Yekta Uzunoglu: Rusko versus Turecko

Osmanská říše stovky let bojovala proti Rusku a to někdy s pomocí - to znamená za aktivní podpory celého křesťanského světa - viz válka na Krymu! V I. světové válce stály tyto země opět proti sobě a bylo by ještě hůř nebýt říjnové revoluce v Rusku s absolutní porážkou Osmanů. Vždyť Osmanové ztratili jen na Kavkaze desetitisíce vojáků ve I. světové válce proti Rusku!

Během II. světové války "moderní Turecko", i když se aktivně nezúčastnilo války proti sovětům, aktivně podporovalo hitlerovské Německo!

Po II. světové válce v Turecku umístěné jaderné zbraně způsobily obecně známou kubánskou krizi

Od konce II. světové války až do roku 1990, kdy došlo k pádu Sovětského svazu, Turecko mělo roli hlavní základny - jako jediná země NATO mělo Turecko přímou hranici se Sovětským svazem.Proto v rámci NATO došlo v Turecku k přezbrojování armády.

A potom? Pak celý západ podporoval svými prostředky Turecko, aby společně vyrabovali asijské republiky bývalého Sovětského svazu, jelikož tyto země měly turko - tatarské kořeny. Najednou se ze zaostalého Turecka se stala ekonomická velmoc. Ale Turci nevyrabovali jen tyto republiky, vyrabovali i částečně Rusko, Ukrajinu a celý Balkán. A to za aktivní podpory transatlantické civilizace!

Vyrabování mělo trvat věky, proto Turecko za finanční podpory bohatých arabských států otevřelo v těchto asijských republikách tisíce a tisíce mešit, náboženských škol, vysokých škol či universit. Proč? Turecko tak činilo s cílem rozšíření islámské ideologie do těchto národů. Chtělo z nich udělat defacto a de jure otroky! Tak se i ti, kteří byli pohané, stali přes noc fanatickými muslimy. Turecko dlouho podporovalo kdejaké hnutí i v samotném Rusku a ve všech bývalých sovětských republikách co bylo zaměřené proti Moskvě.

A právě přitom opět těžilo z bezvýhradné podpory západního světa

Proč v dlouhé minulosti ale i v současnosti celá západní civilizace podporovala islámské Osmany a později "moderní Turecko" proti křesťanskému Rusku nelze vysvětlit. To nepochopila ani jedna z nejvzácnějších osobností Evropy Helmut Schmidt jakožto kancléř SRN!

Poté přisel Putin, kterému trvalo dlouhou dobu než chaotické Rusko jak takž dal do chodu. Putin se nějak v té absurdní válce se západem v posledních čtyřech letech sblížil s islamistickým Erdoganem. Možná si myslel, že by ho mohl využít proti NATO. Ovšem to byla Putinova fatální chyba. Ano, Turecko je závislé na ruské turistice, částečně na ruském plynu a Rusko staví v Turecku dokonce jaderné elektrárny. Ale sebevětší výhody poskytnuté Ruskem nemůže vymazat z existence tureckých činitelů islamisticko – panturanistickou ideologii, to jest spojení ugrofinských a mongolských a islámských národů pod vedením Turecka jako v době Osmanské říše, kdy byl sultán i chalífa, to jest duchovním vůdcem všech islámů!

Proto od Turecka nelze očekávat, že by i nadále nepodporovalo šíření jak islámu, tak ale panturanismu. Jejich tisíce škol v asijských republikách, v Africe a v celé Evropě slouží jen tomuto cíli a tato ideologie bytostně ohrožuje jak Rusko, ale tak i celou Evropu.

Místo aby tyto evropské země se spojily a našly společný jazyk, se staly loutkami v rukách Erdogana.Tak jak je Erdogan zaměřen na tuto ideologii, se stal nebezpečím v těchto týdnech i pro samotné Rusko, které má svoje základny v Sýrii u Středozemního moře. Sem střílejí raketami islámští fanatičtí hrdlořezi ze syrské provincie Idlib. V Idlibu je soustředěno víc než 40.000 islámských hrdlořezů a víc než polovina z nich pochází právě z bývalých sovětských republik. Syrská armáda chce oprávněně svoje území vyčistit od cizích zločinců, ale Turecko říká svoje velké NE! Evropa je pojmenovává jako rebely proti Assadovi, i když všem evropským státům je známo, kdo z nich do které radikální islámské zločinecké organizace či společenství patří. Takže Sýrie má právo vyhnat ze svého území cizí zločince nebo nikoliv? Turecko jen za posledních pár dní poslalo do syrské provincie Idlib víc než 1000 nákladních aut těžkých zbraní, což je v rozporu se všemi mezinárodním úmluvami! Je to okupace cizí země bez zákonných důvodů!

A svět mlčí a Rusko neví, co s tím

Totéž se děje v Libyi, kde parlament rozhoduje jinak než loutková vláda v Tripolisu. Ale loutkovou vládu uznávají Spojené národy, i když parlament již dávno vládu odvolal! Spojené národy tolerují, aby Turecko ze syrského Idlibu přivezlo do Libye islámské hrdlořezy a Rusko jako jediné do malé země poslalo svoji Vagnerovou armádu, aby pomohlo zastavit růst počtu islamistů, ale to se opět nelibí Erdoganovi a co ten dělá? V minulých dnech bleskově navštívil Ukrajinu, kde provokativně salutoval s ukrajinskou prezidentskou gardou s fašistickým výkřikem "Sláva Ukrajině" a hned daroval Ukrajincům 30 milionů eur za účelem nákupu tureckých zbraní k boji proti Rusku, dal Ukrajině finanční prostředky ke stavbě 500 domů krymským Tatarům a Krym označil za Ruskem okupovanou zemi a začal opět agresivně podporovat tzv. krymské Tatary stejně jako v nedávné minulosti!

Islamistický panturanismus není žádná hra a představuje vitální nebezpečí jak západní, tak ale i pro východní Evropu, tj. pro celou evropskou civilizaci. Je nejvyšší čas, aby jak EU, USA tak ale i Ukrajina a Rusko přestali vést mezi sebou absurdní boj, který slouží jen a jen islamisticko - panturanistické ideologii a tím urychluje jen rozklad celé evropské civilizace!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

