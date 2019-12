Zbyněk Fiala: Německá auta pod tlakem

Je to největší krize od vynálezu automobilu zaznívá nad přechodem na hybridní a elektrické automobily, který má to hlavní zvládnout už během nacházejících tří let.

Německá automobilová výroba je už o 14,4 procenta níže než před rokem, když za pouhý říjen spadla o 5,6 procenta. A to ještě do závodů Volkswagenu znovu zamířila policie a zkoumala motory, snad v dalším dějství Dieselgate. V říjnu znovu klesly zakázky pro celý německý zpracovatelský průmysl, a v listopadu to podle Financial Times nemělo být lepší. Hospodářský růst zachraňují nad nulou spotřebitelé a stavebnictví. V celé eurozóně průmyslová výroba v září rostla jen o nepatrných 0,1 procenta. Podle analytiků, německá ekonomika přešla na dvourychlostní model, kdy slabší je ta exportní složka, kterou ohrožuje americko-čínská obchodní válka, Brexit a přechod na elektrická auta.

První dva problémy nemusí trvat dlouho. V listopadu proběhla telefonická jednání na úrovni čínského vicepremiéra pro ekonomiku a amerických ministrů financí a obchodu. O Brexitu můžeme mít jasněji po 12. prosinci, kdy proběhnou předčasné britské volby. Kdyby měli konzervativci absolutní většinu, máme na rok jasno, rozvodová dohoda, kterou uzavřel premiér Boris Johnson předpokládá vyjednávání do konce roku 2020. Pak se ale může znovu vynořit riziko „pádu z útesu“, pokud by se do té doby nestihla vyjednat obchodní dohoda s EU a Británie odešla zcela bez dohody. Postaví-li vládu labourista Jeremy Corbyn, dojde na druhé referendum a je možné i zrušení Brexitu.

Německý průmysl obrátil k sestupu už před dvěma lety, nejprve jen k nižším tempům růstu. Pod nulu se dostal loni v létě a teď už to začíná být nebezpečné i pro sousedy (nejvíc je napojené Česko) a celou eurozónu. Samotný automobilový průmysl hlásí nebezpečí propouštění, protože přechod na elektrická auta opouští spoustu tradičních výrob. V současné době zaměstnává 830 tisíc lidí přímo a v navazujících oborech dva miliony dalších. Automobilky Daimler a Audi spolu s výrobci součástí Continental a Bosch zatím vidí jako ohrožené 50 tisíc pracovních míst.

„V současné podobě nepřežije nikdo,“ věští ve Financial Times dlouholetý poradce automobilového průmyslu Ralf Kalmbach. Je to „největší krize od vynálezu automobilu“ Karlem Benzem před sto lety.

https://www.ft.com/content/5c304e72-120a-11ea-a7e6-62bf4f9e548a

Tak převratná věštba to zas není, nikdo se zachováním dnešní podoby nepočítá. Všechny německé automobilky zrychlily tempo přechodu na hybridní a bateriový provoz. Také Herbert Diess, generální ředitel VW konstatuje, že „automobilový průmysl je uprostřed dalekosáhlé proměny“.

Jen pro německé automobilky to znamená 40 miliard euro investic během nejbližších tří let, ale to zdaleka není konečná. Samotný VW předpokládá, že v příštích pěti letech vydá na investice do přechodu na hybridní a elektrická auta a s tím spojenou digitální techniku celkem 60 miliard euro. Jenže velké investiční výdaje teď provází výrazný pokles ziskovosti, který už probíhá dva roky. Globální plány prodeje aut byly naplněny jen z 90 procent.

Současně se objevují varování, že v budoucnu do toho zasáhne i stárnutí obyvatelstva, a tak kupců znovu ubude – nemluvě o trendech sdílení aut a nástupu aut bez řidiče, za kterými se rýsuje přechod k užívání osobní dopravy jen jako služby. Ale Oliver Zipse, šéf BMV, to bere statečně a stále vidí „velký prostor pro růst automobilového průmyslu“.

Někteří analytici straší víc než jiní. V příští dekádě může v Německu zmizet až milion pracovních míst spojených s auty, obává se Ferdinand Dudenhöffer, ředitel Centra pro výzkum automobilismu na Univerzitě v Duisburgu. Odbyt německých aut v Číně klesá už půldruhého roku.

Také Ola Kallenius, šéf Daimleru, má za to, že právě teď je nejhůř, ale je třeba se z toho probít. „Musíme dosáhnout zásadního vzestupu během nadcházejících tří let,“ řekl na setkání s investory.

Tohle abychom sledovali hodně pozorně...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Corbyn stahuje Zbyněk Fiala: Průmysl vázne, ale štěstí letí vzhůru Zbyněk Fiala: Vyžeňme daně z ráje Zbyněk Fiala: Obchodní válka vyhlíží příměří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.