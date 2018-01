Jakub Janda se vyjádřil pro The Financial Times. Nahlédněte

08.01.2018 17:50

Bezpečnostní experti od USA po Německo varují před rostoucím ohrožením voleb ze strany ruských dezinformačních kampaní a v České republice se obávají, že tamní prezidentské volby se koncem týdne mohou stát dalším cílem. Napsal to dnes v komentáři list The Financial Times. Zprávu převzala ČTK.