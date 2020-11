Zbyněk Prousek: Dostála ministryně spravedlnosti svých slov, nebo toleruje maření spravedlnosti?

reklama

Dne 31. října 2020 uplynul přesně jeden rok od doby, kdy jsem se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky účastnil konference na téma: „Šmejdi a jejich byznys“. Konferenci tehdy pořádal a dle mého názoru velmi dobře připravil a zorganizoval pan Patrik Nacher - poslanec hnutí ANO a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele a záštitu převzal sám premiér ČR Andrej Babiš.

Ve svém vystoupení na konferenci jsem tehdy mimo jiné řekl:

Podvodný „šmejdí byznys“ není žádné nekalé podnikání, ani nekalá obchodní praktika, ale organizovaný zločin dle § 129 Trestního zákoníku tolerovaný státem. Tedy

podvody vystavěné na principu předem připravené nevymahatelnosti práva

podvody pod maskou podnikání

podvody znevažující slušné a poctivé podnikání

podvody škodící morálně, hospodářsky i politicky

podvody, jejichž kolébkou je Mělník

Konference se jako jeden z významných hostů účastnila také ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Ještě před konferencí samou, tj. dne 02.09.2019 jsem se spolu s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Patrikem Nacherem účastnil pracovní schůzky s ministryní spravedlnosti Marii Benešovou. Na základě moji mnohaleté profesionální praxe i občanských aktivit v rozkrývání a potírání tzv. šmejdího byznysu jsem paní ministryni z mého úhlu pohledu seznámil se rozsahem škodlivosti a závažností podvodů tzv. „šmejdího byznysu“ a v souvislosti s tím také s obsahem souboru trestních oznámení, která jsem proti rozsáhlému mělnickému gangu pachatelů a účastníků „šmejdího byznysu“ ke dni pracovní schůzky podal.

Tedy souboru trestních oznámení proti gangu, jakož to uskupení více jak 90 konkrétních osob s organizovanou působností, vnitřními pravidly, s rozdělením funkcí na kmotry či pěšáky i dělbou činností a současně gang, který spolu s jeho pomocníky, přisluhovači a zaprodanci nejrůznějším stupňům klientelismu a za využití více jak 130 účelově založených - tzv. „skořápkových firem“ vytvořil obrovskou chobotnici zla, a to vše s cílem soustavně podvádět a okrádat předem pečlivě vybrané oběti. Ona chobotnice se však neomezovala „jen“ na „šmejdí byznys“. Některá z mých oznámení se týkala také konkrétních konkurzů či insolvencí - obojí opět v řádech desítek miliónů korun, včetně tzv. doprovodné trestné činnosti či s figurací osob z okolí tzv. Berdychova gangu, nebo osob s figurarcí v tzv. H-Systému. V souvislosti s chobotnicí některá z mých oznámení zmiňovala také pozoruhodná „náhlá úmrtí“, nebo pozoruhodná vážná zranění min. pěti mladých mužů z Mělnicka, která snad jen policie považuje za sebevraždy či dopravní nehody, a to vše podepřeno nepoctivým právním servisem, obchodem s tzv. Bílými koňmi, či osobními daty lidí. Krom toho mnohé z podnětů a oznámení vyjadřují také podezření o méně či více závažné nespolehlivosti několika konkrétních, ať už bývalých či současných policistů nejrůznějších stupňů PČR.

Paní ministryni jsem ale také seznámil s pozoruhodnou šablonovitostí a ještě pozoruhodnější slepotou vůči mnou učiněným podáním ze strany Okresního státního zastupitelství v Mělníku, a současně ji seznámil také s naprosto neobvyklou rozhodovací praxí uvedeného SZ, včetně některých pozoruhodných stanovisek k dohledu z Krajského státního zastupitelství v Praze.

Následně, na již zmíněné konferenci dne 31. října 2019 se k problematice „Šmejdího byznysu“ a k obsahu jednání pracovní schůzky paní ministryně Benešová vyjádřila takto:

„Máme tam dost podání, asi 70 souborů. Je to docela vážná věc, jakási chobotnice propojená s kmotry a organizační strukturou, která má i určité prvky dělby moci. Analyzujeme to a v rámci odboru dohledu a kárné agendy to budu muset nějak rozhodnout. Existuje tam určité zanedbání této agendy ze strany státního zástupce,“ uvedla ministryně s tím, že případ bude sledovat a hodlá osobně navštívit mělnické státní zastupitelství a bude požadovat informace, „proč to tak liknavě řešili,“. Viz zde.

Jak od konference, tak od vyjádření paní ministryně uplynul rok, a tak si po roce a ve své podstatě i ve veřejném zájmu kladu otázku:

Dostála ministryně spravedlnosti svých slov, nebo maření spravedlnosti toleruje?

Jak konala ve věci zanedbání agendy ze strany státního zástupce?

Kdo byl v předmětné kauze volán k odpovědnosti za liknavost a možná i nadržování zločinu?

Kdo byl u OSZ v Mělníku postižen za nerespektování trestně právních norem?

Dočká se více jak 122 poškozených občanů ‚CR práva a spravedlnosti?

Otázek bych jistě vygeneroval mnohem více, ale není třeba. Kdo umí a chce chápat – chápe ji.

Jestliže v úvodu tvrdím, že v oblasti „šmejdího byznysu“ vláda není schopna chránit společnost před trestnými činy, tak své tvrzení opírám o fakta, a to jak o fakta co do počtu obětí, tak o fakta co do nárůstu forem a způsobů spáchaných a páchaných podvodů. Vždyť je očividné, že pachatelé a současně hyeny „šmejdího byznysu“ nemají zábrany podvádět a lichvařit a současně tak respektovat zákony na ochranu společnosti před trestnými činy ani v době nouzového stavu; natož pak v „běžném životě“?!

Tvrdím proto, že jde o další z důkazů o tom, že pachatelé podvodného „šmejdího byznysu“ se páchanými podvody a mnohdy i souběžnou trestnou činností vysmívají jak jejich obětem, tak státu, resp. vládě.

Současně ale vládě vzkazuji:

K otočení pomyslných přesýpacích hodin nespatřuji problém.

Stačí jen nazývat věci pravými jmény a následně adekvátně a při tom legitimně konat.

Takzvaný ŠMEJD ve skutečnosti není nic jiného než podvodník, a podvodník patří stíhat a soudit! A v případě rozsudků – ideálně peněžité tresty s úhradou podmíněnou vězením + zabavovat výnosy a luxus pořízený z podvodů. Není k tomu ani třeba měnit či přijímat nové zákony, účinné jsou totiž i ty již platné. Je ale potřeba aby se stávající normy skutečně používaly. K tomu je však zapotřebí plně fungující orgány státu.

Vyjádřeno jinak: Jsem názoru, že ochránit společnost před organizovanými podvody není možné bez celkového narovnání současného žalostného stavu v české policii a kritického stavu v realizaci veřejného zájmu stran soustavy státního zastupitelství. Současně jsem také názoru, že ono narovnání není možné bez aktivního přístupu ministerstva spravedlnosti – v jeho čele stojí právě jmenovaná Marie Benešová a také bez aktivního přístupu ministerstva vnitra - v čele stojí Jan Hamáček.

V závěru už jen stručně:

Věřím, že oba ministři ve vedení svěřených jim resortů, a zejména pak paní Marie Benešová přesvědčí nejen mě, ale zejména všechny lidi dobré vůle a všechny ty, kterým není lhostejný současný stav ČR jakož to právního státu o tom, že uplatňování a realizace státní moci v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti není v činnosti právě jejich resortů jen frází, ale skutečnou a tak i viditelnou službou veřejnosti – službou nám – občanům této země.

Zbyněk Prousek

Psali jsme: Martínek (Piráti): Jak chránit blízké před online „šmejdy“? Senátor Láska: Návod proti šmejdům dTest: Předváděcí akce vystřídali energetičtí šmejdi, na vzestupu jsou i neférové online seznamky 24 milionů a rychle pryč. Tady šmejdi údajně „holili“ důchodce. Už mizí? Na internetu o nich kolují hrozné věci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.