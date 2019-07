Zdeněk Lanz: Greta Thunbergová, dr. h. c.?

Je pravděpodobné, že tato duševně nemocná nezletilá dívka si plně neuvědomuje význam toho, co dělá a co říká. Je více než pravděpodobné, že to, co dělá a co říká, nevymyslela sama. Je téměř jisté, že je pouze loutkou v rukách jakýchsi „klimatických velekněží“, kteří straší lidstvo „oxidouhličitou“ apokalypsou, pokud nebude slepě poslušno jejich nesmyslných příkazů.

Počínání těchto samozvaných „klimatických proroků“ je o to odpornější a zavrženíhodnější, že když už jejich nepodloženým tvrzením o změnách klimatu vlivem činnosti člověka přestávají pod tíhou důkazů věřit dospělí, tak se neštítí pro hlásání klimatického náboženství zneužít děti a mládež (viz článek Klimatické šílenství už zasáhlo i děti a mládež).

Asi se těžko dobereme poznání, kdo za tím vším stojí. Ale plán vyšel a z nastrčené šestnáctileté dívky – záškolačky - je světoznámá aktivistka pro boj proti globálnímu oteplování.

Tisknou si s ní ruku různé celebrity, přijímají ji představitelé světových organizací, účastní se světových kongresů a fór, je držitelkou řady ocenění a je navržena na Nobelovu cenu míru. Jedna belgická universita dokonce oznámila, že jí udělí čestný doktorát.

Pro pochopení podstaty této tragikomické „klimatické taškařice“ by nám určitým vodítkem mohli být hlídací psi demokracie – některá „nezávislá media“ a jejich novináři. Např. Luboš Palata, t.č. expert Deníku na Evropskou unii, v komentáři ze dne 20. 7. 2019 s názvem Zelené, nebo špinavé Česko? doslova „zelení“. Za přečtení určitě stojí celý článek, ale zde citace alespoň některých pasáží – největších „zelených perel“ pana Palaty, ale i nové šéfky Evropské komise.

…..

Nebylo náhodou, ale záměrem, že závazek udělat z Evropy ještě za života dnešních padesátníků „klimaticky neutrální“, tedy planetu dál neničící kontinent, byl prvním bodem předvolebního projevu nové šéfky Evropské komise. Ursula von der Leyenová překreslila bez skrupulí dosavadní cestovní mapu k tomuto cíli a motoristicky řečeno přeřadila z trojky rovnou na pětku.



„Chci, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě do roku 2050,“ prohlásila. „Dohromady musíme podniknout odvážné kroky. Naše současné plány na snížení emisí CO2 o 40 procent do roku 2030 nestačí. Musíme se snažit o víc. A dosáhnout 50 nebo dokonce 55 procent,“ uvedla nová šéfka Bruselu.



…..



Zelenající se Evropská unie je pro Česko ještě větší výzvou než celá migrační krize. A to proto, že na rozdíl od migrantů, kteří tu nikdy nebyli, klimatická změna je i tady v Česku a tvrdě dopadá už na naše současné životy. A to přesto, že Václav Klaus, člověk, který byl deset let prezidentem, tvrdí a dokud se na troud neusmaží, bude tvrdit, že žádné lidmi způsobené globální oteplování není.

…..

Teprve, když nám teď vysychají studny a lesy schnou nastojato, připouští část Čechů, že klimatolog - amatér Klaus neměl pravdu a měly ji tisíce vědců. Jenže od toho je pořád daleko k tomu, chtít s tím něco dělat.

…..

V roce 2050 bude Babišovi 95 let a asi už nebude naživu. Naživu nebude ani většina jeho voličů, kterou dnes tvoří hlavně lidé v penzi. Lidé, kteří chtějí dožít tak, jak žili. S auty na benzin, elektřinou z hnědého uhlí, potravinami z velkolánů. Jenomže ono to prostě nepůjde. Už oni budou muset volit mezi dražším zeleným, nebo levným špinavým Českem. Mezi snesitelnou budoucností pro děti a vnuky, nebo svým klidným dožitím.

Tolik ukázky z článku Zelené nebo špinavé Česko?

Pan Palata zde sice vystupuje jen v roli jakéhosi „nezávislého klimatického komentátora“, ale z ukázek je zřejmé, kam vedou nitky, za které kdosi tahá. K Zeleným, do Berlína a do Bruselu. Bylo by však naivní domnívat se, že nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen stojí na pomyslném vrcholu pyramidy klimatického náboženství. A nestojí na něm ani generální tajemník OSN či generální tajemník Amnesty International. Ti všichni jsou jen malé ryby.



Skutečné strůjce je potřeba hledat mezi těmi, kteří do klimatického byznysu vložili nemalý kapitál a očekávají gigantické zisky. Jsou to „bezejmenní“ šéfové tzv. klimaticko-průmyslového komplexu (přiléhavý název jsem si vypůjčil z článku Éra vědy založená na důkazech skončila Vítězslava Kremlíka). Ty nezajímá osud lidí v zaostalejších zemích světa, jejichž životní úroveň je přímo závislá na spalování fosilních paliv. Ty nezajímají výsledky nejnovějších vědeckých poznatků o vztahu vývinu CO2 a oteplování planety. Ti se nedívají nalevo ani napravo. Osud Země je jim lhostejný.



Mají „své vědce“, kteří jim za mrzký peníz potvrdí to, co oni potřebují. Mají „své novináře“, kteří za mrzký peníz to „potvrzené“ vytroubí do světa. Mají peníze a chtějí jich ještě víc. K tomu jim slouží „špinavý kšeft“ s emisními povolenkami. Ale ani víc peněz jim nestačí, chtějí i moc.



Hlasatelé klimatického náboženství založili svá tvrzení na na první pohled nesprávném předpokladu, že přirozený vývoj planety Země byl prakticky ukončen a vše, co se na ní v současnosti děje, děje se vinou lidské činnosti. To ale pochopitelně není pravda.



Samozřejmě, že lidé se musí k životnímu prostředí chovat šetrně ve všech ohledech, tzn. i včetně rozumné likvidace odpadu. Samozřejmě, že by lidé neměli plýtvat přírodními zdroji. Samozřejmě, že je potřeba šetřit vodou, zejména pak v sušších obdobích, která nebyla ani v minulosti žádnou výjimkou (viz např. článek Největší sucha v ČR a jejich příčiny), který mapuje období sucha u nás několik století nazpět).



Ale dávat všechny negativní jevy klimatu do souvislosti s vývinem oxidu uhličitého vlivem lidské činnosti jen proto, aby se z lidí staly poslušné bojácné ovečky a z šéfů „klimatického byznysu“ boháči, je nejen nevědecké, ale i zavrženíhodné a trestuhodné.



Kdyby se slečna Greta Thunbergová věnovala více studiu než záškoláctví, mohla by časem prozřít a možná získat i opravdový doktorát. Takhle je jenom jakýmsi politováníhodným „klimaticko-alarmistickým maskotem“ bohatých, mocných a bezohledných.

