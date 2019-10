Vojtěch Razima: Beztrestní billboardaři

Kverulant.org proti tomu protestuje. Na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužila obecně prospěšná organizace Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již před dvěma roky to 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk. Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy s ročním zpožděním. Billboardaři odstranili do 1. září letošního roku 3 853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich odstranila celkem 456. Z toho Ministerstvo dopravy (MD) odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionů korun a od majitelů billboardů zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic zaplatilo MD, se Kverulant ani po urgenci odpovědi nedozvěděl. Za to, že billboardaři neodstranili svoje reklamním zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili billbordaři jen jednu jedinou pokutu ve výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje a ani Ministerstvo dopravy o žádné další podobné pokutě nevědí. Kverulant protestuje proti postup veřejné správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. Kverulant znovu apeluje na příslušné instituce, aby billboardaře za ignorování zákona začaly pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, že billboardy byly odstraněny za peníze daňových poplatníků.

