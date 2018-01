Alena Gajdůšková podpořila Drahoše. Ozvali se Škromach, Foldyna i Ovčáček

Někdejší místopředsedkyně ČSSD, senátorka, místopředsedkyně senátu a nyní poslankyně za sociální demokracii Alena Gajdůšková v nadcházející přímé volbě prezidenta podpořila profesora Jiřího Drahoše. Mnozí příznivci Miloše Zemana jí teď za to nemohou přijít na jméno. Vyčinili jí i někteří její spolustraníci.

Poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD) se v nadcházející přímé volbě prezidenta jasně postavila za Jiřího Drahoše. Podle jejího názoru jde o vzdělaného pána, který nás bude dobře reprezentovat v zahraničí a bude tolik potřebnou autoritou doma.

„Volím Drahoše. Prof. Drahoš je seriózní a poctivý člověk, který kromě své vědy a řízení největší naší vědecké instituce žil život jako většina lidí v této zemi. Je přesně takový, jaký by prezident měl být a jakého potřebujeme pro reprezentaci v zahraničí i morální autoritu doma. Komu záleží na naší milované zemi a jejímu dalšímu směřování, měl by svůj hlas dát profesoru Drahošovi,“ napsala politička.

Pod jejím příspěvkem se poté rozjela bouřlivá diskuse, do které se zapojily desítky lidí. Někteří dali dámě za pravdu s tím, že jim mluví z duše. Jiní se však na poslankyni obořili, že by jako sociální demokratka měla volit raději současného prezidenta Miloše Zemana, protože jedině on je tím správným prezidentem pro Českou republiku.

Své Gajdůškové sdělil také bývalý ministr vnitra Martin Pecina, bývalý člen ODS a ČSSD a také ministr vnitra v úřednických vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka. „Ahoj Alenko. Chápu tvou averzi vůči dnešnímu prezidentovi. Máš na ni nárok. Můžeš mi ale říci proč Drahoše? Jaký má názor na přijetí eura? Jaký má názor na další integraci EU, jaký má názor na migraci? Já ho poslouchal mockrát, ale nevím vůbec nic. Pokaždé říká něco jiného. Hrozně, ale hrozně mne zklamal,“ posteskl si někdejší člen vlády.

Někdejší senátor za ČSSD Zdeněk Škromach, který se v pátek objevil mezi členy nové platformy na záchranu ČSSD, zašel ještě dál. „Stejně zbytečný, jako většina ostatních,“ napsal na adresu Jiřího Drahoše. „Člověk, který nikdy neprošel ani obecním zastupitelstvem, nemá na Hradě co dělat, Alenko. Je to bezpečnostní riziko. Takže volím Miloše Zemana,“ odepsal své někdejší kolegyni v senátu.

Podobně se ke slovům své současné sněmovní kolegyně postavil Jaroslav Foldyna. Také on se postavil za platformu na záchranu ČSSD. Její členové se shodli na tom, že se sociální demokracie musí Miloši Zemanovi omluvit za to, jak se k němu chovala v minulosti. Kromě toho členové platformy doufají, že Zeman bude prezidentem i dalších pět let. Foldyna se navíc připojil k lidem, kteří hodlají napnout síly ke zvolení Miloše Zemana prezidentem již v prvním kole.

Proč si prezidenta tolik cení? Protože je bytostně přesvědčen o tom, že právě Miloš Zeman je schopen hájit národní zájmy České republiky. Současně prý prezident vždy hájil právo občanů rozhodovat v referendech a do třetice všeho dobrého Miloš Zeman tvrdě kritizuje vyrovnání státu s církvemi, což je ve shodě s názory sociálních demokratů.

Ozval se také hradní mluvčí Jiří Ovčáček, kterého prý slova Aleny Gajdůškové nepřekvapila. „Nepřekvapuje. ‚Liberální levice‘ v ČSSD souzní s Mirkem Kalouskem dlouhá léta. Fotografie je z července 2017,“ napsal. A přidal fotografii, na které Jiří Drahoš hovoří s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem.

