Facka na sále? Zdeněk Zbořil: Pavel Novotný se dotkl citů obětí války. Neuvědomuje si, že...

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „S jakou historií by se měli v Rusku vyrovnat? S historií spálené země?“ Politolog Zdeněk Zbořil v dnešním Rozjezdu komentuje rozruch, který způsobil nejen svým záměrem vybudovat vlasovcům pomník starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Nevím, zda si je pan Novotný vědom, že toto téma bude v jeho životě přítomné velmi dlouho a že nezůstane bez odpovědi, která pro něho zřejmě bude nepříjemnější než vzrušená slova mluvčí MZV RF.“ Podle Zbořila Novotný vstoupil na bitevní pole, o kterém si myslí, že se na něm vyhrává. „Ještě chybí heslo ‚Novotný na Hrad!‘ a o svou budoucnost by se mohl začít obávat i generál Petr Pavel, anebo pan doktor Hilšer.“

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný z ODS plánuje ve své městské části vybudovat pomník vlasovcům a vzbudil tím pořádný rozruch. „Dovolím si doporučit článek historika Jana Rychlíka ze sobotních Lidových novin. Je objektivní, uvádí snadno ověřitelná data a připomíná, jak se ke svým dezertérům za druhé světové války chovalo nejen velení Rudé armády, ale i spojenci. Ti všichni je odsuzovali a popravovali za zradu a zběhnutí. A to nemluvíme ani o německých dezertérech, kteří byli v posledních dnech druhé světové války na místě a bez soudu popravováni. Dokonce i diskuse o tom, zda byli obětí nebo hrdiny světové války, trvaly skoro půl století a ještě dnes se vracejí jako sporný problém,“ reagoval politolog Zdeněk Zbořil.

Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 3% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 93% hlasovalo: 4511 lidí

„Když pan starosta chce opravovat historii, snad by si mohl rozšířit své historické vzdělání o dějiny Varšavského povstání v roce 1944 a zeptat se svých možných polských přátel, zda se tam nebude uctívat účast vlasovců při jeho krvavé likvidaci. Nebo dokonce i na jiných místech, nemusí to být jen ve Varšavě, a odhalovat jim nějaký memoriál,“ dodal.

Zároveň Zbořil podotýká: „Když už chceme argumentovat německo-sovětským paktem z léta 1939, mohli by si na řeporyjské radnici zjistit, proč k němu došlo až rok po podpisu mnichovské smlouvy čtyřmi evropskými mocnostmi bez Sovětského svazu a zda také sovětsko-polské vztahy neovlivnila německo-polská smlouva o neútočení z roku 1934 (za Německo podepsaná nám dobře známým Konstantinem von Neurathem, za Poláky Józefem Lipskim). Pak by možná i vraždění v roce 1940 v Katyni, ale i na dalších místech sovětského záboru viděli v širších souvislostech.

Pokud jde panu starostovi o novou interpretaci historie druhé světové války, je to jistě záslužné, ale mohl upozornit i naše západní spojence v NATO, že také oni svého ‚spojence‘ z východu tolerovali až do prvních let studené války. A mohli by na řeporyjský památník přispět. Alespoň morálně. Aby to nevypadalo, že pracují ve mzdě a ve prospěch protičeské ruské propagandy.“

Vlasovci jsou rozporuplní tím, že za 2. světové války se přidali k nacistickému Německu. „Příběh vlasovců je dostatečně znám. Ano, byli to váleční zločinci, ale co to má společného s těmi třemi dny, co se odehrávaly v roce 1945? Vlasovci jeli 5. května za Američanama, ale vyslyšeli volání českého rozhlasu a odbočili do Prahy,“ poukázal starosta Novotný v Epicentru vysílaném na Blesk.cz.

„Někdy zapomínáme, že Pražské povstání bylo z vojenského hlediska bojem o mosty přes Vltavu a snahou otevřít si ústupovou, nebo spíš útěkovou cestu směrem na Rokycany a Plzeň. Proto se ještě po 9. květnu 1945 objevovaly pozůstatky tzv. vlasovců, kteří tudy mohli neozbrojeni přecházet do amerického zajetí. To, že byli většinou okamžitě vydáváni zpět do rukou Rudé armády a většinou bez soudu popravováni, bylo na konci války běžné i na jiných místech. O milosti pro řadové vojáky nerozhodovalo to, že v Řeporyjích stejně jako u Slivence (Milína) ještě 11. května 1945 bojovali na správné nebo nesprávné straně. Prominutí se dostávalo jen vysokým kapacitám nacistického režimu, u kterých nevadilo, že je bylo možné považovat za válečné zločince. Pan starosta má pravdu, ‚jeli za Američanama‘, ale svou cestu si pracně hledali a dost často nenacházeli,“ komentuje Zbořil.

„Vzhledem k citované Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů…“

Podle ruského velvyslanectví by pomník byl porušením mezinárodních závazků Česka vyplývajících z Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová vše označila za „naprosto příšernou iniciativu“, která slouží reinkarnaci fašismu.

„Vzhledem k citované Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti má mluvčí MZV RF pravdu, ale jistě i ona dobře ví, že v letech studené války a vlastně dodnes se tato Úmluva používá jako politický pamflet, i když s oporou v mezinárodním právu,“ uvedl politolog. „Mnohem vážnější je, že se dotýká citů obětí druhé světové války a jejich pozůstalých. Nevím, zda si je pan Novotný vědom, že toto téma bude v jeho životě přítomné velmi dlouho a že nezůstane bez odpovědi, která pro něho zřejmě bude nepříjemnější než vzrušená slova mluvčí MZV RF,“ dodal.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že jde o věc samosprávy, za kterou nijak nemůže rozhodovat vláda.

„Pan Petříček má pravdu, o osudu pana starosty a hodnocení jeho výroků a chování vláda nemůže rozhodovat, ale když dokážeme posoudit na úrovni soudní, že šestnáctiletý adolescent má na hrudi nebo paži vytetovaný německý železný kříž 1939 či dvojitou vítěznou runu SS a soudit ho za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování práv občanů, pak by se Policie ČR, státní zastupitelství a soudy ČR mohly zamyslet. A také, ve spolupráci s početnými vysokoškolsky vzdělávanými ‚extremistology‘, by se neměly zabývat tím, že vysoký činitel místní samosprávy a člen významné politické strany by mohl být třeba jen zdvořile otázán, jak to s reprezentací své obce a své strany myslí,“ komentuje Zbořil.

V pořadu Události, komentáře České televize se pak k celé věci vyjádřil historik Pavel Žáček a historik a člen ČSSD Tomáš Řepa. „To téma jako takové si nějakou připomínku zaslouží, možná právě i trochu ta hysterická reakce, nebo ne asi trochu, ale vyloženě hysterická reakce i z toho ministerstva zahraničí Ruské federace ukazuje na to, že spíš oni se nevyrovnali ještě s tou minulostí,“ zmínil mimo jiné Řepa.

„Nevím, zda oba pánové historici si představují, s jakou historií by se měli v Rusku vyrovnat. S historií spálené země a 28 milionů mrtvých? Viděli třeba Piskarjovský hřbitov, kde jsou pohřbeny oběti blokády Leningradu? Umějí si představit ruiny 2,5milionového Stalingradu? Takových míst jsou v Rusku stovky a měli by být ve svém poradenství zdrženlivější, aby se jich jednou někdo nezeptal, jak i oni se vyrovnali se svou minulostí?“

Dopis Putinovi? „Trochu mi to připomíná obraz Ilji Repina“

Starosta městské částí Praha-Řeporyje napsal v této záležitosti dopis Vladimiru Putinovi, ve kterém prezidentovi Ruské federace prostě sděluje, že se s ním o věci nemíní bavit. „Nebudeme o našem záměru zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat, a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“ stojí v dopise. „Vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“ zakončil pozdravem dopis adresovaný „Jeho Excelenci Vladimiru Vladimiroviči Putinovi, prezidentu Ruské federace“.

„Trochu mi to připomíná obraz Ilji Repina Záporožští kozáci píší list tureckému sultánovi. Rozverní, trochu přiopilí kozáci, symbol ruské svobodomyslnosti, píší posměšný list, který historii příliš nezměnil. Autor si ho vážil téměř jako revolučního symbolu volnosti, rovnosti a bratrství, pracoval na něm mnoho let, ale nakonec se manifestem nestal. Obraz koupil do svých sbírek samotný car a Repin byl bohatě odměněn,“ uvedl Zbořil.

„Pan Novotný list odvezl na obecní multikáře před vyslanectví v pražské Bubenči, kde zdá se, nevzbudil patřičnou pozornost. Proto se ho ujala svobodomyslná média a rozšířila jej včetně trochu urážlivých slov na adresu ruského prezidenta. Přepokládám, že osud autora řeporyjského dopisu bude podobný jako osud Repinova obrazu. Jen se asi nedovíme, v které hlavě je více vodky. Pana Novotného nebo ruského prezidenta?

Česká diplomacie asi bude mít dost práce, aby nám to zjistila, nebo alespoň naznačila. Protože jak víme i z naší vyrovnané a srovnané minulosti – každá sranda něco stojí,“ dodal.

Místopředseda SPD Radim Fiala vše zhodnotil na sociální síti takto: „Starosta Řeporyjí Novotný píše urážlivý dopis prezidentu Putinovi a chce postavit pomník vlasovcům. Pan Novotný má vše prokalkulováno. Potřebuje se zviditelnit, a tak si vybral téma, které je politicky a mediálně atraktivní. Musíme být protiruští, jinak ohrožujeme pořádek v EU. Pan starosta nasadil tvrdou notu a samozřejmě doufá v politickou kariéru. Musíme být proti Číně a proti Rusku. To je politický požadavek, kterému se dnes tleská.“ Za pár let budeme podle Radima Fialy s politickou diplomacií pana Novotného obchodovat jak s Čínou, tak s Ruskem pouze přes Německo. „Za politickou válku s Ruskem a Čínou zaplatíme. Doufám, že jen penězi,“ konstatuje místopředseda SPD Radim Fiala. „Ano, v jejich řadách byli nešťastníci hledající záchranu života, ale také masoví vrazi vraždící v řadách Waffen SS a spolupracovníci protipartyzánských komand gestapa. Pane starosto, jste uboze trapná politická kategorie. Až jednou napíšou, že některý politik pro upoutání médií a voličů snědl vlastní hovno, jsem si téměř jist, že v článku bude vaše jméno,“ dodal.

„Pan Fiala jen shrnul názor mnoha těch, kteří už na citové pohnutí pana starosty reagovali podobným vzrušením. Na druhé straně se na mnoha sítích objevily názory, že má pan Novotný pravdu. Takže zase někdo ‚rozděluje‘, teď jen rychle najít někoho, kdo by to mohl být. Prezident ani předseda vlády to asi nebudou, ale někdo by se jistě dal z poškozování zájmů České republiky v zahraničí obvinit, nebo jen pomluvit. Já předpokládám, že ruští politici, diplomaté a vojáci mají delší paměť, než si u nás doma myslíme, a tak se nechme překvapit. Asi zas tak moc dlouho nebudeme muset čekat,“ popisuje Zbořil.

Psali jsme: Ruská show Pavla Novotného: Bylo za tím něco víc? Padla i slova o násilí Mladí? Jako svazáci. Rusko? Víc se bojím... Ivan Douda, legendární psycholog, o listopadu 1989 i dnešku. Nežijeme prý v demokracii „Důchodce“ Babiš zaskóroval: Nejhustější nářez faktů. Na to bychom nikdy neměli, kdybychom to vedli jako ti diletanti před námi Langšádlová chce cenzuru! Do USA míří druhý dopis. Foldyna, exministr Staněk a překvapivě i...



Jiní rovnou začali v autorovi dopisu Vladimiru Putinovi vidět přesně to, co zoufale nudná Fialova ODS hledá. „ODS má tu silnou osobnost, po které volala. Novotného jsou plná média, stojí za ním spousta voličů. Diskuse se točí a stanoviska vznikají. Někdo je fanda, někdo proti. To je živá politika,“ chválil na Facebooku Roman Šmucler, někdejší televizní hvězda a dnes prezident České stomatologické komory.

„Možná si vedení ODS neuvědomuje, jaká konkurence mu v další generaci, už tedy čtvrté, v řadách jejích členů vyrůstá. Ještě chybí heslo ‚Novotný na Hrad!‘ a o svou budoucnost by se mohl začít obávat i generál Petr Pavel, anebo pan doktor Hilšer. Pokud se nemýlím, do prezidentských voleb bude panu Novotnému dost a dost, aby mohl kandidovat. Při jeho mediálním cynismu a protřelosti bychom mohli být překvapeni, že Zelenského ukrajinský efekt by se dal odehrát i v Praze. Spojeno se sudetoněmeckou hrozbou a s bojem za svobodu a demokracii Milionu chvilek by to docela dobře šlo,“ podotýká politolog.

Novotný v ruské televizi. „Viděl jsem jen ten záznam…“

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný poskytl na toto téma rozhovor ruské státní televizi. Na sociální síti Twitter prohlásil, že je pyšný na to, že dostal možnost říct pravdu o Rusku, o Katyni i o svobodě médií. Po pěti minutách hovoru ho raději odpojili. „Já jsem ten program právě zničil,“ okomentoval starosta na Facebooku.

„Viděl jsem jen ten záznam, ale pokud to byla trochu mi známá Planeta, která konkuruje pořadu Máte slovo paní Jílkové, tak se o jeho budoucnost nebojím. Ten je nezničitelný, protože má svoje diváky, své publikum a své účinkující a ani odvážný pan řeporyjský starosta nemá tolik síly, aby jej zničil. Sebevědomí má sice dostatečně veliké, ale i takové se může v širé Rusi rozplynout. Zatím ta velká tažení na Východ nedopadla dobře a nemusí se tento osud vyhnout ani zahraničněpoliticky se stále více angažujícím samosprávcům,“ uvedl Zbořil.

„Usmívám se, protože říkáte jenom lži,“ sdělil starosta v ruské státní televizi bez obalu. „My nestavíme žádný pomník Vlasovovi, to je absolutní nesmysl. My stavíme pomník třem stům padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy,“ zdůraznil. „Nevím, jestli ten pán, který mluvil (přede mnou), je opilý nebo zfetovaný. Nevím, o čem to mluvil. Vlasovci rozhodně neopustili Prahu 7. května, ale 8. května. (Maršál Ivan Stěpanovič) Koněv přišel do Prahy den po kapitulaci německých vojsk. To, co vyprávíte v ruské televizi, je naprosté a absurdní ohýbání historie. My se tady tomu normálně smějeme v České republice. Nic proti Rusku nemáme, ale váš názor nás nezajímá. Nijak se vás to netýká,“ sdělil starosta moderátorce i divákům. Jeho slova byla co nejrychleji překládána do ruštiny.

„Zdvořilé to nebylo, ale u nás doma od pana Novotného žádnou slušnost neočekáváme. Snad by jen neměl tvrdit, že se tomu v ČR normálně smějeme. Sám ukázal, že se směje trochu nenormálně, ale to nám jistě do PL rádi přispívající psychiatři a psychologové vysvětlí.

O výklad historie se neobávejme. Pan ředitel BIS by si mohl v nejhorším případě zase pozvat ministra školství a tam mu říct, jak se u nás má ‚nesovětská‘ historie vyučovat. Pan starosta by dokonce mohl začít své názory častěji publikovat, akademická historická obec by se, tak jako vždy, jistě nijak zásadně nebouřila,“ uvedl politolog.

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček na sociální síti reagoval na vystoupení Novotného takto: „Jak se prý dívám na vystoupení starosty Řeporyjí v ruské televizi? Jako na vystoupení trapného kašpara, který dělá ostudu sobě, Řeporyjím i nám všem. Chci-li přednést ruskému (či jakémukoli jinému) publiku argumenty, proč chci stavět památník vlasovcům (bez ohledu, zda s tím souhlasím, či nikoli), učiním tak normálním, slušným a kultivovaným způsobem. Ne způsobem, který svědčí o naprostém mravním úpadku a rozkladu vystupujícího i strany, kterou reprezentuje. Strany ODS, která ještě donedávna o sobě tvrdila, že představuje a brání tradiční konzervativní hodnoty!“

„Hodnocení pana Roučka má jistě svou váhu a jeho kritika je, řekněme, přiměřená. Často tomu tak nebývá, ale co dělat? Pan Novotný si dovolil vstoupit na bitevní pole, o kterém si myslí, že se na něm vyhrává. Mýlí se, ale škody, které ODS v Řeporyjích nadělali, jsou asi neoddiskutovatelné. Strana je v pasti své negativistické orientace politiky a vlastně jí asi nezbyde nic jiného, než na celou aféru rychle a v tichu zapomenout. Obávám se ale, že jen z generace zakladatelů se dostane nikoliv jen panu starostovi, ale i celé ODS pokárání,“ říká Zbořil.

Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek poznamenal v komentáři na idnes.cz, že šlo o promarněnou šanci. „Výsledný dojem, který si z takové ‚diskuse‘ odnesl ruský divák, je přesvědčení, že ten, kdo prosazuje postavení pomníku vlasovcům, je blázen, a proto i samotná myšlenka si nezaslouží jakoukoli podporu. Věcné argumenty zanikly v hospodském řevu a oficiální prokremelská propaganda si připsala další malé vítězství.“

„Pana Votápka znám, ještě z doby jeho studií politických věd, z jeho působení na MZV a konzulátu v Sankt Peterburgu. Sleduji někdy i jeho silně, až ‚protirusky‘ orientované komentáře v ČT. Tentokrát s ním ale nemohu nesouhlasit. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že to mohlo být v Řeporyjích objednané. Už jsem to v tomto interview jednou trochu naznačil. Samozřejmě nepodceňuji, na druhé straně, i úroveň intelektu pana starosty a v páně Votápkově hodnocení bych možná šel ještě mnohem dále,“ komentuje Zbořil.

Je to „chlapík, který odmítá kremelské imperiální manýry…“

V médiích se objevila řada pochvalných komentářů o tom, že má ČR opět politika, „který v ruském mediálním prostoru zanechal stopu“, nebo že našel recept jak se bránit. Např. Petr Honzejk v komentáři napsal, že „najednou narazili na chlapíka, který se nedal, a kromě toho, že v reakci na výmysly sázel fakta, dělal to stylem, ‚jak mu zobák narostl‘. Není divu, že ta část Čechů, kterou štvou kremelské imperiální manýry, pociťuje jisté zadostiučinění“.

„Ano, pan Honzejk má, zřejmě kvůli svému vzdělání, tak trochu ‚sportovní‘ pohled na věc. Kdo posuzuje chování pan Novotného optikou hokejových válek mezi českým a sovětským národním týmem, asi bude souhlasit. Je to ‚chlapík, který odmítá kremelské imperiální manýry‘, fakta sice ‚sází‘ bez ladu a skladu, ale proč bychom mu nemohli aplaudovat? Teď jen co se z toho sázení urodí a aby nám to vydrželo!“ uvedl politolog.



Svou reakci zveřejnil na sociální síti také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov: „Ano, taky jsem přesvědčen, že Pavel Novotný sehrál roli užitečného idiota, aby ruská státní televize předvedla milionům svých diváků, jak vypadají, mluví a chovají se politici po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům. Putin si doma může přičíst body. Nechci se už strefovat do poslanecké iniciativy s dopisem Kongresu US. Ale toto je ukázka geniální informační operace, se kterou ani BIS, ani algoritmy sociálních sítí nic nesvedou. Jak je vidět, nemusí se pracovat s dezinformaci, stačí reálnou skutečnost zarámovat do ‚správného‘ kontextu.“

„Možná, že pan Vadim Petrov není jediný, kdy za tím vším tuší něco jiného, než jak si celá záležitost přeje vypadat. Zejména vystoupení pana starosty v ruské TV vypadalo jako výstup baviče, za kterého by se nemusel stydět ani pan otec, můj kdysi spolužák Petr. Zřejmě, jak jsem už někde jednou poznamenal, hra s maňásky, kteří se mohou jmenovat Volodymyr Zelenskyj, nebo jakkoli jinak, se někomu zdá atraktivní. O zábavu je postaráno, o nic důležitého vlastně nejde a všichni zase budou držet krok a mlčet,“ komentuje Zbořil.

O pomníku budou zastupitelé jednat 16. prosince. „Sice bydlím nedaleko Řeporyjí, ale jsou trochu stranou mého cestování po návštěvách. Nejde mi ani o „vlasovce“, ale stačí mi chování pana starosty na veřejnosti, abychom oba mohli žít ve svém světě, které se, doufám, jen tak nesetkají,“ říká politolog.

A zda bude mít celá záležitost ještě širší dopad? „Samozřejmě, je to zase něco novějšího v české politice, než na co jsme si už zvykli. Zatím se jen z pražské periférie hrozilo prezidentovi republiky rozřezáním a vykrvením, teď se nadává, zatím ještě nevyhrožuje oběšením, prezidentovi státu, se kterým udržujeme diplomatické styky. Zvláštní je, že jsou oba tyto případy v gesci ODS. Takže bych si dovolit předpokládat, že to politickou diskusi v ČR nebude podstatně kultivovat a že brzy nějaká ta ‚facka na sále‘ opravdu padne. U novinářů tomu už tak trochu je,“ uzavřel dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: VIDEO Tohle v ruské TV ještě neviděli. Živě z Řeporyjí. Vy jste klaun, nebo z blázince? Řekněte tomu zfetovanému pánovi... Stanislav Novotný: Řídí zahraniční politiku Zdeněk Hřib, Ondřej Kolář, Jaroslav Kubera a Pavel Novotný? Blb. Pavel udělal Rusům pěkný klystýr. Internet žasne, co předvedl starosta Novotný v ruské televizi Fackovačka: Vítr byl zaset... Zbořil má zlé tušení, co bude dál. A mládežníci TOP 09? Pozor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.