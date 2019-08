Zbyněk Fiala: Sanders a Warrenová už vedou

Krátce poté, co předvolební průzkum týdeníku The Economist a internetového hlasování YouGov přiblížil dvojici Bernie Sanders a Elisabeth Warrenová na dotek k vedoucímu kandidátu před prezidentskými primárkami Demokratické strany (se skóre 19 – 18 – 22), další průzkum Monmouth University už vidí Sanderse a Warrenovou na vedoucích pozicích (20 – 20 – 19).

Počáteční fáze amerického předvolebního boje před listopadem 2020 má na straně Demokratů dva trendy: procenta voličské přízně pro liberální senátorku Elisabeth Warrenovou stále rostou, zatímco bývalý viceprezident Joe Biden, ve kterém zpočátku mnozí viděli jistotu, že porazí Donalda Trumpa, vytrvale ztrácí. Kdybychom se drželi jen průměrných čísel, Biden má stále dostatečný předstih více než 10 procentních bodů. Avšak mezi průzkumy jsou značné rozdíly a některé z nich ukazují zcela odlišný obraz předvolebního boje, který může zásadně změnit politickou mapu USA.

Snižování odstupu Joe Bidena ukazuje vytrvale velice propracovaný průzkum týdeníku The Economist a internetového portálu pro potřeby nejrůznějších hlasování YouGov. Jdou hluboko do detailů a vyjde jim z toho každý týden pěkně tlustá kniha o 300 stránkách. Ještě před měsícem měl u nich Biden potenciální hlasy 26 procent voličů, ale ve dnech do 20. srpna už to bylo jen 22 procent. Jeho největší konkurence v Demokratické straně, senátor Bernie Sanders, byl ve stejné době zachycen v růstové fázi ze 13 na 19 procent, a senátorka Elisabeth Warrenová udržela vysokou hladinu 18 a více procent.

Průzkum pochopitelně není jen o těchto třech, probírá se tam spousta témat. Zajímavé byly odpovědi na otázku, jaká je pravděpodobnost, že Donald Trump volby prohraje. Odpověď „velice pravděpodobně“ a „je to možné“ si vybralo 45 procent účastníků, nerozhodných je dalších 14 procent. Tady evidentně houstne vzduch. Ještě zajímavější bylo, kdo vidí Trumpovy šance nejhůře. Byla to skupina nejmladších ve věku 18–29 let, pochopitelně Demokraté, kupodivu voliči s příjmy nad 100 tisíc dolarů ročně, a pak také voliči z amerického Západu. V těchto skupinách dosahuje nedůvěra ve znovuzvolení Trumpa 49 procent.

Můžeme se na to podívat i opačně. Trumpova přízeň představuje standardních 43 procent a je vyšší u mužů (49). U těch nejmladších to však má Trump o moc slabší (34). Musí spoléhat na bílé (52), protože z černých ho odmítá 82 procent. Ještě hůř jej vidí Demokraté (negativních 89), ale i skupina s nejvyššími příjmy (negativních 58) a lidé ze Západu (negativních 53). Bidenova přízeň je podle stejného průzkumu o schůdek níže na 39 procentech. Líp ho vidí ženy (42), předdůchodová věková skupina (43), černoši (62), pochopitelně Demokraté (71), nejvyšší příjmy (43) a obyvatelé Jihu (39).

Senátor Bernie Sanders je na tom s celkovou přízní zatím hůře než Trump, ale lépe než Biden (41). U žen a mužů se to prakticky neliší. Je preferován nejmladšími (49), překvapivě i černými (65), pochopitelně Demokraty (71), voliči s příjmy do 50 tisíc dolarů ročně (44) a na Severovýchodě (45), kde je doma. Ale teď to srovnejme se senátorkou Elisabeth Warrenovou. Její celková přízeň (39) má oporu u žen (41), je nepatrně vyšší u nejmladších (42), výrazně vyšší u černých (55), vynikající u Demokratů (72), ale také u vyšších příjmů (52). Regionálně vede jako Sanders na Severovýchodě (45).

Tohle je tedy poslední pohled, ale vedle toho musíme vzít do úvahy i dynamiku. Trump klesá mírně, Biden rychleji, Sanders drží a Warrenová roste. Nejnovější průzkum Univerzity Monmoth už pořadí mezi Demokraty otočil, Biden je o bodík překročen a Sanders a Warrenová jsou nad ním v plichtě.

Tento průzkum si rovněž všímá detailnější situace ve státech, kde proběhnou primárky jako první, včetně „superúterý“ 3. března, a odlišuje to od států s pozdějším termínem. Je to pochopitelné, jakmile se vlak jednou rozjede, voliči začnou naskakovat do předních vagonů.

A teď si držte klobouky, je to prudká jízda. Senátorka Warrenová měla v průzkumech Monmoth pro ty časnější primárky v květnu pouhých 9 procent, ale v srpnu už je na 20. Je na tom stejně jako Biden, ale ten se tam ve stejné době svezl z květnových 26. Senátor Sanders musí zabrat, protože jedny z prvních primárek jsou v New Hampshire, vedle jeho domovského Vermontu, a on v této sadě zatím nastoupal jen ze 14 na 16 procent.

Z pohledu přízně je na tom v těchto průzkumech Warrenová skoro stejně jako Biden (65 a 66), ale výrazně lépe z pohledu nepřízně (13 a 25). Znovu, Warrenová se lepší, Biden klesá.

Zajímavé je, že Bidenovy preference ve zmíněném období od května prudce klesly i u těch voličů Demokratů, kteří se považují za umírněné nebo konzervativní (ze 40 na 22). Dokonce i ti se raději přesouvají k Sandersovi (z 10 na 20) a Warrenové (z 6 na 16). Biden byl zpočátku přitažlivý jako někdo, kdo má šanci porazit Trumpa. Tomu už teď věří málokdo, a tak se otázka „umírněnosti“ stává podružnou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Sedm rozhádaných Zbyněk Fiala: Corbyn nabízí revoluci Zbyněk Fiala: Argentina chystá obrat Zbyněk Fiala: Zahřmělo - Elon Musk podporuje nepodmíněný příjem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV