státu nehájí. Zatím to moc nestálo, příště to může být horší.

Pokud se týká formální slušnosti, kterou v minulé štvavé politice proti Zemanovi a Babišovi nerespektoval, dnes vypadá, že se snaží. Konečně po vítězných volbách jsou na stole jiné prostředky. Formální slušnost nic nestojí (to bohužel asi nevěděl nikdy Miloš Zeman). Jak se aktivisté chovají předvedl Senát, když se snažil morbidním způsobem odstranit nemocného prezidenta a ujmout se jeho pravomocí. Takže nenechme se oklamat formální slušností!

Uvidíme, jak se bude chovat dál aktivista selektivního univerzalismu bojujícího, bez ohledu na ztráty, za lidská práva v jedné skupině zemí (v Číně, v Bělorusku, v Rusku), jako by zapomněl na nedodržování lidských práv v jiných zemích (v Turecku, v Saudské Arábii, v Jemenu, v Azerbejdžánu, na Ukrajině).

Miloš Vystrčil pochválil prezidenta Zemana a bývalého premiéra Babiše za jejich konstruktivní ústup od potíží s nastolením nové vlády. To je ovšem drobnost, která jaksi vyrovnává rétoriku, aby nebyla jen záporná a bylo ji možno nazvat slušnou. Samozřejmě v této rozhodné chvíli předávání vesla bych očekával nějaký státnicky vyrovnaný projev hodnotící minulou vládu. Nejsem si jist, že aktivista je skutečné vyrovnanosti a nestrannosti schopen.

Petr Fiala, označený Babišem a Zemanem jako slušný člověk, se sice slušně mnohdy v minulém období nechoval, jeho hodnocení protivníků znělo často jako nenávistný projev proti zločinnému nepříteli, ale přece jen je to jiná třída stojící o nějaký ten nepříliš velký stupínek nad tou obrovskou vlnou špíny a propagandy. Vítězstvím univerzalistů napětí pominulo, veškeré to štvaní bylo alespoň natolik úspěšné, že dovolilo opozici, aby se chopila moci.

Ohledně Fialova projevu nebudu hodnotit zdražování energií, na které stejně vláda nemá vliv. Stejně těžko také vláda něco může udělat s vnějšími cenami surovin a výrobků. Zajímavá je v tomto ohledu jen poznámka, že občany nenechá v bídě a bude jim pomáhat adresně. Docela věřím, že to myslí vážně.

Proslov odhalil rozpory, které jsou viditelné už od prvních dnů vlády. Především je to minulou vládou navrhované zmrazení platů politiků. Tento návrh nová vláda rychle před koncem roku odstranila, politici mají už dnes přidáno 6%, které jim nevezmou, takže je možno opět mluvit i o tom, že si politici platy zmrazí, což samozřejmě neudělají, je to jen oddalovací politika, aby se na to zapomnělo. Premiér Fiala mluví o úsporách zeštíhlením státu (to je standardní pravicová rétorika táhnoucí se už od premiérky Thatcherové). Ale zatím stát rozšířil o další ministerstva a nové agendy.

Vyzval občany k jednotě myšlení (hledat, co nás spojuje). Ale hned nato tvrdil, že minulá vláda nepřipravila evropské předsednictví ČR (což bývalá ministryně odmítá). Schválení jaderné energetiky a plynu jako čistých zdrojů prý Babišova vláda nedokázala prosadit. Mezitím přišla zpráva, že v den proslovů byly schváleny v EK dokumenty definující jádro a plyn jako čisté energie, což znamená, že úspěch měla minulá vláda zvláště spoluprací s Francií a V4 (přitom ministr nové vlády prohlásil, že v rámci V4 nebude spolupracovat, takže je otázka, s kým chce prosazování českých zájmů dělat).

Premiér Fiala tvrdil, že předsednictví EU nám umožní též řešit zdražování energií. Kdo ví, co vlastně předsednictví znamená, musí nutně uznat, že takové předsednictví žádné výhody ohledně vyjednávání neumožňuje. Ve skutečnosti zdražení energií je kompozitní záležitost různých vlivů, jednak světových cen, jednak jednání evropské energetické burzy, jednak kšeftování s emisními povolenkami, při kterém zůstávají velké peníze v kapsách spekulantů. Fiala obvinil Rusko z vydírání pomocí ceny plynu, což si nedovolila ani média jinak Rusku silně nepřátelská. Byť by to byla jen průběžná poznámka, naznačuje, jakou cestou se budou ubírat vztahy s Ruskem.

Fiala mluvil o covidu, jako by za něj mohla minulá vláda, jako by snad Babiš virus přímo roznášel. Řekl, že minulá vláda nadělala dluhy, aniž by řekl, že pandemie přece není možno překonávat bez peněz. Jeho vyjádření, že už před covidem vláda nadělala dluhy, není pravda, procentní podíl dluhu na HDP se každý rok snižoval, což je nejefektivnější umořování dluhu. Nevím, jak chce premiér společnost spojovat, když se nedrží faktů, a jeho vyjádření jsou předvolební rétorikou.

Nakonec předseda vlády varoval před populisty, kteří tvrdí, že vystoupením ze struktur EU se může situace zlepšit. Nedokázal ovšem nijak, že nemají pravdu.

Dále je pozoruhodné, že pan Fiala se dříve proti evropské zelené politice nevymezoval, spíše o ní mlčel, nyní tvrdí, že jádro a plyn jako čistý zdroj musíme obhájit, tedy to, co tvrdil i Babiš. Ale část této bitvy je už vybojovaná.

Premiér Fiala tvrdí, že chce lidem říkat pravdu, netajit jim problémy, neslibovat nemožné. Snaha o změnu politiky, kterou už propagoval v opozici, je viditelná zvláště v jeho vyjadřování, ve snaze zbytečně neslibovat. Uvidíme, co udělá, když bude muset obhajovat evropskou politiku v bodech, které jsou pro nás nevýhodné, které nám odebírají pravomoci nebo nás diskriminují proti ostatním. Univerzalistický politik předstírající, že univerzalismus beroucí nám naši státní samostatnost je pro nás výhodný, že obhajoba pravomocí národního státu je špatná, se nutně musí dostat do konfliktu sám se sebou a se zájmy státu a občanů.

