Zdeněk Lanz: Marťani na Hrad?

Podle serveru denik.cz ho u prezidentských voleb někteří kandidáti děsí. „Prezidentem by měl být někdo, kdo tuší, o co v politice jde. Neměl by to být Marťan, myslím vůči politickému systému,“ řekl doslova v narážce na kandidáty, pohybující se dosud mimo politiku, zejména Michala Horáčka a Vratislava Kulhánka. „Pořád předpokládám, že Miloš Zeman bude kandidovat,“ připojil.

Je přirozené, že zodpovědný volič se bude snažit shromáždit o kandidátech, nebo o těch, kteří svůj záměr kandidovat zatím pouze vyhlásili, maximum informací. A nejen z jejich vlastních webových stránek.

Bude přemýšlet o tom, zda to nutně musí být někdo, kdo tuší, o co v politice jde, jak řekl Václav Klaus, nebo zda to může být i někdo, kdo má „jen“ „ rozumné názory“.

Údaje o jednotlivých zájemcích o nejvyšší ústavní funkci nejsou nijak unifikovány a tak je potřeba prolistovat více stránek. Tím nejdůležitějším tématem je to, jak jeden každý kandidát chce hájit naše národní zájmy.

O Michalu Horáčkovi se dočteme např. na Wikipedii, o Vratislavu Kulhánkovi třeba na iDNES.cz a o Jiřím Drahošovi opět na Wikipedii.

U Michala Horáčka se mi nelíbí jeho podpora založení Liberálně ekologické strany (LES) Martina Bursíka, nesouhlasím s jeho vyslovením se pro ekonomické sankce vůči Rusku a s jeho podporou vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.

Vratislav Kulhánek se v mých očích diskvalifikoval svou automobilovou loterií. Možná, že se inspiroval u svého dříve oblíbeného hnutí, které volil a jehož lídr svého času nabízel potenciálním voličů koblihy.

Ale Škodovka je holt Škodovka.

U Jiřího Drahoše mi vadí, že by v mezinárodní politice nerušil sankce proti Rusku a podporuje ukrajinskou územní celistvost, že spojuje dnešní Rusko se Sovětským svazem a s invazí v roce 1968. Že v srpnu 2015 podepsal petici Vědci proti strachu a lhostejnosti, která reagovala na protiimigrační a protimuslimské nálady v české společnosti a že odmítá právo referenda občanů České republiky vyjádřit se k vystoupení z Evropské unie.

I když ve volebních programech těchto zájemců o Hrad najdeme i několik rozumných názorů, jako celek mě neuspokojily postoje ani jednoho z nich.

A Mirek Topolánek? S oběma Klausi nebo proti nim? To si měl rozhodnout dřív, než se do toho „mediálně zamotal“. A ve své prezidentské kampani v médiích sice mluví jako „pravicová čítanka“ , ale většina z nás si určitě pamatuje i jeho vystupování a názory v době, kdy byl premiérem.

A tak raději dalších pět let s Milošem Zemanem. Jeho stanoviska, např. na přijímání migrantů, vydírání naší republiky Evropskou unií kvůli kvótám, inkluzi a na trest smrti, jsou mi velmi blízká. A navíc nejenom tuší, ale velice dobře ví, o co v politice jde. A to je důležité.

Ale co s těmi kandidáty - „Marťany“?

A hle, na Neviditelném psu v rubrice Chechtavej tygr se objevil CHTIP.

Dovolím si citovat.

Stojí dva kosmonauti na Marsu, dívají se střídavě na sebe, na zem, na raketu, na sebe, na zem, na raketu.

Po chvíli to jeden z nich nevydrží a říká:

„Co na mě tak čumíš, já tam ty klíče nezabouch!“

A je po problému. Jen bychom asi potřebovali větší raketu.

Poznámka autora: tučně zvýrazněný text je myšlen v nadsázce a v žádném případě nikoho nenavádí k tomu, aby prezidentské kandidáty, kromě Miloše Zemana a Mirka Topolánka poslal v raketě na Mars.

Zdeněk Lanz

