Podpora pro Babišovu vládu z Washingtonu. Best vysvětluje, na čem bude stát

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů přebere prapor v budování těsných vztahů se Spojenými státy reprezentovanými silnou administrativou Donalda Trumpa. „Staré struktury“, které si zakládaly na tom, že v Česku zastupují Američany, přišly o vliv, přestože se snaží ho znovu získat kvůli obchodním zájmům. Budoucí „americkou politiku“ chystané vlády pro ParlamentníListy.cz rozebírá novinář a politický pozorovatel Erik Best.
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský sice nedávno pobýval pár dnů ve Spojených státech, ale nebyl tam z vedoucí politické reprezentace přijat vůbec nikým. Setkal se jen s víceméně antitrumpovskými neziskovkami nebo českými krajany. Přesto po návratu tvrdil, že si z USA přivezl „jasnou zprávu“, že nebude-li Andrej Babiš navyšovat výdaje na obranu, stane se v Česku Trumpovým nepřítelem číslo jedna.
Může na tom podle Erika Besta něco být? Anebo jde o pokračování předvolební kampaně i po volbách? Podle jeho slov je za tím snaha ovlivnit složení rodící se vlády. „Je to snaha vystrnadit Motoristy a SPD a nějakým způsobem vytvořit vládu s Babišem jinak. Pokračoval v tom i prezident svým projevem 28. října, když zdůrazňoval obrannou stránku věci. Přitom průzkum STEM po volbách říká, že jen 15 procent respondentů si myslí, že obrana má být pro novou vládu na prvním místě. 27 procent říká, že na prvním místě má být hospodářský růst,“ uvádí Best.
„Tlačí tímto způsobem na Babiše a částečně to asi funguje. Aspoň podle toho, co napsala paní Perknerová z Deníku, že snaha vypovědět či přeprodat F-35 z programového prohlášení vypadla. Je otázka, jak to dopadne s Turkem, ale Lipavský to celé podává podle svého a že mluví s těmi ‚správnými‘ lidmi, kteří to vidí ‚správně‘,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.
Zmiňuje, že sice nový americký velvyslanec v Praze tlačil na to, aby se výdaje na obranu zvyšovaly k pěti procentům, ale jak Erik Best konstatuje, jde o číslo, které je za horizontem Trumpova prezidentského mandátu. „Vždycky jsem to bral tak, že jde o tlak hlavně na velké evropské státy a nikoli na nás jako střední Evropu. Ano, nový velvyslanec o zvyšování obranných výdajů sice musí mluvit, protože to platí pro všechny, ale jestli to je opravdu myšleno na nás stejně jako na Francii nebo Německo, tím si nejsem jistý,“ zamýšlí se.
„Kolem 20. září vyšel v New York Times článek o tom, že Trumpova administrativa veřejně podpořila pravicové strany (používají termín Right Wing, což je o něco silnější než jen pravicový) skoro ve všech evropských zemích včetně České republiky. Byli jsme tam zmíněni. Stávající evropské vlády sice veřejně Trumpovi lichotí, ale skrytě na něho jsou naštvané kvůli tomu, že podle nich podporuje jakousi revoluci pravicových stran. Pokud je to pravda, tak se to týká u nás i ANO, které sice není pravicové, ale je tak na evropské úrovni hodnoceno. V takovém případě bude mít rodící se Babišova vláda podporu Trumpovy administrativy a odpovídá to závěrům vašeho článku na toto téma,“ upozorňuje Best na text serveru ParlamentníListy.cz.
Lze Trumpova podpora pravicovým či konzervativním silám vztáhnout i na stranu Motoristé sobě? „Samozřejmě. Ta podpora se na Motoristy vztahuje ještě víc než na Babiše a může být vyjádřena i tím, že byli pozváni na Trumpovu inauguraci. Je možné, že to byla svým způsobem podpora evropských pravicových stran,“ konstatuje Erik Best pro ParlamentníListy.cz.
I z těchto důvodů může nastupující vládní garnitura v České republice převzít iniciativu v budování a rozvíjení vztahů se Spojenými státy a upozadit tak „staré struktury“ a lidi jako Petr Kolář, Tomáš Pojar nebo Tomáš Klvaňa, kteří bývali dříve bráni jako ti, kdo měli blízké kontakty jak na americké republikány, tak i demokraty.
„Nejvýrazněji o tom veřejně mluví Jan Zahradil, že to jsou ti tzv. experti, kteří byli napojeni na americké politické struktury. Všiml jsem si vyjádření Šimona Pánka k Trumpovi. Řekl, že to pro něho není zrovna sympaťák, ale budou se muset snažit se k jeho administrativě dostat. To je jejich cíl. Tito lidé jsou ve svízelné situaci. Trumpa zatracovali tolik, že nemohou hned změnit pohled. Navíc by to pražská kavárna nepřijala. Zároveň ale musejí být přístupní vůči tomu, co z Washingtonu přichází. I politika vůči Ukrajině má vliv na Petra Koláře, protože tam jsou zbrojní zakázky firem, které Kolář zastupuje. Budou vyvíjet snahu hrát dvojí hru, kdy budou z jedné strany zde v Česku mluvit pejorativně o Trumpovi, ale snažit se budovat vztahy tam, kde jim to půjde,“ je přesvědčen.
Ať to bude jakkoli, hlavními vlajkonoši česko-amerických vztahů budou strany nové vlády, tedy ANO, Motoristé a SPD. „Souhlasím s tím, co u vás říkal Cyril Svoboda, že nová garnitura vztahy mít bude. Nasvědčují tomu i změny ze strany amerického velvyslanectví, kdy například některé věci odstranily ze svých webových stránek a administrativa vypověděla memorandum o boji proti dezinformacím. To jsou věci, které jednoznačně naznačují nový směr. Kdo jiný by do tohoto nového směru měl zapadnout než nová vláda ANO, Motoristů i SPD,“ dodává Erik Best pro ParlamentníListy.cz.
autor: Radim Panenka