Nejtransparentnější je Horáček, nejméně průhledný Zeman, ukázala analýza

Nejméně průhledné je financování kampaně prezidenta Miloše Zemana. Vyplývá to z analýzy, jejíž výsledky dnes protikorupční organizace zveřejnila na svém webu.

Kampaň všech prezidentských kandidátů stála podle ředitele organizace Davida Ondráčky do konce loňského roku přes 60 milionů korun. „Odhadujeme, že do voleb se může utratit až 200 milionů,“ uvedl Ondráčka. Upozornil na to, že kampaň ve prospěch Zemana musela stát desítky milionů korun vzhledem k billboardům a online reklamě.

Nejvyšší částkou si zatím podle přehledu svých transparentních vložil Horáček, a to 27 milionů korun. Podle koordinátora monitoringu kampaní Ondřeje Cakla o financování své kampaně zveřejnil nejvíce informací, jako jediný z kandidátů uvedl průběžné vyúčtování nákladů, svůj tým i spolupracující subjekty.

Zeman naopak podle oficiálních prohlášení žádnou kampaň nevede, angažování se spolku Přátel Miloše Zemana v kampani poukazuje podle TI na možné obcházení zákona.

