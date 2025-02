Zdeněk Jemelík: Tečka za zákazem knihy Zločiny beze zbraní 2

Odmítnutí odvolatelé projevili nespokojenost s rozsudkem bezprostředně po jeho vyhlášení nabubřelými články na Parlamentních listech, v nichž hrozili, že rozsudek asi napadnou ústavní stížností. Vyjádřil jsem se k nim kriticky rovněž na Parlamentních listech (ZDE a ZDE). Až s odstupem jsem se mohl seznámit s písemným vyhotovením rozsudku, k němuž se odvolatelé zatím nevyjádřili. Seznámení veřejnosti se základem právních úvah odvolacího soudu je dalším důvodem k návratu k této záležitosti.

Lze je shrnout zhruba takto: 1/V pohoršení vzbuzujícím textu se uvádí jako skutkové zjištění, že manželé Novotní nechali unést podnikatele Pavla Buráně a vystavili jej vydírání, což je v rozporu s právní větou pravomocného zprošťujícího rozsudku, tedy se závěrem, že skutek nebyl prokázán. 2/Na základě nepravdivých informací autorka zpochybnila důvodnost zproštění Novotných obžaloby. Ale o vině a trestu nerozhoduje parta najatých pisálků, nýbrž soud. Připomínám, že pravomocný zprošťující rozsudek odolal přezkumu řádnými i mimořádnými opravnými prostředky včetně ústavní stížnosti. 3/ Zpochybnění důvodnosti pravomocného zprošťujícího rozsudku je v rozporu s právem poškozených manželů na uznání presumpce neviny, chráněné Ústavou. 4/Poškození manželé mají Ústavou zakotvené právo na obranu své dobré pověsti. Šíření nepodložené ostouzející bajky o únosu bez únosců nelze tolerovat.

Jako laik, zabývající se dlouhodobě sledováním trestních řízení, soudím, že z uvedených závěrů odvolacího soudu lze vyvodit popis skutkové podstaty trestného činu „pomluva“.

Důležité je poučení v závěru rozsudku: proti němu je možné podat dovolání, a to za zákonem stanovených podmínek. Pokud by odvolatelé chtěli podat ústavní stížnost, museli by nejdříve přeskočit tuto překážku, protože oslovení Ústavního soudu je možné pouze po vyčerpání nižších opravných prostředků. Přípustnost podání dovolání v občanskoprávním řízení je ale zákonem omezena. Naděje na úspěch dovolání v občanskoprávním řízení je podstatně menší než v řízení trestním.

Podotýkám, že vydání knihy, postižené zákazem distribuce, je sice velmi účinným, nikoli však jediným nástrojem ostouzení manželů Novotných. Vedle celé řady různých článků na Parlamentních listech to jsou zejména vystoupení na obrazovkách soukromých televizí, seminář v prostorách Poslanecké sněmovny či beseda v kině Atlas. Vesměs se na nich podíleli stejní lidé, kteří se zapojili do ostouzení Novotných vydáním knihy. Všichni by se měli zamyslet nad písemným vyhotovením rozsudku a postiženým se pokorně omluvit. Marie Formáčková by se měla omluvit i za hanopis, uveřejněný v „náhradní“ knize Zločiny beze zbraní 2c.

Vydavatelé knihy umístili do prostoru, uvolněného v „náhradní“ knize odstraněním hanopisu Marie Formáčkové, vzkaz pro mne: mám si přečíst trestní spis a pak se přijít omluvit panu Pavlu Buráňovi i jim. Z odůvodnění rozsudku ale vyvozuji pro ně doporučení, aby si spis konečně řádně prostudovali sami a nějakým vhodným způsobem vyrozuměli veřejnost o tom, jakých nesmyslných tvrzení se za účelem ostouzení Novotných dopustili. Jejich omluvu nepožaduji.

Jako bývalý dlouholetý aktivní člen Spolku Šalamoun lituji, že výsledek jeho zapojení do ostouzení manželů Novotných je trapný. Utrpěl prestiž, který si Šalamoun vydobyl pod předsednictvím pana Johna Boka. Stalo se v historii spolku asi poprvé, že by soudy zvrátily jeho veřejný právní úkon a popřely správnost jeho konání. Lituji také, že se poprvé od mého vyloučení ze spolku Šalamoun pustil po skončení procesu do sporu na straně žalobní v řízení, na němž jsem pracoval na straně obhajoby od začátku až do konce. Až dosud jsme pracovali každý na svých kauzách a nedocházelo ke střetům.

